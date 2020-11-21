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    Добавит ли проблем «Реалу» «Вильярреал»?

    «Вильярреал» — «Реал». Прогноз (к. 2.15) и ставки на матч чемпионата Германии 21 ноября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Вильярреал» — «Реал»
    «Реал» занимает четвертое место
    В 10-м туре чемпионата Испании «Вильярреал» будет принимать «Реал». Игра пройдет на стадионе «Эстадио де ла Керамика» 21 ноября. Начало встречи — в 18:15 мск. Прогноз на «Вильярреал» — «Реал».
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    Футбол. Испания. Примера 21 Ноября 2020 года
    Вильярреал
  • Вильярреал
    •  Вильярреал 18:15 Реал Мадрид Реал Мадрид
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    «Вильярреал»

    В текущем чемпионате Испании «желтая субмарина» после девяти сыгранных туров находится на второй строчке, имея в копилке 18 набранных очков (пять викторий, три ничьи и одно поражение), и отстает от лидера на два балла.

    Единственное фиаско «Вильярреал» потерпел в гостях от «Барселоны» со счетом 0:4, после чего дома обыграли 3:1 «Алавес» и на выезде сумели сыграть вничью 0:0 с мадридским «Атлетико».

    Позже левантийцы переиграли в дерби «Валенсию» (2:1) дома. Затем им также удалось выиграть у «Сивасспора» (5:3) в 1-м туре группы Лиги Европы.

    Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

    После того, как команда Эмери сыграла вничью с «Кадисом» (0:0) в Примере она выиграла четыре матча кряду во всех турнирах — по два в испанском первенстве и Лиге Европы.

    «Реал»

    Мадридская команда после восьми сыгранных матчей в чемпионате имеет 16 очков в активе. В таблице Примеры она идет четвертой, отставая от лидера «Реала Сосьедад» на четыре балла при игре в запасе.

    Первый матч в Ла Лиге «Реал» провел как раз против баскского клуба — все завершилось вничью (0:0). В трех других играх чемпионата «сливочные» победили.

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    • Подопечные Зидана переиграли «Бетис» (3:2), «Вальядолид» (1:0) и «Леванте» (2:0), а в шестом туре «бланкос» уступили «Кадису» (0:1). Затем в Примере мадридцы взяли верх над «Барсой» (3:1) и «Уэской» (4:1), но проиграли «Валенсии» (1:4).

    В Лиге чемпионов «Реал» на старте облажался. Сперва он проиграл «Шахтеру» дома (2:3), а во втором туре выгрыз ничью у «Боруссии» М (2:2). Улучшить ситуацию помогла победа над «Интером» (3:2).

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,30.

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    Успех хозяев поля оценивается в 2,87, тогда как ничья — в 3,70.

    Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,15. 0

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    «Вильярреал» — «Реал». Прогноз (к. 2.15) и ставки на матч чемпионата Германии 21 ноября 2020 года. Прогноз на «Вильярреал» — «Реал». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.15
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