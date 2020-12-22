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    «Эльверсберг» — «Боруссия» М. Прогноз и ставка с коэффициентом 1.72 на матч Кубка Германии 22 декабря 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Эльверсберг» — «Боруссия» М
    Ларс Штиндль
    Во вторник, 22 декабря, «Эльверсберг» на своем поле примет «Боруссия» М в 1/16 финала Кубка Германии. Стартовый свисток будет дан в 22:45 по мск. Прогноз на «Эльверсберг» — «Боруссия» М.
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    Футбол. Германия. Кубок 22 Декабря 2020 года
    Эльверсберг
  • Германия. Кубок
    •  Эльверсберг 22:45 Боруссия М Боруссия М
  • Мёнхенгладбах
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    «Эльверсберг»

    «Эльверсберг», выступающий в региональной лиге, на предыдущей стадии Кубка Германии сенсационно выбил «Санкт-Паули» (4:2), выступающий во второй Бундеслиги.

    В турнирной таблице юго-западная региональная лига «черно-белые» идут на пятой позиции, отставая от первой строки на пять баллов, но провели на несколько игр больше своих конкурентов.

    Отметим, что у коллектива сейчас 7-матчевая беспроигрышная серия, в которой он сперва выиграл три встречи подряд, а затем четыре поединка закончил мировыми результатами.

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    Так в своем последнем сыгранном матче «Эльверсберг» сыграл вничью на выезде со вторым составом «Фрайбурга» — 1:1.

    «Боруссия» М

    «Боруссия» М на предыдущей стадии кубкового розыгрыша не испытала никаких проблем с любительски коллективом, выиграв со счетом 8:0.

    На данный момент у «жеребят» 6-матчевая безвыигрышная серия с учетом всех турниров, где было три поражения и три мировых результата.

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    • Накануне гладбахцы на своей территории уступили «Хоффенхайму» (1:2) в рамках первой Бундеслиги, а туром ранее они на выезде расписали мировую с «Айнтрахтом» (3:3).

    В турнирной таблице чемпионата Германии «Боруссия» находится на восьмой строке, однако от топ-4 коллектив отстает всего лишь на четыре пункта.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают ощутимый перевес гостям: победа «Боруссии» — 1.05, победа «Эльверсберг» — 33.00, ничья — 12.00.

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    Проход: «Боруссии» — 1.01; «Эльверсберг» — 17.00.

    Наверняка коллектив первой Бундеслиги не испытает проблем с представителем региональной лиги. Ставим в этой игре на викторию гостей с форой — 2,5. 0

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    «Эльверсберг» — «Боруссия» М. Прогноз и ставка с коэффициентом 1.72 на матч Кубка Германии 22 декабря 2020 года. Прогноз на «Эльверсберг» — «Боруссия» М. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.72
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