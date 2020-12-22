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    «Унион» сразу примется за дело

    «Унион» Берлин — «Падерборн». Прогноз и ставка с коэффициентом 1.64 на Кубок Германии 22 декабря 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Унион» Берлин — «Падерборн»
    Лорис Кариус
    «Унион» Берлин сыграет на своем поле с «Падерборном» в рамках 13-го тура Кубка Германии. Матч пройдет 22 декабря, начало — в 22:45 мск. Прогноз на «Унион» Берлин — «Падерборн».
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    Футбол. Германия. Кубок 22 Декабря 2020 года
    Унион
  • Берлин
    •  Унион 22:45 Падерборн 07 Падерборн 07
  • Падерборн
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.55
  • X
  • 4.30
  • 2
  • 5.70
  • Ставка!
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    «Унион» Берлин

    В Кубке Германии случается всякое, и зачастую клубы Бундеслиги уступали дорогу в следующий раунд представителям немецких футбольных низов.

    «Унион» Берлин постарается не допустить сенсации. Тем более, команда уже зарекомендовала себя в высшем немецком дивизионе, где наделала немало сенсаций. Например, ничья с самой «Баварией» (1:1).

    В последнем туре чемпионата берлинцы выступили великолепно. И это еще мягко сказано: «Унион» переиграл дортмундскую «Боруссию» (2:1).

    Все прогнозы на Бундеслигу

    В пяти последних матчах с «Падерборном» «Унион» Берлин победил дважды при двух ничьих и одном поражении. Вероятно, положительная тенденция продлится и в этой встрече.

    «Падерборн»

    «Падерборн» выступает во Второй Бундеслиге. Звезд там команда с неба не хватает, однако в минувшем туре на выезде переиграла «Оснабрюк» (0:1).

    Команда занимает лишь 11 строчку в турнирной таблице. Так что помышлять о повышении в классе — задача трудновыполнимая.

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    Вообще же, последняя виктория стала для «Падерборна» своеобразным прорывом. До того команда чередовала ничьи с поражениями, не побеждая почти месяц.

    Видимо, команда все же сосредоточится на чемпионате, и наверняка принесет в жертву Кубок Германии. Как минимум, в виде паузы для ведущих исполнителей.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Унион» Берлин за 1.54, на ничью за 4.32, а на «Падерборн» — за 5.75.

    Хозяева и смотрятся монолитнее, и класс должен сыграть определяющую роль. Видимо, берлинцы откроют счет еще до перерыва.

    Хозяева наверняка будут стремиться, как можно быстрее обеспечить нужный для себя результат. Наши прогноз и ставка — Тотал 1-го тайма больше 1 с коэффициентом 1.64 0

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    «Унион» Берлин — «Падерборн». Прогноз и ставка с коэффициентом 1.64 на Кубок Германии 22 декабря 2020 года. Прогноз на «Унион» Берлин — «Падерборн». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.64
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