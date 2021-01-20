«Марсель» — «Ланс». Прогноз и ставка (к. 1.95) на чемпионат Франции по футболу 20 января 2021 года

«Марсель» сыграет на своем поле с «Лансом» в рамках 9-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 20 января, начало — в 23:00 мск. «Марсель» — «Ланс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Марсель»

Марсельцы и стабильность — две разных точки в пространстве. Вроде бы команда регулярно заявляет о своих претензиях на чемпионский титул, но всякий раз за этим следует провал.

Подтверждением тому служит минувший тур. «Марсель» умудрился дома проиграть скромному «Ниму» (1:2).

В общем, отставание от дуэта лидеров теперь выросло до 10 очков. По меркам французского чемпионата, такой отрыв отыграть будет крайне проблематично.

Все прогнозы на Лигу 1

«Марсель» в 2021 году заметно сбавил обороты. После победы над «Монпелье» команда не выигрывает уже три матча подряд.

«Ланс»

«Ланс» в минувшем туре сыграл вничью с «Нантом» (1:1). При этом команда в начавшемся году еще не побеждала: лишь одна ничья в трех матчах.

Между тем, «Ланс» — очевидный середняк Лиги 1. Сейчас команда занимает 10 место с 28 набранными очками.

Матчи с участием команды чаще всего становятся голевыми. Разница мячей «Ланса» это только подтверждает — 29:29 в 19 поединках.

Отношения с марсельцами у «Ланса» откровенно не складываются. В 5 последних поединках команда не набрала ни единого очка — все 5 поражений!

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Марсель» за 1.95, на ничью за 3.50, а на «Ланс» — за 4.00

«Марсель» явно намерен исправиться за последние неудачи, к тому же удачно играет с «Лансом» в последние годы.

«Ланс» имеет репутацию «колючего» соперника, который и сам атакует, и дает это делать соперникам.

Хозяева выглядят мощнее оппонента, и наверняка реализуют свои козыри. Наши прогноз и ставка — Победа «Марселя» с коэффициентом 1.95