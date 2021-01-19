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    Без обоюдных голов здесь не обойдется?

    «Кадис» — «Леванте». Прогноз и ставка с коэффициентом 1.91 на матч чемпионата Испании 19 января 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Кадис» — «Леванте»
    Футболист «Кадиса»
    19 января на стадионе «Рамон де Карранса» «Кадис» сыграет с «Леванте» в 19-м туре испанской Примеры. Стартовый свисток будет дан в 21:00 по мск. «Кадис» — «Леванте»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 19 Января 2021 года
    Кадис
  • Испания. Примера
    •  Кадис 21:00 Леванте Леванте
  • Валенсия
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.90
  • X
  • 3.05
  • 2
  • 2.65
  • Ставка!
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    «Кадис»

    Перед этим туром «Кадис» с 23 очка находится в середине турнирной таблице чемпионата Испании, на девятом месте.

    В своем последнем проведенном матче Примеры «желто-синие» обыграли дома «Алавес» со счетом 3:1, прервав тем самым 5-матчевую безвыигрышную серию в первенстве.

    В этот неудачный период «андалусцы» сперва потерпели три поражения, после чего две игры завершили мировыми исходами. На прошлой неделе они прекратили выступать в Кубке Короля, проиграв на выезде «Жироне» (0:2), играющей в Сегунде.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    На своем поле в этом розыгрыше чемпионата Испании «Кадис» провел девять матчей и выиграл всего два из них при трех ничьих и четырех поражениях, разница мячей составляет 7:11.

    «Леванте»

    У «Леванте» после 17 проведенных матчей испанского первенства числится 21 набранное очко и он идет на две строки ниже своего предстоящего противника.

    В минувшем туре Примеры «лягушки» добыли волевую домашнюю победу над «Эйбаром» со счетом 2:1. Отметим, что этот выигрыш стал для них четвертым за семь последних матчей.

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    • Накануне же левантийцы продвинулись по турнирной сетке в Кубке Короля, одолев только в серии послематчевых пенальти коллектив из Сегунды «Фуэнлабраду» (1:1, пен. 4:2).

    В текущем розыгрыше Примеры «Леванте» вне родных стен разжился только одной викторией, еще три раза сыграл вничью и пять раз был поверженным, разница мячей составляет 9:14.

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    В последний раз эти команды встречались друг с другом в сезоне 2016/17 в рамках Сегунды. Тогда оба их поединка завершились вничью — 1:1 и 0:0.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают небольшое предпочтение гостям: победа «Леванте» — 2.75, победа «Кадиса» — 3.00, ничья — 3.15.

    В шести из семи случаев очных противостояний этих команд забивали оба коллектива. Прогнозируем, что и на на этот раз отличатся и хозяева, и гости. Наша ставка — обе забьют: да.

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