ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Юрген КлоппАПЛ. «Челси» проиграл «Вулверхэмптону», «Ливерпуль» принимает «Тоттенхэм» Микель АртетаКризис «Арсенала». Почему команда Артеты оказалась в яме? Загребское «Динамо»Самый удобный соперник. «Краснодар» отомстит Загребу за ЦСКА
  • 02:00
    • «Реал» одержал победу над «Атлетиком»
  • 00:58
    • «Вест Бромвич» вырвал ничью у «Ман Сити»
  • 22:56
    • Гол Нету позволил «Вулверхэмптону» выиграть у «Челси»
  • 00:39
    • «Лацио» сыграл вничью с «Беневенто»
  • 00:30
    • Дортмундская «Боруссия» победила «Вердер», «Унион» упустил победу над «Штутгартом»
  • 22:29
    • Хэт-трик Штиндля спас менхенгладбахскую «Боруссию» от поражения
  • 21:42
    • Миранчук в заявке «Аталанты» на матч с «Ювентусом»
    Все новости спорта

    Станет ли «Марсель» лидером чемпионата Франции?

    «Ренн» — «Марсель». Прогноз и ставка (к. 2.90) на матч чемпионата Франции 16 декабря 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу 1 Прогнозы на футбол Франции Прогнозы на Ренн Прогнозы на Марсель Календарь Лиги 1
    Прогноз и ставки на «Ренн» — «Марсель»
    «Марсель» станет лидером в случае победы
    «Ренн» будет принимать «Марсель» в 15-м туре Лиги 1 на стадионе «Роазон Парк». Матч пройдет 16 декабря. Начало — в 23:00 мск Прогноз на «Ренн» — «Марсель».

    «Ренн»

    В своих 14 матчах французского первенства эта команда смогла заработать 22 очка, благодаря чему она находится на восьмом месте в таблице и отстает от еврокубковой зоны на четыре пункта.

    С момента старта выступлений в Лиге чемпионов «Ренн» провел 13 поединков во всех соревнованиях. И только в двух он сумел победить, еще девять игр завершились поражениями.

    До прошлого тура бретонцы не выигрывали в четырех матчах и проиграли трижды. В предыдущей встрече они одолели на выезде «Ниццу» (1:0).

    Все прогнозы на Лигу 1

    Неудачно команда сыграла и в Лиге чемпионов, где в группе с «Челси», «Севильей» и «Краснодаром» заняла последнее место, ни разу не победив.

    «Марсель»

    Французский клуб из одноименного города сыграл в 12 матчах Лиги 1. В таблице чемпионата команда находится на четвертом месте с 27 очками на счету, но в случае победы станет лидером, сыграв на два матча меньше.

    В Лиге 1 «Марсель» последний раз терял очки еще в начале октября. В шестом туре «южане» расписали мировую с «Лионом» (1:1). С того момента прошло еще шесть матчей в чемпионате. Во всех команда победила.

  • Новая классика, довольные испанцы и противостояние тренеров из Германии
  • Стали известны все пары 1/8 финала Лиги чемпионов
  • 14/12/2020

    • Подопечные Андре Виллаша-Боаша одержали верх над «Бордо» (3:1), «Лорьяном» (1:0), «Страсбуром» (1:0), «Нантом» (3:1), «Нимом» (2:0) и «Монако» (2:1). А вот в еврокубках «провансальцы» провалились.

    В ЛЧ после встречи с «Лионом» «Марсель» проиграл «Олимпиакосу» (0:1), «Ман Сити» (0:3), «Порту» (0:3; 0:2), одолел «Олимпиакос» в пятом туре (2:1) и влетел «Сити» (0:3). В таблице команда в итоге оказалась последней.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,25.

    25$ЗабратьБонус на пополнениеparimatch 50ИгратьЗащита от проигрыша и бонусfavbet

    Успех гостей оценивается в 3,25, тогда как ничья — в 3,20.

    Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,90. 0

    100USD
  • Сделать ставкуleonbets
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    1.66
  • Прогноз на матч Цзю — Морган
  • Бокс
  • Сегодня в 14:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Сочи — Динамо
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  3.22
  • Прогноз на матч Ротор — Арсенал Тула
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.63
  • Прогноз на матч Зенит — Спартак
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Ювентус — Аталанта
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.67
  • Прогноз на матч Шальке — Фрайбург
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.60
  • Прогноз на матч Лестер — Эвертон
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.55
  • Прогноз на матч Дижон — Лилль
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч Лидс — Ньюкасл
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.74
  • Прогноз на матч Арсенал — Саутгемптон
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.74
  • Прогноз на матч Хоффенхайм — РБ Лейпциг
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.07
  • Прогноз на матч Кельн — Байер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Бавария — Вольфсбург
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.30
  • Прогноз на матч Интер — Наполи
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    Жеребьевка Лиги чемпионов
  • Жеребьёвка 1/8 финала Лиги чемпионов 2020/2021
    • 14:00 14/12/2020     Жеребьевка Лиги Европы
  • Жеребьёвка 1/16 финала Лиги Европы 2020/2021
    • 15:00 14/12/2020     Фрагмент матча
  • Бесславный финиш ЦСКА. «Армейцы» установили российский антирекорд в Лиге Европы
    • 02:04 11/12/2020
    «Ренн» — «Марсель». Прогноз и ставка (к. 2.90) на матч чемпионата Франции 16 декабря 2020 года. Прогноз на «Ренн» — «Марсель». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.90
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 100

  • новым игрокам
    • получить
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры