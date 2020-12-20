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    Как между собой сыграют середняки Бундеслиги?

    «Фрайбург» — «Герта». Прогноз и ставка с коэффициентом 1.81 на матч Бундеслиги 20 декабря 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Фрайбург» — «Герта»
    Винченцо Грифо
    В 13 туре чемпионата Германии «Фрайбург» будет принимать «Герту». Игра пройдет на стадионе «Шварцвальд» 20 декабря. Начало встречи — в 17:30 мск. Прогноз на «Фрайбург» — «Герта».
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    Футбол. Германия. Бундеслига 20 Декабря 2020 года
    Фрайбург
  • Фрайбург
    •  Фрайбург 17:30 Герта Герта
  • Берлин
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    «Фрайбург»

    После 12 туров команда из города Фрайбург-им-Брайсгау имеет в своем активе 14 очков. В таблице чемпионата она находится на 11 месте и опережает будущего соперника на 1 балл.

    В ноябре «Фрайбург» провел ужасный отрезок. В трех матчах минувшего месяца из четырех этот клуб потерпел поражения. Первая потеря состоялась в шестом туре, когда на «Шварцвальд» хозяева влетели «Байеру» (2:4).

    Затем подопечные Кристиана Штрайха были разбиты «РБ Лейпцигом» (0:3) и обыграны «Майнцем» (1:3). После этих потерь «Фрайбург» заработал по одному баллу во встречах с «Аугсбургом» (1:1) и «Боруссией» М (2:2).

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    А 12 декабря «Фрайбург» добыл вторую победу в сезоне. Дома команда Кристиана Штрайха хлопнула «Арминию» (2:0). Развить собственный успех этому клубу удалось в игре с «Шальке» (2:0).

    «Герта»

    Футбольный клуб из Берлина за 12 матчей немецкого первенства сумел раздобыть 13 очков, что позволяет ему занимать 12 место. Разрыв между «Фрайбургом» составляет 1 балл.

    После победы в первом туре над «Вердером» (4:1) «Герта» выдала провальную серию из четырех поражений, в ходе которой она уступила «Айнтрахту» (1:3), «Баварии» (3:4), «Штутгарту» (0:2) и «РБ Лейпцигу» (1:2).

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    • А в начале ноября бело-голубые расписали мировую с «Вольфсбургом» (1:1). Затем берлинский клуб раскатал «Аугсбург» (3:0), а позже он был разгромлен «Боруссией» Д (2:5).

    В четырех последних матчах «Герта» не проигрывает. Команда Бруно Лаббадиа скатала ничью с «Байером» (0:0), одолела «Унион» (3:1) и разошлась миром с «Боруссией» М (1:1) и «Майнцем» (0:0).

    Прогноз и ставка

    На победу «Фрайбурга» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.66, на ничью — 3.52, а на победу «Герты» — 2.73.

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    В текущем матче между собой сойдутся две одинаковые по силе команды, которые выступают с переменчивым успехом.

    В игре середняков каждая из сторон попытается зацепиться за очки. Наши прогноз и ставка — «Фрайбург» победит хотя бы в одном тайме с коэффициентом 1.81. 0

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