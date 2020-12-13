«Наполи» — «Сампдория». Прогноз (к. 2.60) и ставки на матч Серии А 13 декабря 2020 года

В 11 туре чемпионата Италии «Наполи» будет принимать «Сампдория». Игра пройдет на стадионе «Диего Марадона» 13 декабря. Начало встречи — в 17:00 мск. Прогноз на «Наполи» — «Сампдория».

«Наполи»

Неаполитанская команда на момент начала 11 тура замыкала четверку сильнейших в Серии А. В 10 играх ей удалось набрать 11 очков, а разрыв между лидерами составляет 6 пунктов.

Недавно у «Наполи» были потери в чемпионате. В последних пяти встречах в рамках национального первенства «ослята» дважды проиграли. В одном из таких поединков бело-голубые влетели «Сассуоло» (0:2).

Затем в Серии А подопечные Дженнаро Гаттузо прихлопнули «Болонью» (1:0) и потерпели поражение от «Милана» (1:3). А в предыдущих матчах первенства неаполитанцы разбили «Рому» и «Кротоне» с одинаковым счетом 4:0.

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Посреди недели «Наполи» в непростом матче разошелся миром с «Сампдорией» (1:1), благодаря чему вышел в плей-офф Лиги Европы.

«Сампдория»

В 10 играх итальянского первенства футбольный клуб из Генуи сумел насобирать 11 очков. В таблице чемпионата команда занимает 12 место и пока находится ближе к красной зоне, чем к еврокубкам.

Старт сезона получился для «Сампдории» неудачным. Команда осталась без очков в двух первых турах, уступив «Ювентусу» (0:3) и «Беневенто» (2:3). После этого «Дория» выдала серию из четырех побед кряду.

В итальянском первенстве подопечные Клаудио Раньери взяли верх над «Фиорентиной» (2:1), «Лацио» (3:0) и «Аталантой» (3:1). Далее была победа в Кубке над клубом «Салернитана» (1:0).

С того момента «Блучеркьяти» не побеждают. В Серии А «Сампдория» разошлась миром с «Дженоа» (1:1) и «Торино» (2:2), уступила «Кальяри» (0:2), «Болонье» (1:2) и «Милану» (1:2). А в Кубке Италии «Самп» снова проиграл «Дженоа» (1:3).

Прогноз и ставка

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам поля, коэффициент на победу которых равен 1,40.

Успех гостей оценивается в 8,00, тогда как ничья — в 4,60.

Наши прогноз и ставка — «Наполи» выиграет, и обе команды забьют за 2,60. 0