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    «Тоттенхэм» завершит сказку «Брентфорда»

    «Тоттенхэм» — «Брентфорд». Прогноз и ставка с коэффициентом 1.61 на футбол 5 января 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Тоттенхэм» — «Брентфорд»
    Гарри Кейн
    В рмках полуфинала Кубка лиги «Тоттенхэм» будет принимать на своем поле «Брентфорд». Начало встречи 5 января 2021 года запланировано на 22:45 по московскому времени и пройдет на стадионе «Тоттенхэм Хотспур». Прогноз на «Тоттенхэм» — «Брентфорд».
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    Футбол. Англия. Кубок Лиги 05 Января 2021 года
    Тоттенхэм
  • Лондон
    •  Тоттенхэм 22:45 Брентфорд Брентфорд
  • Брентфорд
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    Коэффициенты на матч
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    «Тоттенхэм»

    В начале декабря «шпоры» на выезде упустили победу над «Кристал Пэласом» (1:1), а затем проиграли «Ливерпулю» (1:2), пропустив на 90-й минуте.

    После этого «Тоттенхэм» в домашнем матче АПЛ проиграл «Лестеру» (0:2), а в выездной четвертьфинальной встрече Кубка лиги справился со «Сток Сити» (3:1).

    В гостевом матче с «Вулверхэмптоном» «шпоры» вновь упустили победу в концовке — 1:1. Матч с «Фулхэмом» был перенесен из-за коронавируса.

    Все прогнозы на АПЛ

    В последнем матче «Тоттенхэм» разгромил «Лидс» (3:0) и с 29 очками идет на 3-м месте в таблице АПЛ. Разница мячей 29-15, 12 голов забил Сон Хын Мин, еще 10 Гарри Кейн.

    «Брентфорд»

    В начале декабря «пчелы» на выезде одолели «Ноттингем Форест» (3:1) и в меньшинстве сыграли вничью с «Уотфордом» (1:1).

    Вернувшись домой, «Брентфорд» победил «Рединг» (3:1) в матче Чемпионшипа, после чего прошел «Ньюкасл» (1:0) в матче 1/4 финала Кубка лиги.

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    • В последних матчах «Брентфорд» одолел «Кардифф» на выезде со счетом 3:2, а затем дома взял верх над «Борнмутом» (2:1).

    После 22 туров Чемпионшипа «Брентфорд» с 41 очком на 4-м месте. Разница мячей 36-21, 16 голов забил Айвен Тоуни.

    Прогноз и ставки

    На победу «Тоттенхэма» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.49, на ничью в основное время — 4.50, а на победу «Брентфорда» — 6.40.

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    Команды еще ни разу не встречались в рамках никаких турниров. «Брентфорд» впервые в своей истории вышел в полуфинал Кубка лиги.

    Полное преимущество на стороне хозяев. Прогнозируем, что «Тоттенхэм» победит.

    Матч может быть результативным. Интересны варианты для ставок «обе забьют» за 1.80 и ТБ 2,5 за 1.65. 0

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