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    Победит ли «Лион» на «Сен-Сэнфорьен»?

    «Метц» — «Лион». Прогноз (к. 2.37) и ставки на матч чемпионата Франции по футболу 6 декабря 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Метц» — «Лион»
    Футболисты «Лиона»
    В воскресенье, 6 декабря, «Метц» на своем поле примет «Лион» в рамках 13-го тура французской Лиги 1. Встреча, которая пройдет на стадионе «Сен-Сэнфорьен», начнется в 23:00 по московскому времени. Прогноз на «Метц» — «Лион».
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    Футбол. Франция. Лига 1 06 Декабря 2020 года
    Метц
  • Франция. Лига 1
    •  Метц 23:00 Лион Лион
  • Лион
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 5.40
  • X
  • 4.35
  • 2
  • 1.57
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    «Метц»

    «Метц» занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата Франции, имея на своем счету 16 очков.

    «Темно-бордовые» в 12 сыгранных турах одержали четыре победы, четырежды сыграли вничью и потерпели четыре поражения.

    В конце ноября команда Фредерика Антонетти на своем поле уступила «Бресту» (0:2), прервав серию из восьми матчей без поражений, которая тянулась с 20 сентября.

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    После травм у «Метца» восстанавливаются Мануэль Каби, Дигбо Майга, Кевин Н'Дорам, Ибраима Ниане, Венсан Пажо, Матье Удол и Уоррен Чимбембе.

    «Лион»

    «Лион» расположился на четвертой позиции в турнирной таблице французской Лиги 1 с 23 очками.

    На счету «ткачей» шесть побед, пять ничьих и одно поражение в 12 сыгранных турах.

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    • Подопечные Руди Гарсии могут похвастаться трехматчевой серией побед, за время которой они обыграли «Сент-Этьен» (2:1), «Анже» (1:0) и «Реймс» (3:0).

    У «Лиона» дисквалификации отбывают Тиаго Мендес и Уссем Ауар.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Лиона» — 1.62, победа «Метца» — 5.40, ничья — 4.30.

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    Несомненно, «ткачи» превосходят соперника по качеству подбора игроков. Подопечные Руди Гарсии в этом сезоне не играют в еврокубках, и, это, похоже, станет их преимуществом, ведь они могут полностью сосредоточиться на внутреннем первенстве.

    Сложно сказать, бросит ли «Лион» вызов «Пари Сен-Жермен», но, по крайней мере, он попробует это сделать.

    Очевидно, что гости должны набирать три очка, тем более что «Метц» — очень удобный противник, судя по последним личным встречам. Наш прогноз и ставка — «тайм-матч: П2П2» за 2.37.

    Еще один вариант — «индивидуальный тотал "Лиона" больше 1,5». Эта ставка принимается с коэффициентом 1.76. 0

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    «Метц» — «Лион». Прогноз (к. 2.37) и ставки на матч чемпионата Франции по футболу 6 декабря 2020 года. Прогноз на «Метц» — «Лион». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.37
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