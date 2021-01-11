ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Футболисты «Ливерпуля»«Ливерпуль» повеселился в Бирмингеме. Но стоит ли проводить такие матчи? Футболисты «Реала»Примера. «Барселона» разгромила «Гранаду», «Реал» потерял очки в гостях у «Осасуны»
  • 01:11
    • ПСЖ разгромил «Брест», «Лион» спасся в матче с «Ренном»
  • 00:56
    • Гол Мактоминая вывел «МЮ» в 1/16 финала Кубка Англии
  • 00:52
    • «Реал» не справился с «Осасуной»
  • 00:47
    • «Милан» обыграл «Торино» на «Сан-Сиро»
  • 22:57
    • «Арсенал» выбил «Ньюкасл» из Кубка Англии
  • 22:28
    • «Барселона» разгромила «Гранаду», Месси и Гризманн забили по два мяча
  • 20:54
    • «Авангард» одолел «Магнитку» благодаря голу Ковальчука
    Все новости спорта

    Как закончится встреча бразильских аутсайдеров?

    «Васко Да Гама» — «Ботафого». Прогноз (к. 1.86) и ставки на чемпионат Бразилии 11 января 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Латинскую Америку
    Прогноз и ставки на «Васко Да Гама» — «Ботафого»
    «Васко Да Гама»
    В понедельник, 11 января, в 29-м туре бразильской Серии А состоится игра «Васко Да Гама» — «Ботафого». Встреча на арене «Сан-Жануарио» начнется в 2:30 мск. «Васко Да Гама» — «Ботафого»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Васко Да Гама»

    В начале декабря «Васкао» был на выезде разгромлен «Гремио» со счетом 0:4. Это поражение стало для команды третьим подряд во всех турнирах.

    Затем на своем поле «Васко Да Гама» спасся в компенсированное время в матче с «Флуминенсе» (1:1) и обыграл «Сантос» (1:0), прервав семиматчевую безвыигрышную серию.

    Перед Новым Годом «Васкао» крупно проиграл на выезде «Атлетико Паранаэнсе» (0:3), а первая встреча 2021-го года обернулась нулевой ничьей с «Атлетико Гойяньенсе» на выезде.

    Все прогнозы на футбол

    После 27 туров «Васко Да Гама» с 29 очками обитает на 16-й позиции в одном пункте от зоны вылета. Разница мячей 26-39, 11 голов забил Херман Кано.

    «Ботафого»

    «Победоносные» начали декабрь домашним поражением от «Фламенго» (0:1), после чего на выезде были разгромлены «Сан-Паулу» (0:4).

    Выездной матч с «Интернасьоналем» закончился проигрышем со счетом 1:2, доведя серию поражений до 7 матчей.

  • Главные события 2020 года. Пандемия COVID-19, гегемония «Баварии» и мерсисайдский триумф
  • Самые главные итоги сумасшедшего 2020 года
  • 05/01/2021

    • Безвыигрышная 12-матчевая серия прервалась выездной победой над « Куритибой» (2:1), но перед новым годом «Ботафого» проиграл дома «Коринтиансу» (0:2).

    Новый год победоносные начали домашним поражением от «Атлетико Паранаэнсе» (0:2) и с 23 баллами идут на 19-м месте. Разница мячей 25-41.

    Прогноз и ставки

    На победу «Васко Да Гама» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.40, на ничью в основное время — 2.95, а на победу «Ботафого» — 3.20.

    100ЗабратьБонус на пополнениеmelbet 20ПолучитьФрибет для новых игроковfavbet

    В первом круге «Васко Да Гама» победил на выезде 3:2. В прошлом сезоне «Васкао» проиграли в гостях (0:1), но победили дома 2:1. Зато «победоносные» выбили соперника из Кубка Бразилии на стадии 1/16 финала.

    Команды выступают примерно на одном уровне, а территориальное преимущество не играет особой роли. Прогнозируем, что команда хозяев не проиграет.

    Матч может быть не очень результативным. Интересны варианты для ставок «обе забьют — нет» за 1.75 и ТМ 2,5 за 1.53.

    100USD
  • Сделать ставкуleonbets
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    1.93
  • Прогноз на матч Миннесота — Сан-Антонио
  • Баскетбол
  • Сегодня в 04:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Амур — Куньлунь
  • Хоккей
  • Сегодня в 10:00
    •  3.86
  • Прогноз на матч Рома — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  1.77
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 14:30
    •  1.64
  • Прогноз на матч Йокерит — Автомобилист
  • Хоккей
  • Сегодня в 15:00
    •  3.10
  • Прогноз на матч Леганес — Альмерия
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Анкарагюджю — Истанбул ББ
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Леванте — Эйбар
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.61
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Бирмингем
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.90
  • Прогноз на матч Бристоль Сити — Портсмут
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.70
  • Прогноз на матч Челси — Моркам
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.60
  • Прогноз на матч Кроули Таун — Лидс
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Барнсли — Транмир Роверс
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Верона — Кротоне
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    Молодежная сборная России снова не смогла выиграть ЧМ
  • Закономерная капитуляция. Канада безжалостно расправилась с российской «молодежкой»
    • 12:59 05/01/2021     Валерий Карпин
  • Лучший тренер РПЛ 2020 года. Талантливый варяг, народный кандидат и сбитый летчик
    • 02:09 04/01/2021     Серхио Рамос
  • Трансферный дайджест. 29 декабря — 4 января
    • 21:53 04/01/2021
    «Васко Да Гама» — «Ботафого» 10.01.2021: прогноз и ставка на матч. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе 1.86.
    • Играть Фрибет + бонус до 100 евроТрансляции матчей онлайн
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры