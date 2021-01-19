«Кадис» — «Леванте». Прогноз и ставка с коэффициентом 1.91 на матч чемпионата Испании 19 января 2021 года

19 января на стадионе «Рамон де Карранса» «Кадис» сыграет с «Леванте» в 19-м туре испанской Примеры. Стартовый свисток будет дан в 21:00 по мск. «Кадис» — «Леванте»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Кадис»

Перед этим туром «Кадис» с 23 очка находится в середине турнирной таблице чемпионата Испании, на девятом месте.

В своем последнем проведенном матче Примеры «желто-синие» обыграли дома «Алавес» со счетом 3:1, прервав тем самым 5-матчевую безвыигрышную серию в первенстве.

В этот неудачный период «андалусцы» сперва потерпели три поражения, после чего две игры завершили мировыми исходами. На прошлой неделе они прекратили выступать в Кубке Короля, проиграв на выезде «Жироне» (0:2), играющей в Сегунде.

Календарь и таблица испанской Примеры

На своем поле в этом розыгрыше чемпионата Испании «Кадис» провел девять матчей и выиграл всего два из них при трех ничьих и четырех поражениях, разница мячей составляет 7:11.

«Леванте»

У «Леванте» после 17 проведенных матчей испанского первенства числится 21 набранное очко и он идет на две строки ниже своего предстоящего противника.

В минувшем туре Примеры «лягушки» добыли волевую домашнюю победу над «Эйбаром» со счетом 2:1. Отметим, что этот выигрыш стал для них четвертым за семь последних матчей.

Накануне же левантийцы продвинулись по турнирной сетке в Кубке Короля, одолев только в серии послематчевых пенальти коллектив из Сегунды «Фуэнлабраду» (1:1, пен. 4:2).

В текущем розыгрыше Примеры «Леванте» вне родных стен разжился только одной викторией, еще три раза сыграл вничью и пять раз был поверженным, разница мячей составляет 9:14.

В последний раз эти команды встречались друг с другом в сезоне 2016/17 в рамках Сегунды. Тогда оба их поединка завершились вничью — 1:1 и 0:0.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают небольшое предпочтение гостям: победа «Леванте» — 2.75, победа «Кадиса» — 3.00, ничья — 3.15.

В шести из семи случаев очных противостояний этих команд забивали оба коллектива. Прогнозируем, что и на на этот раз отличатся и хозяева, и гости. Наша ставка — обе забьют: да.