«Метц» — «Лион». Прогноз (к. 2.37) и ставки на матч чемпионата Франции по футболу 6 декабря 2020 года

В воскресенье, 6 декабря, «Метц» на своем поле примет «Лион» в рамках 13-го тура французской Лиги 1. Встреча, которая пройдет на стадионе «Сен-Сэнфорьен», начнется в 23:00 по московскому времени. Прогноз на «Метц» — «Лион».

«Метц»

«Метц» занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата Франции, имея на своем счету 16 очков.

«Темно-бордовые» в 12 сыгранных турах одержали четыре победы, четырежды сыграли вничью и потерпели четыре поражения.

В конце ноября команда Фредерика Антонетти на своем поле уступила «Бресту» (0:2), прервав серию из восьми матчей без поражений, которая тянулась с 20 сентября.

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После травм у «Метца» восстанавливаются Мануэль Каби, Дигбо Майга, Кевин Н'Дорам, Ибраима Ниане, Венсан Пажо, Матье Удол и Уоррен Чимбембе.

«Лион»

«Лион» расположился на четвертой позиции в турнирной таблице французской Лиги 1 с 23 очками.

На счету «ткачей» шесть побед, пять ничьих и одно поражение в 12 сыгранных турах.

Подопечные Руди Гарсии могут похвастаться трехматчевой серией побед, за время которой они обыграли «Сент-Этьен» (2:1), «Анже» (1:0) и «Реймс» (3:0).

У «Лиона» дисквалификации отбывают Тиаго Мендес и Уссем Ауар.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Лиона» — 1.62, победа «Метца» — 5.40, ничья — 4.30.

Несомненно, «ткачи» превосходят соперника по качеству подбора игроков. Подопечные Руди Гарсии в этом сезоне не играют в еврокубках, и, это, похоже, станет их преимуществом, ведь они могут полностью сосредоточиться на внутреннем первенстве.

Сложно сказать, бросит ли «Лион» вызов «Пари Сен-Жермен», но, по крайней мере, он попробует это сделать.

Очевидно, что гости должны набирать три очка, тем более что «Метц» — очень удобный противник, судя по последним личным встречам. Наш прогноз и ставка — «тайм-матч: П2П2» за 2.37.

Еще один вариант — «индивидуальный тотал "Лиона" больше 1,5». Эта ставка принимается с коэффициентом 1.76. 0