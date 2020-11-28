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    Как долго «Штутгарт» сможет сдерживать атаки «Баварии»?

    «Штутгарт» — «Бавария». Прогноз (к. 1.71) и ставки на матч Бундеслиги 28 ноября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Штутгарт» — «Бавария»
    Томас Мюллер
    В девятом туре чемпионата Германии «Штутгарт» будет принимать «Баварию». Игра пройдет на «Мерседес-Бенц Арене» 28 ноября. Начало встречи — в 17:30 мск. Прогноз на «Штутгарт» — «Бавария».
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    Футбол. Германия. Бундеслига 28 Ноября 2020 года
    Штутгарт
  • Штутгарт
    •  Штутгарт 17:30 Бавария Бавария
  • Мюнхен
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 9.00
  • X
  • 6.20
  • 2
  • 1.28
  • Ставка!
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    «Штутгарт»

    После восьми туров чемпионата команда из одноименного города располагается на восьмой строчке в таблице с 11 баллами в копилке. От еврокубковой зоны ее отделяет дистанция в 3 пункта.

    В первом туре Бундеслиги «Штутгарт» остался без очков. На «Мерседес-Бенц Арене» хозяева потерпели поражение от «Фрайбурга» (2:3). А во втором матче эта команда разгромила «Майнц» (4:1).

    Затем подопечные Пеллегрино Матараццо дома обменялись голами с «Байером» (1:1), а позже была победа над «Гертой» (2:0). После удачного выезда в Берлин «автозаводцы» четырежды сыграли вничью.

    Все прогнозы на Бундеслигу

    Во всех поединках забивали обе команды. В этих встречах «Штутгарт» разошелся миром с «Кельном» (1:1), «Шальке» (1:1), «Айнтрахтом» (2:2) и «Хоффенхаймом» (3:3).

    «Бавария»

    Мюнхенская машина возглавляет турнирную таблицу Бундеслиги с 19 очками, добытыми в 8 турах. Ближайших преследователей из Дортмунда и Леверкузена она опережает на 1 балл.

    Последний раз «Бавария» проигрывала в чемпионате 27 сентября. Во втором туре красные были разгромлены «Хоффенхаймом» (1:4). С того момента прошло еще 12 матчей в разных соревнованиях. В 11 встречах мюнхенцы победили.

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    • В еврокубках подопечные Ханса-Дитера Флика обыграли «Атлетико» (4:0), «Локомотив» (2:1) и дважды прихлопнули «Зальцбург» (6:2; 3:1).

    А между матчами в Лиге чемпионов «Бавария» в Бундеслиге успела победить «Айнтрахт» (5:0), «Кельн» (2:1) и «Боруссию» Д (3:2). А в последнем поединке в рамках немецкого первенства мюнхенцы расписали мировую с «Вердером» (1:1).

    Прогноз и ставка

    Победа «Штутгарта» в игре девятого тура Бундеслиги оценивается в 8.90, на ничью букмекеры дают коэффициент 6.65,а на победу «Баварии» — 1.31.

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    В семи матчах чемпионата «Штутгарт» никому не проигрывает. Однако практически в каждой встрече «автозаводцы» пропускают минимум гол.

    Команда Ханси Флика недавно оступилась в игре с «Вердером». Таких оплошностей мюнхенцы много не позволяют, поэтому в предстоящем матче они будут собраннее. Наши прогноз и ставка — победа «Баварии» в первом тайме с коэффициентом 1.71. 0

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    «Штутгарт» — «Бавария». Прогноз (к. 1.71) и ставки на матч Бундеслиги 28 ноября 2020 года. Прогноз на «Штутгарт» — «Бавария». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.71
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