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    Выберется ли «Торино» из зоны вылета?

    «Торино» — «Сампдория». Прогноз (к. 2.80) и ставки на матч Серии А 30 ноября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Торино» — «Сампдория»
    «Торино» идет на 18-м месте
    В 9 туре чемпионата Италии «Торино» будет принимать «Сампдорию». Игра пройдет на стадионе «Олимпико Гранде Торино» 30 ноября. Начало встречи — в 20:30 мск. Прогноз на «Торино» — «Сампдория».
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    Футбол. Италия. Серия А 30 Ноября 2020 года
    Торино
  • Турин
    •  Торино 20:30 Сампдория Сампдория
  • Генуя
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    Коэффициенты на матч
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    «Торино»

    Футбольный клуб из Турина занимает 18-е место в турнирной таблице. За восемь матчей команда набрала 5 очков и находится в зоне вылета, уступая 17-й «Парме» на один балл.

    В стартовых трех поединках Серии А «Торино» не набрал ни единого балла. В первом матче «быки» уступили «Фиорентине» на «Артемио Франки» (0:1), после чего команда потерпела два поражения в родных стенах.

    На своем поле подопечные Марко Джампаоло оказались слабее «Аталанты» (2:4) и «Кальяри» (2:3). А первый балл бордовые завоевали в игре с «Сассуоло» 23 октября (3:3).

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    Далее в Кубке Италии «Торино» прошел «Лечче» (3:1) и «Виртус» (2:0), также было поражение от «Лацио» (3:4), а еще в трех поединках чемпионата туринцы переиграли «Дженоа» (2:1), расписали мировую с «Кротоне» (0:0) и уступили «Интеру» (2:4).

    «Сампдория»

    «Сампдория» расположилась на 12-й строчке в турнирной таблице чемпионата Италии с 10 баллами. Сейчас у «блучеркьяти» неудачная серия из трех поражений кряду во всех турнирах.

    На счету генуэзской команды три победы, одна ничья и четыре поражения в восьми сыгранных турах.

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    • Команда Клаудио Раньери потерпела поражения от «Ювентуса» (0:3), «Беневенто» (2:3), «Кальяри» (0:2) и «Болоньи» (1:2), обыграв при этом «Фиорентину» (2:1), «Лацио» (3:0), «Аталанту» (3:1) и сыграв вничью с «Дженоа» (1:1).

    Также клуб провел два матча в Кубке Италии, где после победы над «Салернитаной» (1:0) проиграл «Дженоа» (1:3) и прекратил выступления в турнире.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,45.

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    Успех гостей оценивается в 2,87, тогда как ничья — в 3,30.

    Наши прогноз и ставка — «Торино» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 2,80. 0

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    «Торино» — «Сампдория». Прогноз (к. 2.80) и ставки на матч Серии А 30 ноября 2020 года. Прогноз на «Торино» — «Сампдория». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.80
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