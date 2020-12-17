«Астон Вилла» — «Бернли». Прогноз и ставка с коэффициентом 1.76 на матч АПЛ 17 декабря 2020 года

В 13 туре английской Премьер-лиги «Астон Вилла» будет принимать «Бернли». Игра пройдет на стадионе «Вилла Парк» 17 декабря. Начало встречи — в 21:00 мск. Прогноз на «Астон Вилла» — «Бернли».

«Астон Вилла»

Команда из Бирмингема за 10 матчей чемпионата Англии из 12 возможных заработала 18 очков. В турнирной таблице она сейчас находится на десятом месте и отстает от еврокубковой зоны на 4 балла.

Однако в последних турах «Астон Вилла» очень часто проигрывает. После яркого старта сезона «львы» потерпели четыре поражения в недавних шести встречах.

В шестом туре подопечные Дина Смита на «Вилла Парк» крупно влетели «Лидсу» (0:3), после чего клуб из Бирмингема уступил «Саутгемптону» (3:4). А затем на «Эмирейтс» «львы» раскатали «Арсенал» (3:0).

Все прогнозы на АПЛ

После победы в Лондоне «Астон Вилла» осталась ни с чем в матчах с «Брайтоном» (1:2) и «Вест Хэмом» (1:2). В своем последнем поединке коллектив Дина Смита одержал верх над «Вулверхэмптоном» (1:0).

«Бернли»

Команда из одноименного города успела сыграть в 11 поединках Премьер-лиги. В ходе этих матчей она заработала всего 9 очков, из-за чего заняла 17 место, опередив «Фулхэм» из зоны вылета всего на 1 балл.

Свое турнирное положение «Бернли» начал улучшать относительно недавно. В последних пяти матчах чемпионата бордовые смогли заработать 8 очков. На старте те же сезона этот коллектив набрал всего 1 балл в шести встречах.

Дела у «Бернли» стали потихоньку налаживаться после ничьей с «Брайтоном» в восьмом туре (0:0). Уже в следующем матче подопечные Шона Дайча одержали верх над «Кристал Пэлас» (1:0).

Затем «Бернли» был разгромлен «Манчестер Сити», но позже бордовые отобрали очки у «Эвертона» (1:1). В своем последнем поединке «Брайтон» на «Эмирейтс» обыграл «Арсенал» (1:0).

Прогноз и ставка

Победа «Астон Виллы» в этой встрече оценивается в 1.76, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.08, а на победу «Бернли» — 4.78.

Несмотря на десятое место в таблице, «Вилла» находится на расстоянии четырех очков от еврокубков, имея парочку дополнительных игр.

В текущем сезоне команда Смита вполне может навязать борьбу тяжеловесам за место в Лиге Европы. Однако в последних своих матчах «львы» немного ослабили хватку. Возможно, вернуть в себе уверенность поможет встреча с клубом, который бьется за спасение. Наши прогноз и ставка — победа «Астон Виллы» за 1.76. 0