«Манчестер Юнайтед» — «Вест Бромвич». Прогноз (к. 1.71) и ставки на матч АПЛ 21 ноября 2020 года

В девятом туре английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» будет принимать «Вест Бромвич». Игра пройдет на стадионе «Олд Траффорд» 21 ноября. Начало встречи — в 23:00 мск. Прогноз на «Манчестер Юнайтед» — «Вест Бромвич».

«Манчестер Юнайтед»

Команда из Манчестера успела сыграть в семи турах чемпионата, в ходе которых она набрала всего 10 очков. Такие результаты позволяют «манкунианцам» занимать лишь 14 место в таблице.

В начале октября «Манчестер Юнайтед» потерпел самое крупное поражение в сезоне. На «Олд Траффорд» команда Уле-Гуннара Сульшера была разгромлены «Тоттенхэмом» (1:6).

После ужасной игры со «шпорами» «МЮ» разгромил «Ньюкасл» в чемпионате (4:1), а в первом туре Лиги чемпионов клуб из Манчестера обыграл ПСЖ в гостях (2:1).

Все прогнозы на АПЛ

В трех недавних матчах Премьер-лиги подопечные Сульшера сыграли вничью с «Челси» (0:0), уступили «Арсеналу» (0:1) и победили «Эвертон» (3:1). А в еврокубках «МЮ» разгромил «РБ Лейпциг» (5:0) и потерпел поражение от «Истанбул Башакшехир» (2:1).

«Вест Бромвич»

В восьми матчах АПЛ выходцы из Чемпионшипа набрали всего 3 очка. В таблице чемпионата «Альбион» расположен на 18 месте. В текущем сезоне эта команда, как и «Лидс», пропустила пока больше остальных в первенстве — 17 мячей.

В конце сентября «Вест Бромвич» сразился с «Брентфордом» в 1/16 финала Кубка лиги. На стадионе «Хоторнс» хозяева потерпели поражение от клуба из Чемпионшипа в серии пенальти (2:2, 4:5).

С того момента подопечные Славена Билича провели шесть матчей в чемпионате. Ни в одном «Альбион» не победил. В третьем туре АПЛ была ничья с «Челси» (3:3), а в начале октября команда проиграла «Саутгемптону» (0:2).

В двух следующих поединках в Премьер-лиге «Вест Бромвич» расписал мировую с «Бернли» (0:0) и «Брайтоном» (1:1). А в ноябре подопечные Билича успели проиграть «Фулхэму» (0:2) и «Тоттенхэму» (0:1).

Прогноз и ставка

На победу «Манчестер Юнайтед» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.35, на ничью — 5.50, а на победу «Вест Бромвича» — 9.50.

В чемпионате дела у «МЮ» складываются не лучшим образом. На данный момент команда Сульшера находится в пяти очках от еврокубковой зоны и в восьми баллах от первого места.

Но в грядущем матче «манкунианцам» предстоит сыграть с одним из слабейших клубов чемпионата, который еще и пропускает много. Дома «Юнайтед» может добыть крупную победу. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «МЮ» больше 2 с коэффициентом 1.71. 0