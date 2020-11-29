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    Удержится ли «Реал Сосьедад» на вершине Примеры?

    «Реал Сосьедад» — «Вильярреал». Прогноз (к. 2.45) и ставки на матч Ла Лиги 29 ноября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Реал Сосьедад» — «Вильярреал»
    «Реал Сосьедад» лидирует в Ла Лиге
    В 11 туре чемпионата Испании «Реал Сосьедад» будет принимать «Вильярреал». Игра пройдет в Сан-Себастьяне на стадионе «Реале Арена» 29 ноября. Начало встречи — в 23:00 мск. Прогноз на «Реал Сосьедад» — «Вильярреал».

    «Реал Сосьедад»

    Клуб провел 14 матчей в этом сезоне, проиграв лишь в двух из них. В Примере коллектив лидирует с 23 очками, опережая «Атлетико» за счет лишь забитых мячей, а значит поражение лишит его первого места.

    «Реал Сосьедад» выиграл семь раз в этом сезоне чемпионата Испании. К предстоящей встрече сан-себастьянцы подходят с шестиматчевой серией побед в рамках внутреннего первенства.

    В Лиге Европы баски тоже стартовали вполне успешно. Они пока что занимает второе место в группе, но в его активе семь очков, что и у АЗ.

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    От лидера «Наполи» «Реал Сосьедад» отстает на два очка. «Реал Сосьедад» одержал победы над «Риекой» и АЗ (дважды — по 1:0), а также проиграл «Наполи» (0:1) и разошелся миром с АЗ (0:0).

    «Вильярреал»

    «Желтая субмарина» после 10 сыгранных туров находится на 3-й строчке, имея в копилке 19 набранных очков (пять викторий, четыре ничьи и одно поражение), и отстает от лидера и нынешнего соперника на четыре балла.

    Единственное фиаско «Вильярреал» потерпел в гостях от «Барселоны» со счетом 0:4. Мировой клуб добился с «Уэской» (1:1), «Атлетико» (0:0), «Кадисом» (0:0) и «Реалом» (1:1).

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    • Левантийцы не знают не знают поражений уже 11 поединков кряду во всех турнирах. Вместе с тем, в двух прошлых матчах они не смогли победить.

    Также команда выступает в Лиге Европы, где близка к выходу в плей-офф. По итогам четырех туров он лидирует в группе с отрывом в три очка от второго «Маккаби» Тель-Авив и четыре — от третьего «Сивасспора».

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,15.

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    Успех гостей оценивается в 3,40, равно как и ничья — в 3,40.

    Наши прогноз и ставка — «Реал Сосьедад» победит, и в матче будет забито два или больше голов за 2,45. 0

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    «Реал Сосьедад» — «Вильярреал». Прогноз (к. 2.45) и ставки на матч Ла Лиги 29 ноября 2020 года. Прогноз на «Реал Сосьедад» — «Вильярреал». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.45
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