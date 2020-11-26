«Мольде» — «Арсенал». Прогноз (к. 1.68) и ставки на матч Лиги Европы 26 ноября 2020 года

В четвертом туре группового этапа Лиги Европы «Мольде» будет принимать «Арсенал». Игра пройдет на стадионе «Акер» 26 ноября. Начало встречи — в 20:55 мск. Прогноз на «Мольде» — «Арсенал».

«Мольде»

Норвежский футбольный клуб из одноименного города в Лиге Европы идет неплохо. В группе B он занимает второе место с 3 очками в копилке. От «Арсенала» команда отстает на 3 пункта.

В стартовой встрече группового раунда ЛЕ «Мольде» в Дублине одержал волевую победу над «Дандолком» (2:1). А затем в Элитсерии этот коллектив обыграл «Стремсгодсет» (2:1).

Во втором туре Лиги Европы подопечные Эрлинга Мо минимально победили «Рапид» (1:0), после чего в домашнем первенстве его команда уверенно справилась с «Мьендаленом» (3:1).

Календарь и таблица Лиги Европы

А первое поражение в ЛЕ норвежцы потерпели от «Арсенала» на «Эмирейтс» (4:1). Затем в Элитсерии команда Эрлинга Мо разошлась миром с «Кристиансунн» (2:2) и раскатала «Стабек» (3:0). В чемпионате страны этот клуб идет вторым и отстает от лидеров на 18 очков.

«Арсенал»

Команда из Лондонца уверенно лидирует в своем квартете. В трех еврокубковых матчах она набрала максимум очков — 9, благодаря чему в таблице опережает ближайшего преследователя на 3 балла.

Первый матч в Лиге Европы «Арсенал» провел в гостях. В Вене «пушкари» добыли волевую победу над «Рапидом» (2:1). А затем в Премьер-лиге лондонцы потеряли очки во встрече с «Лестером» (0:1).

Второй тур ЛЕ команда Микеля Артеты завершила уверенно. На «Эмирейтс» «канониры» разбили «Дандолк» (3:0). Позже лондонский клуб обыграл в АПЛ «МЮ» (1:0), а в еврокубках была крупная победа над «Мольде» (4:1).

В двух ноябрьских матчах чемпионата «Арсенал» влетел «Астон Вилле» (0:3) и разошелся миром с «Лидсом» (0:0). В английском первенстве «пушкари» застряли аж на 12 месте.

Прогноз и ставка

На победу «Мольде» в игре четвертого тура Лиги Европы букмекеры дают коэффициент 4.58, на ничью — 3.94, а на победу «Арсенала» — 1.80.

Хоть как-то сгладить свои неудачи в чемпионате «Арсенал» частенько пытается в Лиге Европы. Команда Артеты в еврокубках старается громить соперников, которые на порядок ниже в классе.

В гостевом поединке с норвежцами лондонцы также попытаются сыграть красиво. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Арсенала» больше 1.5 с коэффициентом 1.68. 0