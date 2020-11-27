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    Сможет ли «Страсбур» дома оказать сопротивление «Ренну»?

    «Страсбур» — «Ренн». Прогноз (к. 1.88) и ставки на матч чемпионата Франции 27 ноября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Страсбур» — «Ренн»
    Стивен Нзонзи
    В 12 туре французской Лиги 1 «Страсбур» будет принимать «Ренн». Игра пройдет на «Стад де ла Мено» 27 ноября. Начало встречи — в 23:00 мск. Прогноз на «Страсбур» — «Ренн».
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    Футбол. Франция. Лига 1 27 Ноября 2020 года
    Страсбург
  • Франция. Лига 1
    •  Страсбург 23:00 Ренн Ренн
  • Ренн
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.85
  • X
  • 3.15
  • 2
  • 2.60
  • Ставка!
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    «Страсбур»

    Команда из одноименного города во Франции застряла в зоне вылета на 19-м месте в таблице Лиги 1. В 11 матчах она набрала всего 6 баллов, а от спасительной 17-й строчки отстала на 3 пункта.

    Новый сезон «Страсбур» начал с трех поражений кряду. Этот коллектив проиграл «Лорьяну» (1:3), «Ницце» (0:2) и «Сент-Этьену» (0:2). А первая победа была добыта в матче с «Дижоном» (1:0).

    Но после той домашней встречи подопечные Тьерри Лорея еще трижды остались без набранных баллов. Его команда уступила «Монако» (2:3), «Лиллю» (0:3) и «Лиону» (2:3).

    Календарь и таблица Лиги 1

    В конце октября «Страсбур» в гостях раскатал «Брест» (0:3). А в ноябре подопечные Лорея потерпели поражения от «Реймса» (1:2), «Марселя» (0:1) и «Монпелье» (3:4).

    «Ренн»

    В своих 11 матчах французского первенства эта команда смогла заработать 18 очков, благодаря чему она находится на седьмом месте в таблице и отстает от еврокубковой зоны на 2 пункта.

    С момента старта выступлений в Лиге чемпионов «Ренн» провел 8 поединков во всех соревнованиях. И только в одном он сумел победить, еще 6 игр завершились поражениями.

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    • На старте еврокубковой кампании красно-черные расписали мировую с «Краснодаром» (1:1). Затем в Лиге 1 подопечные Жюльена Стефана уступили «Анже» (1:2), а в ЛЧ они влетели «Севилье» (0:1).

    А после победы над «Брестом» в чемпионате (2:1) «Ренн» дважды проиграл «Челси» в еврокубках (0:3; 1:2), а также влетел ПСЖ (0:3) и «Бордо» в домашнем первенстве.

    Прогноз и ставка

    На победу «Страсбура» в матче 12-го тура Лиги 1 букмекеры дают коэффициент 2.98, на ничью — 3.38, а на победу «Ренна» — 2.53.

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    Несмотря на плохие результаты, «Страсбур» стремился навязывать борьбу в каждом матче. В 7 играх из 11 в текущем сезоне команда забивала соперникам минимум гол.

    Ну а «Ренн» из-за плотности календаря начинает сыпаться во всех турнирах. В гостях с аутсайдером подопечные Жюльена Стефана поборются за 3 очка, но хозяева встречи также найдут свои моменты у чужих ворот. Наши прогноз и ставка — обе забьют с коэффициентом 1.88. 0

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    «Страсбур» — «Ренн». Прогноз (к. 1.88) и ставки на матч чемпионата Франции 27 ноября 2020 года. Прогноз на «Страсбур» — «Ренн». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.88
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