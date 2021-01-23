«Байер» сыграет на своем поле с «Вольфсбургом» в рамках 18-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 23 января, начало — в 17:30 мск. «Байер» — «Вольфсбург»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Байер»

В минувшем туре Бундеслиги «Байер» одержал стратегически важную викторию. Дома была бита дортмундская «Боруссия» (2:1).

Сейчас «фармацевты» поднялись в тройку лидеров, однако до идущей на вершине «Баварии» еще далековато. Между тем, с такой игрой у команды есть все шансы полноценно вклиниться в чемпионскую гонку.

Вот только забивают леверкузенцы маловато. В 17 матчах команда отличилась лишь 32 раза, что в среднем — меньше, чем два гола за игру.

Все прогнозы на Бундеслигу

«Байер» с «Вольфсбургом» играет с переменным успехом. Из 5 последних свиданий в активе у соперников по две виктории при одной ничьей.

«Вольфсбург»

Эта команда борется за еврокубковую зону. Пока что получается неплохо — 5 место с 29 очками в активе.

В минувшем туре «Вольфсбург» на выезде добыл три очка. Правда, аутсайдера «Майнц» команда должна обыгрывать без вопросов, но вышло только 0:2.

Между тем, «Вольфсбург» стабильностью не блещет. Да и атака — явно проблемное место команды: 26 голов в 17 матчах.

Гостям в Леверкузене придется несладко. И соперник пребывает в отличной форме, и собственные проблемы никуда не делись.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Байер» за 2.10, на ничью за 3.62, а на «Вольфсбург» — за 3.57

Хозяева явно намерены вклиниться в борьбу за Серебряную салатницу, что подтвердили в минувшем туре.

«Вольфсбург» играет нестабильно, к тому же не блещет в атаке.

Хозяева смотрятся предпочтительнее оппонента, да и мотивации подняться на самый верх им не занимать. Наши прогноз и ставка — Победа «Байера» с коэффициентом 2.10