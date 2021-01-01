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    Сможет ли «Астон Вилла» остановить «МЮ»?

    «Манчестер Юнайтед» — «Астон Вилла». Прогноз (к. 3.00) и ставки на чемпионат Англии 1 января 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Манчестер Юнайтед» — «Астон Вилла»
    Беспроигрышная серия «МЮ» составляет уже девять матчей
    «Манчестер Юнайтед» встретится на своем поле с «Астон Виллой» в рамках 17-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 1 января на «Олд Траффорд», начало — в 23:00 мск. Прогноз на «Манчестер Юнайтед» — «Астон Вилла».
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 01 Января 2021 года
    Манчестер Юнайтед
  • Манчестер
    •  Манчестер Юнайтед 23:00 Астон Вилла Астон Вилла
  • Бирмингем
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.75
  • X
  • 4.10
  • 2
  • 4.50
  • Ставка!
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    «Манчестер Юнайтед»

    Сезон в Англии постепенно приближается к экватору, и, пожалуй, сейчас уже можно говорить, что «Манчестер Юнайтед» — один из главных претендентов на чемпионский титул.

    После домашней победы над «Вулверхэмптоном» «красные дьяволы» поднялись в таблице на второе место. Отставание от «Ливерпуля» — всего лишь два очка.

    В девяти предыдущих турах «МЮ» ни разу не проиграл — семь побед и две ничьи. С такими результатами действительно можно задумываться о борьбе за золотые медали.

    Календарь и таблица АПЛ

    И при этом очевидно, что в игровом плане «Манчестер Юнайтед» еще не достиг своего потолка.

    В четырех предыдущих матчах на своем поле команда Уле-Гуннара Сульшера забила восемь мячей, а пропустила — всего лишь два.

    «Астон Вилла»

    Тем временем «Астон Вилла» после серии неудачных матчей снова начала удивлять. В пяти предыдущих турах команда Дина Смита ни разу не проиграла, набрав 11 очков.

    Благодаря этим успехам клуб из Бирмингема занимает пятое место, при этом имея игру в запасе.

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  • 26/12/2020

    • В недавнем матче «Астон Вилла» сыграла вничью с «Челси». Абсолютно равная игра, у «Челси» если и было какое-то преимущество, то совсем незначительное. Более того, в концовке встречи «Вилла» вполне могла вырвать победу, но мяч после удара Макгинна предательски полетел в перекладину.

    А перед игрой на «Стэмфорд Бридж» «Астон Вилла» разгромила «Вест Бромвич» и «Кристал Пэлас» — в обоих случаях 3:0.

    Прогноз и ставка

    На победу «Манчестер Юнайтед» в предстоящем матче можно поставить за 1.80, ничью букмекеры предлагают за 4.33, а победу «Астон Виллы» — за 4.60.

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    Скорее всего, эта игра по сценарию чем-то будет напоминать встречу «МЮ» с «Вулверхэмптоном» (1:0). Только забитых мячей будет побольше. «Вилла» все-таки не такая внимательная в обороне, хотя и опережает сейчас «Вулверхэмптон» в таблице.

    Ставка — победа «Манчестер Юнайтед» + обе команды забьют за 3.00.

    «Астон Вилла» довольно комфортно чувствует себя в психологическом плане в таких матчах. В отличие от «МЮ», чья игра и результаты находятся под микроскопом, а это дополнительная ответственность и т.д, которая зачастую только мешает. 0

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    «Манчестер Юнайтед» — «Астон Вилла». Прогноз (к. 3.00) и ставки на чемпионат Англии 1 января 2021 года. Прогноз на «Манчестер Юнайтед» — «Астон Вилла». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 3.00
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