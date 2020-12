ФИФА объявила тройку претендентов на звание лучшего игрока мира

Международная федерация футбола (ФИФА) объявила имена трех финалистов на награду лучшему игроку 2020 года по версии организации.

За престижный титул поборются капитан «Барселоны» Лионель Месси, форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду и нападающий «Баварии» Роберт Левандовский.

🥁 Introducing the finalists for The Best FIFA Men's Player 2020 🏆

🇵🇹 @Cristiano

🇵🇱 @lewy_official

🇦🇷 Lionel Messi#TheBest | #FIFAFootballAwards pic.twitter.com/II15QxBxG4