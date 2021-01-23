«Рома» сыграет на своем поле против «Специи» в рамках 19-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 23 января в Риме, начало — в 17:00 мск. «Рома» — «Специя»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Рома»

«Рома» забарахлила, и, наверное, впервые в сезоне заговорили о том, что к решению серьезных задач она все-таки не готова.

На прошлой неделе «Рома» потерпела разгромное поражение от «Лацио». 0:3 в дерби — это пощечина.

И здесь уже просматривается определенная тенденция. У «Ромы», как правило, большие проблемы в матчах с конкурентами. Ранее команда Пауло Фонсеки проиграла с крупным счетом «Наполи» и «Аталанте». Из позитивного — ничью с «Ювентусом», «Интером» и «Миланом». На большее пока не приходится рассчитывать.

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Масле в огонь также добавил результат недавней игры против «Специи» в Кубке Италии. «Рома» кое-как перевела матч в овертайм, но после этого началось какое-то безумие. Римляне быстро заработали два удаление, и в итоге проиграли 2:4.

«Специя»

Тем временем для «Специи» успех в кубковой игре с «Ромой» далеко не единственный январский успех.

Ранее в этом месяце скромный клуб выиграл у «Наполи» (в меньшинстве!). И, возможно, именно эта победа позволила игрокам поверить в свои силы. Перед визитом в Неаполь у команды была серия из семи матчей без побед.

Кроме того, «Специя» сыграла вничью с «Торино» и одержала победу над «Сампдорией». Благодаря этим результатам «Специя» поднялась в таблице на 13-е место.

«Специя» проиграла только в двух из десяти предыдущих матчей на выезде.

Прогноз и ставка

На «Рому» можно поставить за 1.36, ничью букмекеры предлагают за 5.55, а победу «Специи» — за 9.00.

Приблизительно то же самое было в линии и перед кубковой игрой этих команд. Но «Роме» несколько дней назад не хватило, по всей видимости, мотивации.

На этот раз римляне выйдут на поле с другим настроением, в этом можно не сомневаться. Но можно не сомневаться и в том, что «Специю» это мало волнует.

Ставка — обе команды забьют + тотал матча больше 2,5 за 1.97. Гостям нечего терять, тем более они сейчас на эмоциональном подъеме. А вот «Рому» будет трясти, каждый неудачный матч теперь может обернуться кадровыи последствиями. Но больше всех рискует, конечно же, тренер Фонсека.