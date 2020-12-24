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    «Орлы» сразу полетят в атаку

    «Анкарагюнджю» — «Бешикташ». Прогноз и ставка с коэффициентом 1.66 на чемпионат Турции 24 декабря 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Бешикташ
    Прогноз и ставки на «Анкарагюнджю» — «Бешикташ»
    Венсан Абубакар
    «Анкарагюнджю» сыграет на своем поле с «Бешикташ» в рамках 14-го тура чемпионата Турции. Матч пройдет 24 декабря, начало — в 19:00 мск. Прогноз на «Анкарагюнджю» — «Бешикташ».
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    Футбол. Турция. Суперлига 24 Декабря 2020 года
    Анкарагюджю
  • Турция. Суперлига
    •  Анкарагюджю 19:00 Бешикташ Бешикташ
  • Стамбул
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 4.60
  • X
  • 3.90
  • 2
  • 1.75
  • Ставка!
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    «Анкарагюнджю»

    В минувшем туре «Анкарагюнджю» на выезде сыграл вничью. Соперником был «Генчлербирлиги», с которым клуб из Анкары обменялся голами.

    Мало того, «Анкарагюнджю» пока не может покинуть группы вылета. Отставание от спасительной 17 позиции измеряется тремя очками.

    Лишь 9 набранных очков — показатель крайне низкий. Тем паче, пару-тройку туров назад ситуация была еще более сложной.

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    Два предыдущих домашних поединка «Анкарагюнджю» провел блестяще, набрав в них 6 очков. Снчала команда переиграла «Коньяспор» (4:3), после чего — новичка дивизиона «Хатаяспор» (2:0).

    «Бешикташ»

    «Бешикташ» находится на 4 месте в турнирной таблице Суперлиги. В активе у стамбульского гранда 22 очка.

    Отставание от лидера «Аланияспора» составляет 4 очка, но у «Бешикташа» на один сыгранный матч меньше. Так что есть все шансы приблизиться к 1 месту.

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  • 21/12/2020

    • В двух последних матчах команда победила. Сначала «орлы» в Кубке Турции заклевали «Тарсус» (3:1), после чего, уже в рамках Суперлиги, нанесли поражение «Эрзуруму» (4:0).

    В этом матче «Бешикташ» не сможет рассчитывать на помощь Адема Льяича. Как и Гекхан Тере, он находится в лазарете.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Бешикташ» за 1.76, на ничью за 3.95, а на «Анкарагюнджю» — за 4.55.

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    Хозяева отчаянно борются за выживание, и явно намерены выбраться из зоны вылета.

    Задача «Бешикташа» по традиции куда более прозаична — борьба за чемпионский титул.

    Гости выглядят на голову сильнее команды из Анкары, что и докажут с первых минут поединка. Наши прогноз и ставка — Тотал 1-го тайма больше 1 с коэффициентом 1.66 0

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    «Анкарагюнджю» — «Бешикташ». Прогноз и ставка с коэффициентом 1.66 на чемпионат Турции 24 декабря 2020 года. Прогноз на «Анкарагюнджю» — «Бешикташ». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.66
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