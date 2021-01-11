«Васко Да Гама» — «Ботафого». Прогноз (к. 1.86) и ставки на чемпионат Бразилии 11 января 2021 года

В понедельник, 11 января, в 29-м туре бразильской Серии А состоится игра «Васко Да Гама» — «Ботафого». Встреча на арене «Сан-Жануарио» начнется в 2:30 мск. «Васко Да Гама» — «Ботафого»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Васко Да Гама»

В начале декабря «Васкао» был на выезде разгромлен «Гремио» со счетом 0:4. Это поражение стало для команды третьим подряд во всех турнирах.

Затем на своем поле «Васко Да Гама» спасся в компенсированное время в матче с «Флуминенсе» (1:1) и обыграл «Сантос» (1:0), прервав семиматчевую безвыигрышную серию.

Перед Новым Годом «Васкао» крупно проиграл на выезде «Атлетико Паранаэнсе» (0:3), а первая встреча 2021-го года обернулась нулевой ничьей с «Атлетико Гойяньенсе» на выезде.

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После 27 туров «Васко Да Гама» с 29 очками обитает на 16-й позиции в одном пункте от зоны вылета. Разница мячей 26-39, 11 голов забил Херман Кано.

«Ботафого»

«Победоносные» начали декабрь домашним поражением от «Фламенго» (0:1), после чего на выезде были разгромлены «Сан-Паулу» (0:4).

Выездной матч с «Интернасьоналем» закончился проигрышем со счетом 1:2, доведя серию поражений до 7 матчей.

Безвыигрышная 12-матчевая серия прервалась выездной победой над « Куритибой» (2:1), но перед новым годом «Ботафого» проиграл дома «Коринтиансу» (0:2).

Новый год победоносные начали домашним поражением от «Атлетико Паранаэнсе» (0:2) и с 23 баллами идут на 19-м месте. Разница мячей 25-41.

Прогноз и ставки

На победу «Васко Да Гама» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.40, на ничью в основное время — 2.95, а на победу «Ботафого» — 3.20.

В первом круге «Васко Да Гама» победил на выезде 3:2. В прошлом сезоне «Васкао» проиграли в гостях (0:1), но победили дома 2:1. Зато «победоносные» выбили соперника из Кубка Бразилии на стадии 1/16 финала.

Команды выступают примерно на одном уровне, а территориальное преимущество не играет особой роли. Прогнозируем, что команда хозяев не проиграет.

Матч может быть не очень результативным. Интересны варианты для ставок «обе забьют — нет» за 1.75 и ТМ 2,5 за 1.53.