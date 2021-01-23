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    «Фармацевты» включатся в чемпионскую гонку?

    «Байер» — «Вольфсбург». Прогноз и ставка (к. 2.10) на футбол, Бундеслига 23 января 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Байер» — «Вольфсбург»
    Леон Бейли
    «Байер» сыграет на своем поле с «Вольфсбургом» в рамках 18-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 23 января, начало — в 17:30 мск. «Байер» — «Вольфсбург»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 23 Января 2021 года
    Байер
  • Леверкузен
    •  Байер 17:30 Вольфсбург Вольфсбург
  • Вольфсбург
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.05
  • X
  • 3.60
  • 2
  • 3.50
  • Ставка!
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    «Байер»

    В минувшем туре Бундеслиги «Байер» одержал стратегически важную викторию. Дома была бита дортмундская «Боруссия» (2:1).

    Сейчас «фармацевты» поднялись в тройку лидеров, однако до идущей на вершине «Баварии» еще далековато. Между тем, с такой игрой у команды есть все шансы полноценно вклиниться в чемпионскую гонку.

    Вот только забивают леверкузенцы маловато. В 17 матчах команда отличилась лишь 32 раза, что в среднем — меньше, чем два гола за игру.

    Все прогнозы на Бундеслигу

    «Байер» с «Вольфсбургом» играет с переменным успехом. Из 5 последних свиданий в активе у соперников по две виктории при одной ничьей.

    «Вольфсбург»

    Эта команда борется за еврокубковую зону. Пока что получается неплохо — 5 место с 29 очками в активе.

    В минувшем туре «Вольфсбург» на выезде добыл три очка. Правда, аутсайдера «Майнц» команда должна обыгрывать без вопросов, но вышло только 0:2.

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  • 18/01/2021

    • Между тем, «Вольфсбург» стабильностью не блещет. Да и атака — явно проблемное место команды: 26 голов в 17 матчах.

    Гостям в Леверкузене придется несладко. И соперник пребывает в отличной форме, и собственные проблемы никуда не делись.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Байер» за 2.10, на ничью за 3.62, а на «Вольфсбург» — за 3.57

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    Хозяева явно намерены вклиниться в борьбу за Серебряную салатницу, что подтвердили в минувшем туре.

    «Вольфсбург» играет нестабильно, к тому же не блещет в атаке.

    Хозяева смотрятся предпочтительнее оппонента, да и мотивации подняться на самый верх им не занимать. Наши прогноз и ставка — Победа «Байера» с коэффициентом 2.10

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