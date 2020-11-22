«Наполи» — «Милан». Прогноз (к. 1.60) и ставки на матч Серии А 22 ноября 2020 года

В восьмом туре чемпионата Италии «Наполи» будет принимать «Милан». Игра пройдет на стадионе «Сан-Паоло» 22 ноября. Начало встречи — в 22:45 мск. Прогноз на «Наполи» — «Милан».

«Наполи»

Неаполитанский клуб на данном этапе сезона находится в тройке лидеров турнирной таблицы чемпионата страны. За семь поединков светло-синие добыли 14 очков. От «Милана» они отстали на 3 пункта.

Стартовал в Серии А «Наполи» с двух сухих побед. В первом матче чемпионата «ослята» обыграли «Парму» в гостях (2:0). А затем на «Сан-Паоло» неаполитанцы раскатали «Дженоа» (6:0).

Первая потеря очков состоялась в поединке с «Ювентусом» (0:3). Позже дома подопечные Дженнаро Гаттузо разгромили «Аталанту» (4:1). Далее в Серии А команда победила «Беневенто» (2:1), уступила «Сассуоло» (0:2) и одолела «Болонью» (1:0).

Календарь и таблица Серии А

В Лиге Европы «Наполи» в трех играх заработал 6 баллов. По лучшей разнице голов он пока лидирует. В еврокубках неаполитанцы уступили «АЗ Алкмару» (0:1), а также взяли верх над «Реалом Сосьедад» (1:0) и «Риекой» (2:1).

«Милан»

Команда из одноименного города является лидером чемпионата Италии. За 7 поединков красно-черные заработали 17 очков, а от второго клуба они оторвались на 2 балла.

На старте Серии А «Милан» завоевал 4 победы кряду. В трех первых матчах «россонери» не пропускали. В этих играх они одержали верх над «Болоньей» (2:0), «Кротоне» (2:0) и «Специей» (3:0).

В четвертом туре миланцы победили в дерби «Интер» (2:1), а первая потеря очков случилась в поединке с «Ромой» 26 октября (3:3). Еще в чемпионате команда Стефано Пиоли одолела «Удинезе» (2:1) и разошлась миром с «Вероной» (2:2).

В Лиге Европы «Милан» пока находится на втором месте в таблице 6 очками на счету. В еврокубках «нерадзурри» раскатали «Селтик» (3:1) и «Спарту» (3:0), а позже они крупно влетели «Лиллю» (0:3).

Прогноз и ставка

На победу «Наполи» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.30, на ничью — 3.72, а на победу «Милана» — 3.09.

Центральный матч восьмого тура может стать битвой за лидерство в чемпионате. В текущем сезоне «Наполи» уже успел разок проиграть, а вот команда Пиоли еще не знала горечи поражений.

В гостях миланцы отдадут инициативу коллективу Гаттузо, а сами будут искать возможности для контратак. Наши прогноз и ставка — победа «Милана» или ничья с коэффициентом 1.60. 0