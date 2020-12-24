«Анкарагюнджю» — «Бешикташ». Прогноз и ставка с коэффициентом 1.66 на чемпионат Турции 24 декабря 2020 года

«Анкарагюнджю» сыграет на своем поле с «Бешикташ» в рамках 14-го тура чемпионата Турции. Матч пройдет 24 декабря, начало — в 19:00 мск. Прогноз на «Анкарагюнджю» — «Бешикташ».

«Анкарагюнджю»

В минувшем туре «Анкарагюнджю» на выезде сыграл вничью. Соперником был «Генчлербирлиги», с которым клуб из Анкары обменялся голами.

Мало того, «Анкарагюнджю» пока не может покинуть группы вылета. Отставание от спасительной 17 позиции измеряется тремя очками.

Лишь 9 набранных очков — показатель крайне низкий. Тем паче, пару-тройку туров назад ситуация была еще более сложной.

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Два предыдущих домашних поединка «Анкарагюнджю» провел блестяще, набрав в них 6 очков. Снчала команда переиграла «Коньяспор» (4:3), после чего — новичка дивизиона «Хатаяспор» (2:0).

«Бешикташ»

«Бешикташ» находится на 4 месте в турнирной таблице Суперлиги. В активе у стамбульского гранда 22 очка.

Отставание от лидера «Аланияспора» составляет 4 очка, но у «Бешикташа» на один сыгранный матч меньше. Так что есть все шансы приблизиться к 1 месту.

В двух последних матчах команда победила. Сначала «орлы» в Кубке Турции заклевали «Тарсус» (3:1), после чего, уже в рамках Суперлиги, нанесли поражение «Эрзуруму» (4:0).

В этом матче «Бешикташ» не сможет рассчитывать на помощь Адема Льяича. Как и Гекхан Тере, он находится в лазарете.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Бешикташ» за 1.76, на ничью за 3.95, а на «Анкарагюнджю» — за 4.55.

Хозяева отчаянно борются за выживание, и явно намерены выбраться из зоны вылета.

Задача «Бешикташа» по традиции куда более прозаична — борьба за чемпионский титул.

Гости выглядят на голову сильнее команды из Анкары, что и докажут с первых минут поединка. Наши прогноз и ставка — Тотал 1-го тайма больше 1 с коэффициентом 1.66 0