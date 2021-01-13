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    «Ман Сити» проведет очередной мастер-класс для «Брайтона»?

    «Манчестер Сити» — «Брайтон». Прогноз (к. 2.68) и ставки на чемпионат Англии 13 января 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Манчестер Сити» — «Брайтон»
    Рахим Стерлинг
    «Манчестер Сити» встретится на своем поле с «Брайтоном» в рамках 18-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 13 января в Манчестере, начало — в 21:00 мск. «Манчестер Сити» — «Брайтон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 13 Января 2021 года
    Манчестер Сити
  • Манчестер
    •  Манчестер Сити 21:00 Брайтон энд Хоув Альбион Брайтон энд Хоув Альбион
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    «Манчестер Сити»

    Первые матчи 2021-го показали, что «Манчестер Сити» наконец-то вернулся на свой уровень. И что важно, команда Хосепа Гвардиолы не замечает никого на своем пути, даже несмотря на постоянные кадровые проблемы. Из-за вспышки коронавируса у «горожан» в какой-то момент не было возможности даже для полноценных тренировок.

    На прошлой неделе «Сити» в четвертый раз кряду вышел в финал Кубка лиги. В полуфинале «Ман Сити» выиграл у «Манчестер Юнайтед» — уверенная победа со счетом 2:0.

    А еще через несколько дней банда Гвардиолы нокаутировала в третьем раунде Кубка Англии «Бирмингем» (3:0).

    Что же касается АПЛ, то в таблице «Ман Сити» на данный момент находится на пятом месте. Но тут важно не забывать, что, в отличие от конкурентов, «Сити» провел пока только 15 матчей.

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    • Победная серия «Ман Сити» в чемпионате составляет три матча. Но выделить, прежде всего, надо встречу с «Челси» на «Стэмфорд Бридж», где уже после первого тайма было ясно, что хозяева вообще не на что рассчитывать.

    «Брайтон»

    Тем временем «Брайтон» не выигрывал в рамках АПЛ с конца ноября. Серия без побед составляет уже восемь матчей.

    После гостевой победы над «Астон Виллой» команда Грэма Поттера пять раз сыграла вничью и потерпела три поражения. В таблице «Брайтон» пока что только 17-й.

    Позитива не так уж и много, но, с другой стороны, если взять пять предыдущих туров — там у «Брайтона» только один проигрыш. Не так уж и плохо для команды, которая, скорее всего, будет бороться за выживание.

    Все прогнозы на АПЛ

    В восьми гостевых матчах АПЛ «Брайтон» потерпел три поражения.

    Прогноз и ставка

    На «Манчестер Сити» можно поставить за 1,19, ничью букмекеры предлагают за 7.80, а победу «Брайтона» — за 16.75.

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    «Брайтон» действительно не так уж и прост, есть немало примеров, когда представители топ-6, мягко говоря, мучились с этой командой, но встреча с «Ман Сити» — это отельная история.

    В прошлом сезоне «Сити» дважды выиграл у «Брайтона» — 4:0 и 5:0. И судя по последним матчам команды Гвардиолы, в среду для гостей проведут очередной мастер-класс.

    Ставка — победа «Манчестер Сити» + тотал матча больше 3,5 за 2.38.

    Или ставка на «Сити» больше 3,0 за 2.43. Также можно рассмотреть вариант со ставкой на тотал «Сити» в первом тайме больше 1,5 за 2.68.

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