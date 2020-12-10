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    «Баски» дадут бой в Неаполе?

    «Наполи» — «Реал Сосьедад». Прогноз (к. 1.85) и ставки на матч Лиги Европы 10 декабря 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Наполи» — «Реал Сосьедад»
    «Реал Сосьедад» — «Наполи»
    В четверг, 10 декабря, в 6-м туре группового этапа Лиги Европы квартета F итальянский «Наполи» в Неаполе сразится с испанским «Реал Сосьедадом». Начало — в 20:55 по мск. Прогноз на «Наполи» — «Реал Сосьедад».
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    Футбол. Лига Европы. Группа F 10 Декабря 2020 года
    Наполи
  • Неаполь
    •  Наполи 20:55 Реал Сосьедад Реал Сосьедад
  • Сан-Себастьян
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.10
  • X
  • 3.60
  • 2
  • 3.40
  • Ставка!
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    «Наполи»

    «Наполи» с 10 набранными баллами на данный момент в группе находится на первой строчке, но дуэт преследователей находится на расстоянии всего двух баллов.

    Клуб из Неаполя в этой Лиге Европы трижды одерживал виктории, а также проиграл на своей арене «АЗ Алкмару» (0:1) и сыграл с ним на выезде вничью (1:1) неделю тому назад.

    Одолеть удалось предстоящего противника на его территории со счетом 1:0, а также дважды хорватскую «Риеку», выиграв в родных стенах 2:0 и в гостях 2:1.

    Все прогнозы на Лигу Европы

    В чемпионате Италии неаполитанцы идет третьим, проигрывая лидеру шесть баллов. В двух последних турах Серии А они поочередно по 4:0 одержали виктории над «Ромой» и «Кротоне».

    «Реал Сосьедад»

    «Реал Сосьедад» с 8 очками в своем квартете Лиги Европы за тур до финиша располагается на второй позиции, опережая третий АЗ только по личным встречам.

    Коллектив из Сан-Себастьяна на этом турнире потерпел фиаско в родных стенах от «Наполи» со счетом 0:1, а также по два раза расходился миром и добивался викторий.

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    • Испанцы заработали по четыре пункта в играх с «АЗ Алкмаром», выиграв дома 1:0 и сыграв вничью на выезде 0:0, а также с хорватской «Риекой», победив на выезде 1:0 и поделив очки на своей территории 2:2.

    В чемпионате Испании «Реал Сосьедад» на данный момент идет вторым, отставая от лидера на одно очко, однако проведя на две игры больше. В своей последней сыгранной встрече он гостях расписал мировую «Алавесом» (0:0), продлив т.с. свою беспроигрышную серию до восьми матчей.

    Прогноз и ставки

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Наполи» предлагают — 2.11.

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    На викторию «Реал Сосьедада» дают — 3.68, ничья оценена — в 3.60.

    «Баски» не проигрывают восемь матчей подряд и вряд ли легко отдадут победу и в Неаполе. Поэтому, ставим в этой игре на непроигрыш гостей. 0

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    «Наполи» — «Реал Сосьедад». Прогноз (к. 1.85) и ставки на матч Лиги Европы 10 декабря 2020 года. Прогноз на «Наполи» — «Реал Сосьедад». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.85
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