«Метц» — «Лион». Прогноз (к. 2.37) и ставки на матч чемпионата Франции по футболу 6 декабря 2020 года

«Метц»
«Метц» занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата Франции, имея на своем счету 16 очков.
«Темно-бордовые» в 12 сыгранных турах одержали четыре победы, четырежды сыграли вничью и потерпели четыре поражения.
В конце ноября команда Фредерика Антонетти на своем поле уступила «Бресту» (0:2), прервав серию из восьми матчей без поражений, которая тянулась с 20 сентября.
После травм у «Метца» восстанавливаются Мануэль Каби, Дигбо Майга, Кевин Н'Дорам, Ибраима Ниане, Венсан Пажо, Матье Удол и Уоррен Чимбембе.
«Лион»
«Лион» расположился на четвертой позиции в турнирной таблице французской Лиги 1 с 23 очками.
На счету «ткачей» шесть побед, пять ничьих и одно поражение в 12 сыгранных турах.
Подопечные Руди Гарсии могут похвастаться трехматчевой серией побед, за время которой они обыграли «Сент-Этьен» (2:1), «Анже» (1:0) и «Реймс» (3:0).
У «Лиона» дисквалификации отбывают Тиаго Мендес и Уссем Ауар.
Прогноз и ставка
В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Лиона» — 1.62, победа «Метца» — 5.40, ничья — 4.30.
Несомненно, «ткачи» превосходят соперника по качеству подбора игроков. Подопечные Руди Гарсии в этом сезоне не играют в еврокубках, и, это, похоже, станет их преимуществом, ведь они могут полностью сосредоточиться на внутреннем первенстве.
Сложно сказать, бросит ли «Лион» вызов «Пари Сен-Жермен», но, по крайней мере, он попробует это сделать.
Очевидно, что гости должны набирать три очка, тем более что «Метц» — очень удобный противник, судя по последним личным встречам. Наш прогноз и ставка — «тайм-матч: П2П2» за 2.37.
Еще один вариант — «индивидуальный тотал "Лиона" больше 1,5». Эта ставка принимается с коэффициентом 1.76. 0