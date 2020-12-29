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    «Шеффилд Уэнсдей» — «Мидлсбро». Прогноз и ставка с коэффициентом 1.79 на матч Чемпионшип 29 декабря 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Шеффилд Уэнсдей» — «Мидлсбро»
    Бритт Ассомбалонга
    «Шеффилд Уэнсдей» сыграет на своем поле с «Мидлсбро» в рамках 22-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 29 декабря, начало — в 22:00 мск. Прогноз на «Шеффилд Уэнсдей» — «Мидлсбро».
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    Футбол. Англия. Чемпионшип 29 Декабря 2020 года
    Шеффилд Уэнсдей
  • Англия. Чемпионшип
    •  Шеффилд Уэнсдей 22:00 Мидлсбро Мидлсбро
  • Англия. Чемпионшип
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 3.80
  • X
  • 3.10
  • 2
  • 2.15
  • Ставка!
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    «Шеффилд Уэнсдей»

    В минувшем туре «Шеффилд Уэнсдей» на выезде сыграл вничью с «Блэкберном». Соперники в том матче обменялись точными выстрелами.

    Тем не менее, «совы» пока пребывают в зоне вылета. 23 место при лишь 13 набранных очках свидетельствуют обо всей серьезности проблем.

    Особенную тревогу вызывает атака команды. В 21 матче забито только 12 мячей, да и вообще, очки «Шеффилд Уэнсдей» набирает с заметной натугой.

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    С «Мидлсброом» валлийцы играют почти на равных. В пяти последних матчах соперники по два раза побеждали, а одно свидание завершилось ничьей.

    «Мидлсбро»

    «Мидлсбро» находится на 8 месте в турнирной таблице Чемпионшип. В активе у команды 33 очка при трехочковом отставании от зоны плей-офф.

    У «Мидлсбро» довольно качественная оборона, давшая сбой лишь 15 раз в 20 встречах. А вот атака не блещет — 24 забитых мяча.

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    • В предыдущем туре «Мидлсбро» на выезде одолел «Бирмингем», причем разгромно (1:4). При этом эта виктория стала для команды третьей подряд.

    Такая серия говорит о хорошей форме команды. «Мидлы» могут не только запрыгнуть в зону плей-офф, а вполне реально посостязаться за прямую путевку в АПЛ.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Мидлсбро» за 2.23, на ничью за 3.05, а на «Шеффилд Уэнсдей» — за 3.60.

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    «Совы» проводят блеклый сезон, и наверняка испытают трудности в матче с претендентом на попадание в плей-офф.

    «Мидлсбро» сейчас на подъеме, так что и в этом матче команда будет настроена максимально, причем с первых минут.

    Гости в последних матчах продуктивно действуют в атаке. Наши прогноз и ставка — Тотал 1-го тайма больше 0.75 с коэффициентом 1.79 0

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