«Ливерпуль» — «Бернли». Прогноз и ставка (к. 2.53) на чемпионат Англии по футболу 21 января 2021 года

«Ливерпуль» сыграет на «Энфилде» с «Бернли» в рамках перенесенного матча 18-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 21 января, начало — в 23:00 мск. «Ливерпуль» — «Бернли»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ливерпуль»

«Ливерпуль» в 18-ти сыгранных матчах набрал 34 очка и прямо сейчас занимает в таблице только четвертое место.

Сезон непростой, всем сложно, но, похоже, что у команды Юргена Клоппа начался спад.

«Ливерпуль» ни разу не выиграл в четырех предыдущих матчах АПЛ — три ничьи и поражние. И, кроме того, поражает, что в этих играх «мерсисайдцы» забили лишь один мяч.

В прошлом туре «Ливерпуль» сыграл вничью с «Манчестер Юнайтед» — 0:0. Унылая ничья, после которой действующий чемпион и рухнул с первого места на четвертое.

А перед этим было гостевое поражение от «Саутгемптона» — 0:1.

«Ливерпуль» в текущем сезоне выиграл семь из девять домашних матчей в АПЛ.

«Бернли»

Тем временем «Бернли» находится рядом с зоной вылета — на 17-й строчке.

«Бернли» очень бодро провел декабрь, значительно улучшив свое положение в таблице.

В прошлом месяце команда Шона Дайча в шести матчах набрала 11 очков, в том числе благодаря победам над «Арсеналом» и «Вулверхэмптоном».

В январе у «Бернли» пока не так много успехов. После сложнейшей победы над «МК Донс» в Кубке Англии, команда Дайча проиграла в АПЛ «Манчестер Юнайтед» и «Вест Хэму».

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При этом стоит отметить, что последний раз больше одного мяча «Бернли» пропускал еще в конце ноября.

Прогноз и ставка

Букмекеры не сомневаются в победе «Ливерпуля», на хозяев можно поставить за 1.22, ничью предлагают за 8.00, а победу «Бернли» — за 17.75.

С одной стороны, все очевидно, это глупо отрицать, но вряд ли «Ливерпулю» будет легко.

«Бернли» невероятно упертая команда, дисциплинированная, поэтому в крупной победе хозяев есть сомнения.

Сделаем, как говорится, ход конем — ставка на обе команды забьют за 2.19.

И, соответственно, ставка на обе забьют + тотал матча больше 2,5 за 2.53. «Бернли» заставит «Ливерпуль» страдать.