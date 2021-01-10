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    Сможет ли «Интер» выиграть в Риме?

    «Рома» — «Интер». Прогноз (к. 3.86) и ставки на чемпионат Италии 10 января 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Рома» — «Интер»
    «Интер» за последние пять лет лишь однажды выигрывал у «Ромы»
    «Рома» встретится на своем поле с миланским «Интером» в рамках 17-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 10 января в Риме, начало — в 14:30 мск. «Рома» — «Интер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 10 Января 2021 года
    Рома
  • Рим
    •  Рома 14:30 Интер Интер
  • Милан
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.85
  • X
  • 3.70
  • 2
  • 2.40
  • Ставка!
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    «Рома»

    Возможно, кто-то еще не согласен с этим, но очевидно, что «Рома» в этом сезоне входит в группу основных претендентов на Скудетто.

    После 16-ти сыгранных матчей римляне занимают в турнирной таблице третье место. От продолжающего лидировать «Милана» команда Паулу Фонсеки отстает всего лишь на четыре очка, а от «Интера» — и вовсе на одно.

    В предыдущих шести турах «Рома» одержала пять побед. Провальным в этот период стал лишь гостевой матч с «Аталантой». В Бергамо «Рома» уже на первых минутах открыла счет, но в итоге пропустила в ответ четыре мяча и потерпела крупное поражение. Как говорится, внезапно что-то пошло не так.

    Интересно также, что в восьми домашних матчах «Рома» до сих пор ни разу не проигрывала — шесть побед и две ничьи. Пока что выстоять в Риме удалось только «Ювентусу» и «Сассуоло».

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    На своем поле в рамках Серии «Рома» в восьми матчах забила 19 мячей.

    «Интер»

    У «Интера» в прошлом туре был шикарный шанс догнать или даже обогнать «Милан» и выйти на первое место. Но вместо этого команда Антонио Конте проиграла «Сампдории» и осталась на второй строчке.

    Матч в Генуе начался с того, что Алексис Санчес не реализовал пенальти, после чего «Интер» еще в первом тайме пропустил два мяча. Во втором тайме «нерадзурри», несмотря на многочисленные атаки, смогли отыграть только один гол.

    Но вряд ли стоит акцентировать внимание на этой игре, куда больше обращает на себя внимание тот факт, что перед встречей с «Самп» миланский клуб выиграл восемь матчей кряду. И, пожалуй, «Интер» как раз можно считать главным фаворитом итальянского сезона.

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  • 07/01/2021

    • «Интер» в текущем чемпионате не смог выиграть только в трех гостевых матчах. И если что, у «Интера» лучшая атака в лиге — в 16-ти матчах команда забила 41 мяч.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры не видят фаворита в предстоящем матче, на «Рому» можно поставить за 3.02, а на «Интер» — за 2.43. Ничью предлагают за 3.86.

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    Время летит так быстро, что некоторые детали остаются просто незамеченными. Например, за последние пять лет «Интер» одержал лишь одну победу над «Ромой». При этом команды успели пять раз сыграть вничью.

    Ближайшая игра тоже вполне может завершиться вничью. Вряд ли соперники станут чересчур рисковать, и это, кстати, может оказаться ловушкой для всех, кто будет ставить на голы. Когда букмекеры намекают на то, что матч будет результативным, очень часто получается наоборот.

    Ставка — ничья за 3.86.

    Или ничья с точным счетом 1:1 за 6.90. К слову, на 2:2 коэффициент значительно выше — 10.00. Но не факт, что команды смогут пробить тотал больше 3,5.

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