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    «Рома» возьмет реванш у дерзкой «Специи»?

    «Рома» — «Специя». Прогноз и ставка (к. 1.97) на футбол, чемпионат Италии 23 января 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Рома» — «Специя»
    «Рома» проиграла «Специи» в матче Кубка Италии со счетом 2:4
    «Рома» сыграет на своем поле против «Специи» в рамках 19-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 23 января в Риме, начало — в 17:00 мск. «Рома» — «Специя»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 23 Января 2021 года
    Рома
  • Рим
    •  Рома 17:00 Специя Специя
  • Италия. Серия А
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.37
  • X
  • 5.20
  • 2
  • 8.00
  • Ставка!
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    «Рома»

    «Рома» забарахлила, и, наверное, впервые в сезоне заговорили о том, что к решению серьезных задач она все-таки не готова.

    На прошлой неделе «Рома» потерпела разгромное поражение от «Лацио». 0:3 в дерби — это пощечина.

    И здесь уже просматривается определенная тенденция. У «Ромы», как правило, большие проблемы в матчах с конкурентами. Ранее команда Пауло Фонсеки проиграла с крупным счетом «Наполи» и «Аталанте». Из позитивного — ничью с «Ювентусом», «Интером» и «Миланом». На большее пока не приходится рассчитывать.

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    Масле в огонь также добавил результат недавней игры против «Специи» в Кубке Италии. «Рома» кое-как перевела матч в овертайм, но после этого началось какое-то безумие. Римляне быстро заработали два удаление, и в итоге проиграли 2:4.

    «Специя»

    Тем временем для «Специи» успех в кубковой игре с «Ромой» далеко не единственный январский успех.

    Ранее в этом месяце скромный клуб выиграл у «Наполи» (в меньшинстве!). И, возможно, именно эта победа позволила игрокам поверить в свои силы. Перед визитом в Неаполь у команды была серия из семи матчей без побед.

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    • Кроме того, «Специя» сыграла вничью с «Торино» и одержала победу над «Сампдорией». Благодаря этим результатам «Специя» поднялась в таблице на 13-е место.

    «Специя» проиграла только в двух из десяти предыдущих матчей на выезде.

    Прогноз и ставка

    На «Рому» можно поставить за 1.36, ничью букмекеры предлагают за 5.55, а победу «Специи» — за 9.00.

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    Приблизительно то же самое было в линии и перед кубковой игрой этих команд. Но «Роме» несколько дней назад не хватило, по всей видимости, мотивации.

    На этот раз римляне выйдут на поле с другим настроением, в этом можно не сомневаться. Но можно не сомневаться и в том, что «Специю» это мало волнует.

    Ставка — обе команды забьют + тотал матча больше 2,5 за 1.97. Гостям нечего терять, тем более они сейчас на эмоциональном подъеме. А вот «Рому» будет трясти, каждый неудачный матч теперь может обернуться кадровыи последствиями. Но больше всех рискует, конечно же, тренер Фонсека.

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