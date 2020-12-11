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    Чья будет победа и сколько голов забьют команды?

    «Сассуоло» — «Беневенто». Прогноз (к. 1.80) и ставки на матч Серии А 11 декабря 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Сассуоло» — «Беневенто»
    Жереми Бога
    В матче 11 тура Серии А «Сассуоло» сыграет с «Беневенто» на стадионе «Мапей — Читта дель Триколоре». Игра запланирована на 11 декабря 22:45 по Москве. Прогноз на «Сассуоло» — «Беневенто».
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    Футбол. Италия. Серия А 11 Декабря 2020 года
    Сассуоло
  • Сассуоло
    •  Сассуоло 22:45 Беневенто Беневенто
  • Италия. Серия А
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.65
  • X
  • 4.20
  • 2
  • 4.70
  • Ставка!
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    «Сассуоло»

    Команда до сих пор сохраняет место в зоне еврокубков. Сейчас подопечные Роберто Де Дзерби имеют 19 очков в активе и занимают 5 строчку.

    «Сассуоло» проиграл «Интеру» 0:3 в 9 туре и это была единственная неудача хозяев за десять туров.

    Из других последних результатов отметим ничью с «Ромой» (0:0) и «Удинезе» (0:0), а также победу над «Вероной» со счетом 2:0.

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    «Черно-зеленые» дома выступают не так уверенно, как на выезде. У них всего одна победа в пяти матчах и одно поражение, но при этом три ничьи.

    «Беневенто»

    У «Беневенто» 11 очков, которые позволяют занимать 13 место. К этой игре команда подходит с серией из трех матчей без поражений — 2 ничьи и победа.

    «Ведьмы» проиграли в 5 из 10 матчей турнира. Также коллектив пропустил 21 гол в 10 турах, что является вторым по счету результатом в Серии А.

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  • 07/12/2020

    • Единственная победа за пять игр была над «Фиорентиной» со счетом 1:0. Ранее гости потерпели два поражения от «Специи» (0:3) и «Вероны» (1:3), а совсем недавно было две ничьи с «Ювентусом» (1:1) и «Специей» (0:0).

    В заявку на эту игру не попадут Яго Фальке, Кристиан Маджио и Лука Кальдирола. Все трое травмированы.

    Прогноз

    Букмекеры практически не сомневаются в успехе «Сассуоло» и дают на победу хозяев 1.66. На гостей они поставили 4.80. Ничья оценивается коэффициентом 4.40.

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    За 5 матчей «Сассуоло» пропустил всего 3 гола и все в рамках одной встречи. Трех прошлых играх мало пропускал и «Беневенто» — всего один мяч.

    Ставим на то, что «Сассуоло» не проиграет и тотал матча будет меньше 3.5. 0

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