ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Александр КокоринСделаем красиво? «Фиорентина» — последний шанс для Кокорина «Реал»Примера. «Алавес» примет «Реал», «Барселона» в гостях у «Эльче» Фрагмент матча«Бернли» взял крепость «Энфилда». «Ливерпуль» впервые с 2017 года проиграл дома
  • 01:02
    • ПСЖ разгромил «Монпелье»
  • 00:32
    • Дортмундская «Боруссия» проиграла менхенгладбахской
  • 17:16
    • Логинов — победитель индивидуальной гонки на этапе КМ в Антхольце
  • 22:52
    • Рауль — единственный кандидат на пост главного тренера «Реала»
  • 20:57
    • Правительство Японии рассматривает вариант проведения ОИ без зрителей
  • 19:33
    • Российские гандболисты обыграли Северную Македонию на ЧМ
  • 17:53
    • Состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка Испании
    Все новости спорта

    Счет будет открыт в первом тайме?

    «Ренн» — «Лилль». Прогноз и ставка (к. 1.78) на футбол, Лига 1, 24 января 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Франции Прогнозы на Лигу 1 Прогнозы на Ренн Прогнозы на Лилль Календарь Лиги 1
    Прогноз и ставки на «Ренн» — «Лилль»
    Тимоти Веа
    «Ренн» сыграет на своем поле с «Лиллем» в рамках 21-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 24 января, начало — в 19:00 мск. «Ренн» — «Лилль»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Франция. Лига 1 24 Января 2021 года
    Ренн
  • Ренн
    •  Ренн 19:00 Лилль Лилль
  • Франция. Лига 1
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.80
  • X
  • 3.10
  • 2
  • 2.70
  • Ставка!
    •

    «Ренн»

    Бретонцы в нынешнем сезоне выступают довольно прилично. Нынешнее 5 место — явно не предел возможностей команды.

    Правда, в чемпионскую гонку «Ренн» наверняка не вклинется. Мощности не те. Тем паче, с такой слабой линией атаки — 30 мячей в 20 матчах.

    В минувшем туре бретонцы взяли три очка. На выезде был обыгран колючий «Брест» (1:2).

    Все прогнозы на Лигу 1

    У «Ренна» немало людей находится в лазарете. Впрочем, их отсутствие вряд ли существенно скажется на игре команды.

    «Лилль»

    «Лилль» в минувшем туре в боевом поединке не оставил шансов «Реймсу» (2:1). После той победы «доги» сохранили очковый паритет с лидером ПСЖ (по 42 пункта).

    Команда не так сильна в атаке, как звездные парижане. А вот с обороной у «догов» полный порядок. Правда, даже в этом аспекте ПСЖ имеет лучший показатель.

  • Триумф на перспективу. «Ювентус» не убедил игрой, но одолел «Наполи»
  • Туринская команда завоевала Суперкубок Италии
  • 21/01/2021

    • Отношения с бретонцами у «Лилля» откровенно не складываются. В 5 последних поединках команда выиграла лишь однажды при двух ничьих и двух поражениях.

    Тренерский штаб «Лилля» в этом матче не сможет рассчитывать на нескольких важных исполнителей. Например, на Ренату Санчеша и Зеки Челика.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Лилль» за 2.77, на ничью за 3.07, а на «Ренн» — за 2.82

    100ЗабратьБонус на пополнениеmelbet 20ПолучитьФрибет для новых игроковfavbet

    «Ренн» явно намерен побороться за самые высокие места, тем более команда сейчас набрала приличный ход.

    «Лилль» надежны в обороне, однако команда не совсем удачно играет с бретонцами.

    Обе команды борются за высокие места, так что будут явно стремиться активно атаковать. Наши прогноз и ставка — Тотал 1-го тайма больше 0.75 с коэффициентом 1.78

    100USD
  • Сделать ставкуleonbets
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    2.36
  • Прогноз на матч Саутгемптон — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 15:15
    •  1.84
  • Прогноз на матч Уэска — Вильярреал
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч ЦСКА — Йокерит
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.73
  • Прогноз на матч Сочи — Локомотив
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Динамо Рига
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Витязь — Барыс
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Рома — Специя
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Майнц — Лейпциг
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  4.40
  • Прогноз на матч Аугсбург — Унион
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Арминия — Айнтрахт
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.94
  • Прогноз на матч Фрайбург — Штутгарт
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Байер — Вольфсбург
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.71
  • Прогноз на матч Куинз Парк Рейнджерс — Дерби Каунти
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.57
  • Прогноз на матч Миллуолл — Бристоль Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    Эден Азар
  • Трансферный дайджест. 12-18 января
    • 20:22 18/01/2021     «Атлетик» выиграл Суперкубок Испании
  • Исторический успех «Атлетика» на фоне кошмара для Месси
    • 17:54 18/01/2021     Будущее Месси остается неопределенным
  • «Барселона»: борьба за власть и судьбу Месси
    • 05:57 21/01/2021
    «Ренн» — «Лилль» 23.01.2021: прогноз и ставка на матч. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе 1.78.
    • Играть Супер-бонус новым игрокам
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры