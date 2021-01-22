ПСЖ — «Монпелье». Прогноз и ставка (к. 1.76) на матч чемпионата Франции 22 января 2021 года

В матче 21 тура французской Лиги 1 ПСЖ примет «Монпелье» на стадионе «Парк-де-Пренс». Игра запланирована на 22 января 23:00 по мск. ПСЖ — «Монпелье»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

ПСЖ

Под руководством Почеттино ПСЖ провел четыре матча. Один раз команда добилась ничьи и трижды победила. «Парижане» идут на 3-матчевой серии побед.

ПСЖ победил «Брест» со счетом 3:0 и «Анже» 1:0. Это если говорить о чемпионате. Также коллектив Почеттино обыграл в Суперкубке Франции «Марсель» 2:1 и завоевал первый трофей для аргентинца.

Ничья была в дебютном поединке Почеттино с ПСЖ. «Красно-синие» сыграли со счетом 1:1 с «Сент-Этьеном». В итоге сейчас хозяева имеют 42 очка и лидируют в турнирной таблице Лиги 1.

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Рафинья, Керер и Дагба болеют и пропустят эту встречу. Бернат получил травму.

«Монпелье»

«Паладины» занимают 11 место. На их счету 28 очков и серия из шести матчей без побед — 2 ничьи и 4 поражения.

«Монпелье» в последних выступлениях был слабее «Монако» и «Лилля». Команда проиграла 2:3 в обоих случаях. Кроме того, со счетом 1:3 гости проиграли «Марселю» на выезде. Еще можно отметить ничью с «Нантом» 1:1.

«Монпелье» является третьей командой чемпионата по количеству пропущенных голов. На счету коллектива 35 мячей в 20 играх.

Интересно, что команда проиграла всего два матча из девяти на выезде и пропустила в половину меньше играя в гостях, чем на своем поле.

Прогноз и ставка

Победа ПСЖ оценена коэффициентом 1.20, а на победу «Монпелье» букмекеры поставили 14.5. Ничья выставлена за 7.30.

«Парижане» провели уверенную серию побед, выиграв даже один трофей. «Монпелье», напротив, имеет серию без побед, которая состоит из шести матчей. При таком раскладе прервать ее «паладинам» будет весьма непросто.

«Монпелье» очень много пропустил за небольшой отрезок времени. В четырех матчах турнира у команды 10 пропущенных голов. Предлагаем поставить на ИТБ1 2.5 за 1.76.