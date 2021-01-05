«Тоттенхэм» — «Брентфорд». Прогноз и ставка с коэффициентом 1.61 на футбол 5 января 2021 года

В рмках полуфинала Кубка лиги «Тоттенхэм» будет принимать на своем поле «Брентфорд». Начало встречи 5 января 2021 года запланировано на 22:45 по московскому времени и пройдет на стадионе «Тоттенхэм Хотспур». Прогноз на «Тоттенхэм» — «Брентфорд».

«Тоттенхэм»

В начале декабря «шпоры» на выезде упустили победу над «Кристал Пэласом» (1:1), а затем проиграли «Ливерпулю» (1:2), пропустив на 90-й минуте.

После этого «Тоттенхэм» в домашнем матче АПЛ проиграл «Лестеру» (0:2), а в выездной четвертьфинальной встрече Кубка лиги справился со «Сток Сити» (3:1).

В гостевом матче с «Вулверхэмптоном» «шпоры» вновь упустили победу в концовке — 1:1. Матч с «Фулхэмом» был перенесен из-за коронавируса.

Все прогнозы на АПЛ

В последнем матче «Тоттенхэм» разгромил «Лидс» (3:0) и с 29 очками идет на 3-м месте в таблице АПЛ. Разница мячей 29-15, 12 голов забил Сон Хын Мин, еще 10 Гарри Кейн.

«Брентфорд»

В начале декабря «пчелы» на выезде одолели «Ноттингем Форест» (3:1) и в меньшинстве сыграли вничью с «Уотфордом» (1:1).

Вернувшись домой, «Брентфорд» победил «Рединг» (3:1) в матче Чемпионшипа, после чего прошел «Ньюкасл» (1:0) в матче 1/4 финала Кубка лиги.

В последних матчах «Брентфорд» одолел «Кардифф» на выезде со счетом 3:2, а затем дома взял верх над «Борнмутом» (2:1).

После 22 туров Чемпионшипа «Брентфорд» с 41 очком на 4-м месте. Разница мячей 36-21, 16 голов забил Айвен Тоуни.

Прогноз и ставки

На победу «Тоттенхэма» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.49, на ничью в основное время — 4.50, а на победу «Брентфорда» — 6.40.

Команды еще ни разу не встречались в рамках никаких турниров. «Брентфорд» впервые в своей истории вышел в полуфинал Кубка лиги.

Полное преимущество на стороне хозяев. Прогнозируем, что «Тоттенхэм» победит.

Матч может быть результативным. Интересны варианты для ставок «обе забьют» за 1.80 и ТБ 2,5 за 1.65. 0