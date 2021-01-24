«Ренн»
Бретонцы в нынешнем сезоне выступают довольно прилично. Нынешнее 5 место — явно не предел возможностей команды.
Правда, в чемпионскую гонку «Ренн» наверняка не вклинется. Мощности не те. Тем паче, с такой слабой линией атаки — 30 мячей в 20 матчах.
В минувшем туре бретонцы взяли три очка. На выезде был обыгран колючий «Брест» (1:2).
У «Ренна» немало людей находится в лазарете. Впрочем, их отсутствие вряд ли существенно скажется на игре команды.
«Лилль»
«Лилль» в минувшем туре в боевом поединке не оставил шансов «Реймсу» (2:1). После той победы «доги» сохранили очковый паритет с лидером ПСЖ (по 42 пункта).
Команда не так сильна в атаке, как звездные парижане. А вот с обороной у «догов» полный порядок. Правда, даже в этом аспекте ПСЖ имеет лучший показатель.
Отношения с бретонцами у «Лилля» откровенно не складываются. В 5 последних поединках команда выиграла лишь однажды при двух ничьих и двух поражениях.
Тренерский штаб «Лилля» в этом матче не сможет рассчитывать на нескольких важных исполнителей. Например, на Ренату Санчеша и Зеки Челика.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Лилль» за 2.77, на ничью за 3.07, а на «Ренн» — за 2.82
«Ренн» явно намерен побороться за самые высокие места, тем более команда сейчас набрала приличный ход.
«Лилль» надежны в обороне, однако команда не совсем удачно играет с бретонцами.
Обе команды борются за высокие места, так что будут явно стремиться активно атаковать. Наши прогноз и ставка — Тотал 1-го тайма больше 0.75 с коэффициентом 1.78