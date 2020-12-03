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    В Гранаде будут результативные действия обоих клубов?

    «Гранада» — ПСВ. Прогноз (к. 1.73) и ставки на матч Лиги Европы 3 декабря 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Гранада» — ПСВ
    Футболист «Гранады»
    В четверг, 3 декабря, в 5-м туре группового этапа Лиги Европы квартета Е испанская «Гранада» на своей арене «Нуэво Лос Карменес» примет нидерландский «ПСВ Эйндховен». Начало — в 23:00 по мск. Прогноз на «Гранада» — ПСВ.
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    Футбол. Лига Европы. Группа E 03 Декабря 2020 года
    Гранада
  • Гранада
    •  Гранада 23:00 ПСВ ПСВ
  • Лига Европы. Группа E
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    Коэффициенты на матч
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  • 2.40
  • X
  • 3.40
  • 2
  • 2.95
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    «Гранада»

    «Гранада» по итогам четырех туров группового этапа Лиги Европы возглавляет свой квартет, имея в своем активе десять очков, опережая на пять баллов третью строку.

    В первом туре текущей компании испанский коллектив одолел в гостях предстоящего оппонента (2:1), затем была домашняя мировая с греческим ПАОКом (0:0), после чего испанцы дважды обыграли кипрскую «Омонию»: 2:0 на выезде и 2:1 дома.

    В чемпионате Испании, где сыграно 11 туров, «насриды» с 14 зачетными пунктами идут на седьмой позиции в турнирной таблице, имея в своем активе 14 баллов, уступая топ-4 три очка.

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    Отметим, что у «Гранады» сейчас 3-матчевая проигрышная серия во внутреннем первенстве. Непосредственно перед этим поединком коллектив потерпел выездное фиаско от аутсайдера «Сельты» — 1:3.

    ПСВ

    За четыре проведенных матча в ЛЕ ПСВ набрал шесть очков, позволяющие коллективу находится на второй строке в группе Е, однако третья позиция находится на расстоянии одного очка.

    Начали нидерландцы групповой турнир с домашнего фиаско от «Гранады» (1:2), потом они на выезде одолели 2:1 «Омонию», после чего обменялись викториями с греческим ПАОКом, уступив в гостях 1:4 и взяв реванш в родных стенах — 3:2.

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  • 30/11/2020

    • На внутренней арене клуб из Эйндховена после десяти туров идет на третьем месте в турнирной таблице, имея в своем активе 23 пункта, что на четыре меньше, чем у лидера.

    На выходных ПСВ в чемпионате Нидерландов не без проблем добыл домашнюю викторию над роттердамской «Спартой» (1:0). Эта виктория стала для команды третьей за последние четыре матча в национальном первенстве.

    Прогноз и ставки

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Гранады» предлагают — 2.56.

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    На викторию ПСВ дают — 2.92, ничья оценена — в 3.54.

    Все поединки ПСВ в этом розыгрыше ЛЕ проходили с обоюдно забитыми мячами. Не исключаем, что и данная встреча будет с голами в обе стороны. Наш прогноз и ставка — обе забьют: да. 0

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    «Гранада» — ПСВ. Прогноз (к. 1.73) и ставки на матч Лиги Европы 3 декабря 2020 года. Прогноз на «Гранада» — ПСВ. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.73
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