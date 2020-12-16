«Ренн» — «Марсель». Прогноз и ставка (к. 2.90) на матч чемпионата Франции 16 декабря 2020 года

«Ренн»
В своих 14 матчах французского первенства эта команда смогла заработать 22 очка, благодаря чему она находится на восьмом месте в таблице и отстает от еврокубковой зоны на четыре пункта.
С момента старта выступлений в Лиге чемпионов «Ренн» провел 13 поединков во всех соревнованиях. И только в двух он сумел победить, еще девять игр завершились поражениями.
До прошлого тура бретонцы не выигрывали в четырех матчах и проиграли трижды. В предыдущей встрече они одолели на выезде «Ниццу» (1:0).
Неудачно команда сыграла и в Лиге чемпионов, где в группе с «Челси», «Севильей» и «Краснодаром» заняла последнее место, ни разу не победив.
«Марсель»
Французский клуб из одноименного города сыграл в 12 матчах Лиги 1. В таблице чемпионата команда находится на четвертом месте с 27 очками на счету, но в случае победы станет лидером, сыграв на два матча меньше.
В Лиге 1 «Марсель» последний раз терял очки еще в начале октября. В шестом туре «южане» расписали мировую с «Лионом» (1:1). С того момента прошло еще шесть матчей в чемпионате. Во всех команда победила.
Подопечные Андре Виллаша-Боаша одержали верх над «Бордо» (3:1), «Лорьяном» (1:0), «Страсбуром» (1:0), «Нантом» (3:1), «Нимом» (2:0) и «Монако» (2:1). А вот в еврокубках «провансальцы» провалились.
В ЛЧ после встречи с «Лионом» «Марсель» проиграл «Олимпиакосу» (0:1), «Ман Сити» (0:3), «Порту» (0:3; 0:2), одолел «Олимпиакос» в пятом туре (2:1) и влетел «Сити» (0:3). В таблице команда в итоге оказалась последней.
Прогноз и ставка
Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,25.
Успех гостей оценивается в 3,25, тогда как ничья — в 3,20.
Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,90. 0