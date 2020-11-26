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    Проведет ли «Арсенал» достойный матч в гостях?

    «Мольде» — «Арсенал». Прогноз (к. 1.68) и ставки на матч Лиги Европы 26 ноября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Мольде» — «Арсенал»
    «Мольде» — «Арсенал»
    В четвертом туре группового этапа Лиги Европы «Мольде» будет принимать «Арсенал». Игра пройдет на стадионе «Акер» 26 ноября. Начало встречи — в 20:55 мск. Прогноз на «Мольде» — «Арсенал».
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    Футбол. Лига Европы. Группа B 26 Ноября 2020 года
    Мольде
  • Лига Европы. Группа B
    •  Мольде 20:55 Арсенал Лондон Арсенал Лондон
  • Лондон
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    Коэффициенты на матч
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  • 1.70
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    «Мольде»

    Норвежский футбольный клуб из одноименного города в Лиге Европы идет неплохо. В группе B он занимает второе место с 3 очками в копилке. От «Арсенала» команда отстает на 3 пункта.

    В стартовой встрече группового раунда ЛЕ «Мольде» в Дублине одержал волевую победу над «Дандолком» (2:1). А затем в Элитсерии этот коллектив обыграл «Стремсгодсет» (2:1).

    Во втором туре Лиги Европы подопечные Эрлинга Мо минимально победили «Рапид» (1:0), после чего в домашнем первенстве его команда уверенно справилась с «Мьендаленом» (3:1).

    Календарь и таблица Лиги Европы

    А первое поражение в ЛЕ норвежцы потерпели от «Арсенала» на «Эмирейтс» (4:1). Затем в Элитсерии команда Эрлинга Мо разошлась миром с «Кристиансунн» (2:2) и раскатала «Стабек» (3:0). В чемпионате страны этот клуб идет вторым и отстает от лидеров на 18 очков.

    «Арсенал»

    Команда из Лондонца уверенно лидирует в своем квартете. В трех еврокубковых матчах она набрала максимум очков — 9, благодаря чему в таблице опережает ближайшего преследователя на 3 балла.

    Первый матч в Лиге Европы «Арсенал» провел в гостях. В Вене «пушкари» добыли волевую победу над «Рапидом» (2:1). А затем в Премьер-лиге лондонцы потеряли очки во встрече с «Лестером» (0:1).

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    • Второй тур ЛЕ команда Микеля Артеты завершила уверенно. На «Эмирейтс» «канониры» разбили «Дандолк» (3:0). Позже лондонский клуб обыграл в АПЛ «МЮ» (1:0), а в еврокубках была крупная победа над «Мольде» (4:1).

    В двух ноябрьских матчах чемпионата «Арсенал» влетел «Астон Вилле» (0:3) и разошелся миром с «Лидсом» (0:0). В английском первенстве «пушкари» застряли аж на 12 месте.

    Прогноз и ставка

    На победу «Мольде» в игре четвертого тура Лиги Европы букмекеры дают коэффициент 4.58, на ничью — 3.94, а на победу «Арсенала» — 1.80.

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    Хоть как-то сгладить свои неудачи в чемпионате «Арсенал» частенько пытается в Лиге Европы. Команда Артеты в еврокубках старается громить соперников, которые на порядок ниже в классе.

    В гостевом поединке с норвежцами лондонцы также попытаются сыграть красиво. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Арсенала» больше 1.5 с коэффициентом 1.68. 0

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    «Мольде» — «Арсенал». Прогноз (к. 1.68) и ставки на матч Лиги Европы 26 ноября 2020 года. Прогноз на «Мольде» — «Арсенал». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.68
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