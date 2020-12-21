«Фламенго» — «Баия». Прогноз (к. 1.93) и ставки на матч чемпионата Бразилии по футболу 21 декабря 2020 года

В понедельник, 21 декабря, «Фламенго» на своем поле примет клуб «Баия» в рамках 26-го тура бразильской Серии А. Встреча, которая пройдет на стадионе «Маракана» в Рио-де-Жанейро, начнется в 00:15 по московскому времени. Прогноз на «Фламенго» — «Баия».

«Фламенго»

«Фламенго» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Бразилии, имея на своем счету 45 очков.

«Красно-черные» одержали 13 побед, шесть раз сыграли вничью и потерпели пять поражений в 24 турах.

Подопечные Рожерио Сени в двух последних матчах национального первенства обыграли «Ботафого» (1:0) и «Сантос» (4:1).

Что касается Кубка Либертадорес, то в 1/8 финала «Фламенго» по сумме двух встреч уступил аргентинскому «Расингу» (1:1 и 1:1, 3:5 — по пенальти).

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В лазарете «красно-черных» находится полузащитник Тиаго Майя.

«Баия»

«Баия» идет на 16-й строчке в турнирной таблице бразильской Серии А с 28 набранными очками.

На счету «трехцветных» восемь побед, четыре ничьи и 13 поражений в 25 сыгранных турах.

В декабрьских матчах национального первенства команда Мано Менезеса проиграла «Сеаре» (0:2) и «Палмейрасу» (0:3), а также вылетела из Южноамериканского кубка, уступив в четвертьфинале аргентинской «Дефенсе» (2:3 и 0:1).

«Баия» пока не может рассчитывать на защитника Лукаса Фонсеку и полузащитника Жоау Педру.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: на победу «Фламенго» коэффициент равен 1,32, на то, что победит «Баия», ставки принимаются за 8.20, на ничью — за 5.80.

Коллектив из Рио-де-Жанейро смело можно назвать претендентом на чемпионство, поскольку от лидирующего «Сан-Паулу» он отстает всего на восемь очков.

Если же говорить о перспективах «трехцветных», то они у них туманны. Команда Мано Менезеса находится всего в трех баллах от зоны вылета, а серия из четырех поражений подряд не добавляет оптимизма.

По нашему мнению, команде Рожерио Сени по силам выиграть уверенно на своем поле. Наш прогноз и ставка — «победа "Фламенго" с форой -1,5» за 1.93.

Альтернативный вариант — «тайм-матч: П1П1». Эта ставка принимается с коэффициентом 1.82. 0