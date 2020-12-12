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    Сколько мячей подарит болельщикам мадридское дерби?

    «Реал» — «Атлетико». Прогноз (к. 1.73) на тоталы в матче Ла Лиги 12 декабря 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Реал» — «Атлетико»
    Серхио Рамос
    В 13 туре чемпионата Испании «Реал» будет принимать «Атлетико». Игра пройдет на стадионе «Альфредо ди Стефано» 12 декабря. Начало встречи — в 23:00 мск. Прогноз на «Реал» — «Атлетико».
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    Футбол. Испания. Примера 12 Декабря 2020 года
    Реал Мадрид
  • Мадрид
    •  Реал Мадрид 23:00 Атлетико Атлетико
  • Мадрид
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.55
  • X
  • 3.20
  • 2
  • 2.85
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    «Реал»

    На счету этой мадридской команды имеется 20 очков, которые были набраны в 11 играх. В таблице Примеры «бланкос» идут четвертыми, отставая от «Атлетико» на 6 пунктов.

    Совсем недавно «Реал» пережил печальный отрезок из трех матчей без побед в Ла Лиге. Начался он с поединка против «Валенсии» на «Месталье», в котором мадридцы пропустили 4 мяча в свою сетку (1:4).

    В следующем туре команда Зинедина Зидана расписала мировую с «Вильярреалом» (1:1), а усложнил жизнь «королевскому клубу» проигранный поединок с «Алавесом» (1:2). Но в последнем матче «сливочные» одолели «Севилью» (1:0).

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    В Лиге чемпионов «Реал» успел победить «Интер». (2:0), после чего команда подопечные Зидана уступили «Шахтеру» (0:2). В решающем поединке «королевский клуб» прихлопнул «Гладбах» (2:0) и финишировал в группе первым.

    «Атлетико»

    Этот представитель столицы Испании выступает в Примере намного лучше. На данный момент команда лидирует в таблице с 26 очками в копилке, имея парочку игр в запасе.

    В Примере «Атлетико» побеждает уже семь матчей кряду. Эта крутая серия началась с гостевого поединка против «Сельты», в котором «матрасники» не только взяли 3 очка, но и отстояли на ноль (2:0).

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    • Далее команда Диего Симеоне добыла еще шесть побед, пропустив всего 1 гол. Мадридцы одержали верх над «Бетисом» (2:0), «Осасуной» (3:1), «Кадисом» (4:0), «Барселоной» (1:0), «Валенсией» (1:0) и «Вальядолидом» (2:0).

    В Лиге чемпионов у «Атлетико» все сложилось удачно. Команда вышла в плей-офф со второго места. В двух ключевых встречах «индейцы» расписали мировую с «Баварией» (1:1) и прихлопнули «Зальцбург» (2:0).

    Прогноз и ставка

    Победа «Реала» в дерби Мадрида оценивается в 2.46, на ничью букмекеры дают коэффициент 3.28, а на победу «Атлетико» — 3.18.

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    После изматывающих еврокубков соперники не будут настойчиво лезть вперед и любой ценой громить друг друга. Кроме того, в последних очных встречах голами команды не баловали.

    Не предвидится высокой результативности и в предстоящем матче, ведь «матрасники» сейчас здорово играют в защите. За 10 поединков они пропустили всего 2 гола. Наши прогноз и ставка — тотал меньше 2.5 с коэффициентом 1.73. 0

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