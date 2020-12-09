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    Будет ли открытой игра на «Джузеппе Меацца»?

    «Интер» — «Шахтер» Д. Прогноз (к. 1.68) на тоталы в Лиге чемпионов 9 декабря 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Интер» — «Шахтер» Д
    Иван Перишич
    В шестом туре группового этапа Лиги чемпионов «Интер» будет принимать «Шахтер» Д. Игра пройдет на стадионе «Джузеппе Меацца» 9 декабря. Начало встречи — в 23:00 мск. Прогноз на «Интер» — «Шахтер» Д.
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    Футбол. Лига чемпионов. Группа B 09 Декабря 2020 года
    Интер
  • Милан
    •  Интер 23:00 Шахтёр Д Шахтёр Д
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    «Интер»

    Миланский клуб пока в своей группе находится на последнем месте с пятью баллами в копилке. Однако от лидеров «нерадзурри» отстают на 3 пункта, а от других двух команд — на 2 очка.

    На старте еврокубковой кампании «Интер» на «Джузеппе Меацца» сумел спасти ничью с «Боруссией» М (2:2). А во втором туре итальянский клуб играл лучше, но не дожал «Шахтер» (0:0).

    Провальными для команды Антонио Конте оказались встречи с «Реалом», в которых черно-синие оба раза уступили (2:3; 0:2). А в пятом туре «интеристы» одержали важную победу над «Гладбахом» (3:2).

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    В чемпионате Италии «Интер» идет вторым с 21 очком на счету и отстает от конкурентов из своего города на 5 баллов. В минувшие выходные подопечные Конте дома хлопнули «Болонью» (3:1).

    «Шахтер»

    Украинский клуб в квартете B занимает второе место, имея семь очков. От «Реала» он оторвался благодаря статистике личных встреч, а «Интер» опередил на 3 балла.

    В Лиге чемпионов «Шахтер» ярко выстрелил в первом же туре, когда на «Альфредо ди Стефано» обыграл «Реал» (3:2). После этого «горняки» вытерпели натиск «Интера» на «Олимпийском» и получили еще 1 балл (0:0).

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    • А вот в стыковых матчах с «Гладбахом» подопечные Луиша Каштру были разбиты дважды (0:6; 0:4). Но в пятом туре оранжево-черные реабилитировались, победив «Реал» еще разок (2:0).

    В украинском чемпионате «Шахтер» пока идет вторым с 26 баллами. От «Динамо» Киев он отстает на 3 очка. Перед возобновлением ЛЧ «горняки» раскатали «Минай» в УПЛ (5:1).

    Прогноз и ставка

    Победа «Интера» в матче 6-го тура группового раунда ЛЧ оценивается в 1.30, на ничью букмекеры предлагают поставить за 6.35, а на победу «Шахтера» — за 9.90.

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    Команда Луиша Каштру один раз уже смогла сдержать наступление «Интера» в их первой встрече. В грядущем поединке «горняки» также будут действовать осторожно. Нередко у «Интера» возникают проблемы со взломом надежной защиты.

    В группе, где все будет решаться в двух параллельно проходящих матчах, соперникам на «Джузеппе Меацца» нужна победа. Однако высокой результативности от игры ждать не стоит. Наши прогноз и ставка — тотал меньше 3.5 с коэффициентом 1.68. 0

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