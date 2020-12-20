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    Продолжит ли «Интер» побеждать в Серии А?

    «Интер» — «Специя». Прогноз и ставка с коэффициентом 2.46 на матч Серии А 20 декабря 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Интер» — «Специя»
    Лаутаро Мартинес
    В 13 туре чемпионата Италии «Интер» будет принимать «Специю». Игра пройдет на стадионе «Джузеппе Меацца» 20 декабря. Начало встречи — в 17:00 мск. Прогноз на «Интер» — «Специя».
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    Футбол. Италия. Серия А 20 Декабря 2020 года
    Интер
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    •  Интер 17:00 Специя Специя
  • Италия. Серия А
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    «Интер»

    Миланский клуб в 12 турах заработал 27 очков. В таблице Серии А команда находится на втором месте и отстает от своих заклятых врагов из одного города на 1 балл.

    Последняя потеря очков в итальянском первенстве датирована 8 ноября. Тогда в рамках 7-го тура «Интер» расписал мировую с «Аталантой» (1:1). После этого в Серии А миланцы только побеждают.

    В пяти встречах кряду подопечные Антонио Конте заработали 15 очков, одержав верх над «Торино» (4:2), «Сассуоло» (3:0), «Болоньей» (3:1), «Кальяри» (3:1) и «Наполи» (1:0).

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    А вот в еврокубках команда провалилась, заняв последнее место в группе. В решающих матчах она уступила «Реалу» (2:3; 0:2), обыграла «Боруссию» М (3:2) и скатала ничью с «Шахтером» (0:0).

    «Специя»

    В течение своих 12 матчей итальянского первенства коллектив из одноименного города сумел заработать всего 11 очков, из-за чего команда застряла на 16 месте. Но от зоны вылета она оторвалась на 4 балла.

    Последний раз в Серии А «Специя» брала 3 очка в 7-м туре, когда в гостях она раскатала «Беневенто» (3:0). С тех пор «орлята» в чемпионате не выигрывают. Эта серия длится 5 поединков.

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    • В 8-м туре подопечные Винченцо Итальяно разошлись миром с «Аталантой» (0:0). А затем была ничья с «Кальяри» (2:2). Между этими матчами «Специя» сыграла в Кубке страны, где прошла «Болонью» в дополнительное время (4:2).

    В первых двух декабрьских поединках «орлята» остались без очков. В этих играх они влетели «Лацио» (1:2) и «Кротоне» (1:4). А среди недели «Специя» расписала мировую с «Болоньей» (2:2).

    Прогноз и ставка

    Победа «Интера» в игре 13-го тура Серии А оценивается в 1.26, на ничью букмекеры дают коэффициент 6.70, а на победу «Специи» — 11.5.

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    После провального еврокубкового сезона «Интер» будет сносить всех не своем пути в гонке за скудетто. На данный момент это самая забивная команда в Серии А.

    В родных стенах коллектив Конте не должен замечать сопротивления соперников из низов таблицы. Наши прогноз и ставка — победа «Интера» в первом тайме с форой -1 за 2.46. 0

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