«Ренн» — «Марсель». Прогноз и ставка (к. 2.90) на матч чемпионата Франции 16 декабря 2020 года

«Ренн» будет принимать «Марсель» в 15-м туре Лиги 1 на стадионе «Роазон Парк». Матч пройдет 16 декабря. Начало — в 23:00 мск Прогноз на «Ренн» — «Марсель».

«Ренн»

В своих 14 матчах французского первенства эта команда смогла заработать 22 очка, благодаря чему она находится на восьмом месте в таблице и отстает от еврокубковой зоны на четыре пункта.

С момента старта выступлений в Лиге чемпионов «Ренн» провел 13 поединков во всех соревнованиях. И только в двух он сумел победить, еще девять игр завершились поражениями.

До прошлого тура бретонцы не выигрывали в четырех матчах и проиграли трижды. В предыдущей встрече они одолели на выезде «Ниццу» (1:0).

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Неудачно команда сыграла и в Лиге чемпионов, где в группе с «Челси», «Севильей» и «Краснодаром» заняла последнее место, ни разу не победив.

«Марсель»

Французский клуб из одноименного города сыграл в 12 матчах Лиги 1. В таблице чемпионата команда находится на четвертом месте с 27 очками на счету, но в случае победы станет лидером, сыграв на два матча меньше.

В Лиге 1 «Марсель» последний раз терял очки еще в начале октября. В шестом туре «южане» расписали мировую с «Лионом» (1:1). С того момента прошло еще шесть матчей в чемпионате. Во всех команда победила.

Подопечные Андре Виллаша-Боаша одержали верх над «Бордо» (3:1), «Лорьяном» (1:0), «Страсбуром» (1:0), «Нантом» (3:1), «Нимом» (2:0) и «Монако» (2:1). А вот в еврокубках «провансальцы» провалились.

В ЛЧ после встречи с «Лионом» «Марсель» проиграл «Олимпиакосу» (0:1), «Ман Сити» (0:3), «Порту» (0:3; 0:2), одолел «Олимпиакос» в пятом туре (2:1) и влетел «Сити» (0:3). В таблице команда в итоге оказалась последней.

Прогноз и ставка

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,25.

Успех гостей оценивается в 3,25, тогда как ничья — в 3,20.

Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,90. 0