ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Эден АзарТрансферный дайджест. 12-18 января «Атлетик» выиграл Суперкубок ИспанииИсторический успех «Атлетика» на фоне кошмара для Месси «Монреаль»НХЛ. Дебютный гол Романова, два очка Свечникова и очередной шатаут Варламова
  • 07:47
    • Названа сумма потраченная футбольными клубами России на трансферы
  • 07:00
    • «Реал» согласовал контракт с защитником «Баварии»
  • 00:59
    • «Арсенал» разгромил «Ньюкасл», Обамеянг забил два мяча
  • 00:47
    • Дубль Ибрагимовича принес «Милану» победу над «Кальяри»
  • 00:37
    • Уткин: Происходит гибель ЦСКА
  • 23:58
    • СМИ: «Ювентус» контактировал с «Дженоа» по поводу Шомуродова
  • 20:33
    • Минск лишился права на проведение ЧМ по хоккею
    Все новости спорта

    «Марсель» прервет серию неудач?

    «Марсель» — «Ланс». Прогноз и ставка (к. 1.95) на чемпионат Франции по футболу 20 января 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Франции Прогнозы на Лигу 1 Прогнозы на Марсель Прогнозы на Ланс Календарь Лиги 1
    Прогноз и ставки на «Марсель» — «Ланс»
    Димитри Пайе
    «Марсель» сыграет на своем поле с «Лансом» в рамках 9-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 20 января, начало — в 23:00 мск. «Марсель» — «Ланс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Франция. Лига 1 20 Января 2021 года
    Марсель
  • Франция. Лига 1
    •  Марсель 23:00 Ланс Ланс
  • Франция. Лига 1
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.95
  • X
  • 3.50
  • 2
  • 4.00
  • Ставка!
    •

    «Марсель»

    Марсельцы и стабильность — две разных точки в пространстве. Вроде бы команда регулярно заявляет о своих претензиях на чемпионский титул, но всякий раз за этим следует провал.

    Подтверждением тому служит минувший тур. «Марсель» умудрился дома проиграть скромному «Ниму» (1:2).

    В общем, отставание от дуэта лидеров теперь выросло до 10 очков. По меркам французского чемпионата, такой отрыв отыграть будет крайне проблематично.

    Все прогнозы на Лигу 1

    «Марсель» в 2021 году заметно сбавил обороты. После победы над «Монпелье» команда не выигрывает уже три матча подряд.

    «Ланс»

    «Ланс» в минувшем туре сыграл вничью с «Нантом» (1:1). При этом команда в начавшемся году еще не побеждала: лишь одна ничья в трех матчах.

    Между тем, «Ланс» — очевидный середняк Лиги 1. Сейчас команда занимает 10 место с 28 набранными очками.

  • Трансферный дайджест. 12-18 января
  • Избавится ли «Реал»от бельгийского хавбека, вернется ли голландский бомбардир в «Спартак», удержит ли «Тоттенхэм» полузащитника и другие трансферные новости последних дней
  • Вчера

    • Матчи с участием команды чаще всего становятся голевыми. Разница мячей «Ланса» это только подтверждает — 29:29 в 19 поединках.

    Отношения с марсельцами у «Ланса» откровенно не складываются. В 5 последних поединках команда не набрала ни единого очка — все 5 поражений!

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Марсель» за 1.95, на ничью за 3.50, а на «Ланс» — за 4.00

    1000$ИгратьБонус новым игрокам1win 100ПолучитьБонус для новых игроков1xbet

    «Марсель» явно намерен исправиться за последние неудачи, к тому же удачно играет с «Лансом» в последние годы.

    «Ланс» имеет репутацию «колючего» соперника, который и сам атакует, и дает это делать соперникам.

    Хозяева выглядят мощнее оппонента, и наверняка реализуют свои козыри. Наши прогноз и ставка — Победа «Марселя» с коэффициентом 1.95

    100USD
  • Сделать ставкуleonbets
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    1.68
  • Прогноз на матч Кайсериспор — Башакшехир
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.68
  • Прогноз на матч Трактор — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.13
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Северсталь
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Локомотив
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч Автомобилист — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч ЦСКА — Спартак
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Йокерит — Барыс
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Боруссия М — Вердер
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.77
  • Прогноз на матч Мирандес — Райо Вальекано
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Кадис — Леванте
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.65
  • Прогноз на матч Вальядолид — Эльче
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Дерби Каунти — Борнмут
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Вест Хэм — Вест Бромвич
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.57
  • Прогноз на матч Блэкберн Роверс — Суонси
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    «Реал» проиграл «Атлетику» в полуфинале Суперкубка Испании
  • Зидан истощил «Реал» и поплатился
    • 19:50 15/01/2021     «Бавария» сенсационно вылетела из Кубка Германии
  • Исторический позор «Баварии»
    • 19:08 14/01/2021     Симеоне ведет «Атлетико» к титулу
  • Тренер, голод и характер. 10 причин, почему «Атлетико» станет чемпионом Испании
    • 06:54 13/01/2021
    «Марсель» — «Ланс» 19.01.2021: прогноз и ставка на матч. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе 1.95.
    • Играть Казино, слоты, киберспортБонус новым клиентам
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры