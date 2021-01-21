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    Сможет ли «Ливерпуль» разгромить «Бернли»?

    «Ливерпуль» — «Бернли». Прогноз и ставка (к. 2.53) на чемпионат Англии по футболу 21 января 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Ливерпуль» — «Бернли»
    Мохамед Салах
    «Ливерпуль» сыграет на «Энфилде» с «Бернли» в рамках перенесенного матча 18-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 21 января, начало — в 23:00 мск. «Ливерпуль» — «Бернли»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 21 Января 2021 года
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    «Ливерпуль»

    «Ливерпуль» в 18-ти сыгранных матчах набрал 34 очка и прямо сейчас занимает в таблице только четвертое место.

    Сезон непростой, всем сложно, но, похоже, что у команды Юргена Клоппа начался спад.

    «Ливерпуль» ни разу не выиграл в четырех предыдущих матчах АПЛ — три ничьи и поражние. И, кроме того, поражает, что в этих играх «мерсисайдцы» забили лишь один мяч.

    В прошлом туре «Ливерпуль» сыграл вничью с «Манчестер Юнайтед» — 0:0. Унылая ничья, после которой действующий чемпион и рухнул с первого места на четвертое.

    А перед этим было гостевое поражение от «Саутгемптона» — 0:1.

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    «Бернли»

    Тем временем «Бернли» находится рядом с зоной вылета — на 17-й строчке.

    «Бернли» очень бодро провел декабрь, значительно улучшив свое положение в таблице.

    В прошлом месяце команда Шона Дайча в шести матчах набрала 11 очков, в том числе благодаря победам над «Арсеналом» и «Вулверхэмптоном».

    В январе у «Бернли» пока не так много успехов. После сложнейшей победы над «МК Донс» в Кубке Англии, команда Дайча проиграла в АПЛ «Манчестер Юнайтед» и «Вест Хэму».

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    При этом стоит отметить, что последний раз больше одного мяча «Бернли» пропускал еще в конце ноября.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры не сомневаются в победе «Ливерпуля», на хозяев можно поставить за 1.22, ничью предлагают за 8.00, а победу «Бернли» — за 17.75.

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    С одной стороны, все очевидно, это глупо отрицать, но вряд ли «Ливерпулю» будет легко.

    «Бернли» невероятно упертая команда, дисциплинированная, поэтому в крупной победе хозяев есть сомнения.

    Сделаем, как говорится, ход конем — ставка на обе команды забьют за 2.19.

    И, соответственно, ставка на обе забьют + тотал матча больше 2,5 за 2.53. «Бернли» заставит «Ливерпуль» страдать.

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