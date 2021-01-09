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    Поправит ли «Бордо» свои турнирные дела?

    «Бордо» — «Лорьян». Прогноз и ставка с коэффициентом 4.00 на матч Лиги 1 9 января 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Бордо» — «Лорьян»
    «Бордо» занимает 12 место
    «Бордо» сыграет на своем поле с «Лорьяном» в рамках 19-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 9 января, начало — в 23:00 мск. «Бордо» — «Лорьян»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 09 Января 2021 года
    Бордо
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    •  Бордо 23:00 Лорьян Лорьян
  • Франция. Лига 1
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.05
  • X
  • 3.40
  • 2
  • 3.70
  • Ставка!
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    «Бордо»

    «Бордо» находится на 12-й строчке с отставанием в девять баллов от зоны еврокубков.

    В пятипоследних матчах «жирондинцы» потерпели три поражения, при этом в двух случаях на своем поле, и только раз выиграли.

    У клуба нет какой-либо закономерности в результатах. Каждый матч — это загадка. Но очевидно, что выше 10-12 места эта команда пока не поднимется.

    Календарь и таблица Лиги 1

    «Бордо» не победил в двух предыдущих поединках. В прошлом туре ему не удалось победить на выезде «Метц», с которым сыграл вничью 0:0.

    «Лорьян»

    Хозяева находятся в зоне вылета на предпоследней, 19 строчке с 12 очками на счету. С 3 победами за 18 туров далеко не уедешь, причем поражений у «Лорьяна» набралось уже 11.

    За 11 последних туров команде удалось победить всего один раз — 3:0 с «Нимом». В четырех прошлых турах коллектив оставался без побед — ничья и три поражения.

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    • «Мерлузовые» проиграли 0:2 ПСЖ и уступили 0:3 «Ренну». В последний раз команда сыграла вничью с «Ниццей» (2:2). Это была третья ничья «оранжево-черных» в сезоне.

    В предыдущей туре команда потерпела домашнее поражение от «Монако», которому ей удалось забить два мяча, но при этом пропустила пять голов.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,10.

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    Успех гостей оценивается в 3,70, тогда как ничья — в 3,25.

    Наши прогноз и ставка — «Бордо» выиграет, и обе команды забьют за 4,00. 0

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