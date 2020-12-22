«Эльверсберг» — «Боруссия» М. Прогноз и ставка с коэффициентом 1.72 на матч Кубка Германии 22 декабря 2020 года

Во вторник, 22 декабря, «Эльверсберг» на своем поле примет «Боруссия» М в 1/16 финала Кубка Германии. Стартовый свисток будет дан в 22:45 по мск. Прогноз на «Эльверсберг» — «Боруссия» М.

«Эльверсберг»

«Эльверсберг», выступающий в региональной лиге, на предыдущей стадии Кубка Германии сенсационно выбил «Санкт-Паули» (4:2), выступающий во второй Бундеслиги.

В турнирной таблице юго-западная региональная лига «черно-белые» идут на пятой позиции, отставая от первой строки на пять баллов, но провели на несколько игр больше своих конкурентов.

Отметим, что у коллектива сейчас 7-матчевая беспроигрышная серия, в которой он сперва выиграл три встречи подряд, а затем четыре поединка закончил мировыми результатами.

Все прогнозы на футбол

Так в своем последнем сыгранном матче «Эльверсберг» сыграл вничью на выезде со вторым составом «Фрайбурга» — 1:1.

«Боруссия» М

«Боруссия» М на предыдущей стадии кубкового розыгрыша не испытала никаких проблем с любительски коллективом, выиграв со счетом 8:0.

На данный момент у «жеребят» 6-матчевая безвыигрышная серия с учетом всех турниров, где было три поражения и три мировых результата.

Накануне гладбахцы на своей территории уступили «Хоффенхайму» (1:2) в рамках первой Бундеслиги, а туром ранее они на выезде расписали мировую с «Айнтрахтом» (3:3).

В турнирной таблице чемпионата Германии «Боруссия» находится на восьмой строке, однако от топ-4 коллектив отстает всего лишь на четыре пункта.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают ощутимый перевес гостям: победа «Боруссии» — 1.05, победа «Эльверсберг» — 33.00, ничья — 12.00.

Проход: «Боруссии» — 1.01; «Эльверсберг» — 17.00.

Наверняка коллектив первой Бундеслиги не испытает проблем с представителем региональной лиги. Ставим в этой игре на викторию гостей с форой — 2,5. 0