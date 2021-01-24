«Дженоа» — «Кальяри». Прогноз (к. 1.90) и ставки на матч Серии А 24 января 2021 года

«Дженоа» и «Кальяри» встретятся в матче 19 тура итальянской Серии А. Игра состоится 24 января на «Луиджи Феррарис». Начало в 17:00 мск. «Дженоа» — «Кальяри»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Дженоа»

Борьба «Дженоа» за выживание набирает обороты. От зоны вылета команду отделяет одно очко. У нее 15 баллов на счету и 16 строчка в таблице.

В 18 турах хозяева победили только три раза, тогда как поражений в три раза больше. Но за четыре последних тура «Дженоа» проиграла только один раз, уступив «Сассуоло» 1:2. Генуэзцы отобрали очки у «Болоньи» (2:0), «Аталанты» (0:0) и «Лацио» (1:1).

Дома «красно-синие» не проигрывают уже три матча — победа и две ничьи. При этом команда является третьей по количеству пропущенных голов в домашних стенах.

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Кристиан Сапата, Франческо Кассата, Давиде Бираски — травмированные футболисты.

«Кальяри»

«Сардинийцы» находятся на строчку ниже с 14 очками. Очередное поражение может переместить гостей в зону вылета. А с неудачами в этом сезоне «Кальяри» очень крепко дружит.

«Кальяри» проиграл 10 матчей из 18 сыгранных. Это второй показатель в лиге. К этой игре коллектив походит с шестью фиаско подряд. Но сразу отметим, что соперники были не из легких.

Команда проиграла «Милану» (0:2), «Аталанте» (1:3) в Кубке Италии, «Роме» (2:3), «Наполи» (1:4), «Беневенто» (1:2) и «Фиорентине» (0:1).

Паоло Фараго, Марко Рог травмированы. Андреа Карбони заболел коронавирусом.

Прогноз и ставка

2.30 и 3.10 — коэффициенты на победы команд в этом матче. На ничью букмекеры поставили цифру 3.60.

Обе команды немало пропускают и находятся в списке «лучших» по этому показателю. Нестабильность результатов не позволяет ставить на победу одной из участниц. Сосредоточимся на тоталах.

Мы ставим на тотал больше 2.5 за 1.90. Обоим коллективам нужны очки, никто не хочет проигрывать, но вот в обороне ошибки по-прежнему присутствуют. Большая часть матчей «Дженоа» и «Кальяри» заканчивалась результативно.