«Шеффилд Уэнсдей» — «Мидлсбро». Прогноз и ставка с коэффициентом 1.79 на матч Чемпионшип 29 декабря 2020 года

«Шеффилд Уэнсдей» сыграет на своем поле с «Мидлсбро» в рамках 22-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 29 декабря, начало — в 22:00 мск. Прогноз на «Шеффилд Уэнсдей» — «Мидлсбро».

«Шеффилд Уэнсдей»

В минувшем туре «Шеффилд Уэнсдей» на выезде сыграл вничью с «Блэкберном». Соперники в том матче обменялись точными выстрелами.

Тем не менее, «совы» пока пребывают в зоне вылета. 23 место при лишь 13 набранных очках свидетельствуют обо всей серьезности проблем.

Особенную тревогу вызывает атака команды. В 21 матче забито только 12 мячей, да и вообще, очки «Шеффилд Уэнсдей» набирает с заметной натугой.

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С «Мидлсброом» валлийцы играют почти на равных. В пяти последних матчах соперники по два раза побеждали, а одно свидание завершилось ничьей.

«Мидлсбро»

«Мидлсбро» находится на 8 месте в турнирной таблице Чемпионшип. В активе у команды 33 очка при трехочковом отставании от зоны плей-офф.

У «Мидлсбро» довольно качественная оборона, давшая сбой лишь 15 раз в 20 встречах. А вот атака не блещет — 24 забитых мяча.

В предыдущем туре «Мидлсбро» на выезде одолел «Бирмингем», причем разгромно (1:4). При этом эта виктория стала для команды третьей подряд.

Такая серия говорит о хорошей форме команды. «Мидлы» могут не только запрыгнуть в зону плей-офф, а вполне реально посостязаться за прямую путевку в АПЛ.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Мидлсбро» за 2.23, на ничью за 3.05, а на «Шеффилд Уэнсдей» — за 3.60.

«Совы» проводят блеклый сезон, и наверняка испытают трудности в матче с претендентом на попадание в плей-офф.

«Мидлсбро» сейчас на подъеме, так что и в этом матче команда будет настроена максимально, причем с первых минут.

Гости в последних матчах продуктивно действуют в атаке. Наши прогноз и ставка — Тотал 1-го тайма больше 0.75 с коэффициентом 1.79 0