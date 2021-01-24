«Лестер» сыграет на выезде с «Брентфордом» в рамках четвертого раунда Кубка Англии. Матч пройдет 24 января, начало — в 17:30 мск. «Брентфорд» — «Лестер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Брентфорд»

В этом сезоне, как и в предыдущем, «Брентфорд» является одним из основных претендентов на выход в Премьер-лигу. На данный момент команда занимает третье место в турнирной таблице Чемпионшипа.

На данный момент беспроигрышная серия «Брентфорда» в Чемпионшипе составляет 16 матчей. По всей видимости, у клуба есть четкая цель напрямую прорваться в элиту английского футбола.

Также стоит отметить, что «Брентфорд» не потерял ни одного очка в четырех предыдущих турах.

«Брентфорд» также очень успешно выступил в Кубке лиги, дойдя до полуфинала, где проиграл «Тоттенхэму».

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В Кубке Англии «Брентфорд» стартовал с третьего раунда. Команда Томаса Франка одержала домашнюю победу над «Мидлсбро» со счетом 2:1.

«Лестер»

Тем временем «Лестер» продолжает напрягать всех своим присутствием в топ-3 турнирной таблицы АПЛ.

Беспроигрышная серия «Лестера» в чемпионате после победы над «Челси» достигла шести матчей. Команда Брендана Роджерса отстает всего лишь на два очка от поднявшегося на первую строчку «Манчестер Юнайтед».

Последний раз «Лестер» проигрывал в середине декабря, когда встречался на своем поле с «Эвертогом».

В предыдущем раунде Кубка Англии «Лестер» разгромил на выезде «Сток Сити» со счетом 4:0.

Прогноз и ставка

На «Бренфорд» можно поставить за 5.20, ничью букмекеры предлагают за 4.05, а победу «Лестера» — за 1.71.

Многое будет зависеть от состава «Лестера». Не исключено, что Роджерс выпустит далеко не всех основных игроков. На этот момент нужно обязательно обратить внимание.

Но в любом случае, легко «Лестеру» точно не будет. «Бренфорд», наверное, даже сейчас не затерялся бы среди команд АПЛ.

Ставка — обе команды забьют за 1.80.

Также можно немного рискнуть, сделав ставку на победу «Брентфорда» с форой (+1) за 1.75. В Кубке Англии нередко случаются сенсации.