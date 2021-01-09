«Бордо» — «Лорьян». Прогноз и ставка с коэффициентом 4.00 на матч Лиги 1 9 января 2021 года

«Бордо»
«Бордо» находится на 12-й строчке с отставанием в девять баллов от зоны еврокубков.
В пятипоследних матчах «жирондинцы» потерпели три поражения, при этом в двух случаях на своем поле, и только раз выиграли.
У клуба нет какой-либо закономерности в результатах. Каждый матч — это загадка. Но очевидно, что выше 10-12 места эта команда пока не поднимется.
«Бордо» не победил в двух предыдущих поединках. В прошлом туре ему не удалось победить на выезде «Метц», с которым сыграл вничью 0:0.
«Лорьян»
Хозяева находятся в зоне вылета на предпоследней, 19 строчке с 12 очками на счету. С 3 победами за 18 туров далеко не уедешь, причем поражений у «Лорьяна» набралось уже 11.
За 11 последних туров команде удалось победить всего один раз — 3:0 с «Нимом». В четырех прошлых турах коллектив оставался без побед — ничья и три поражения.
«Мерлузовые» проиграли 0:2 ПСЖ и уступили 0:3 «Ренну». В последний раз команда сыграла вничью с «Ниццей» (2:2). Это была третья ничья «оранжево-черных» в сезоне.
В предыдущей туре команда потерпела домашнее поражение от «Монако», которому ей удалось забить два мяча, но при этом пропустила пять голов.
Прогноз и ставка
Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,10.
Успех гостей оценивается в 3,70, тогда как ничья — в 3,25.
Наши прогноз и ставка — «Бордо» выиграет, и обе команды забьют за 4,00. 0