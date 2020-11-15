Турция — Россия. Прогноз (к. 1.80) и ставки на матч Лиги наций 15 ноября 2020 года

Сборная Турции
Сборная Турции в прошлом сезоне Лиги Наций заняла последнее место в группе Лиги В, где ей противостояли Россия и Швеция, проиграв три матча из 4 (победив дома Швецию).
За последние 6 матчей в квалификации чемпионата Европы турецкая сборная не проиграла ни разу, одержав 4 «сухие» победы и выйдя в финальную часть турнира
В 2020 году турки еще не побеждали. В сентябре, в 2 турах Лиги Наций они набрали всего 1 балл, уступив дома венграм (0:1) и сыграв вничью с Сербией (0:0) на выезде.
В октябре сборная Турции спаслась в выездном товарищеском матче с Германией (3:3), а затем отыгралась в гостевом матче Лиги Наций с Россией (1:1)
Также в октябре немцы дома ушли от поражения в матче Лиги Наций с Сербией (2:2), а в ноябре на своем поле устроили перестрелку с Хорватией (3:3) в контрольном матче.
Сборная России
В первом сезоне Лиги Наций сборная России заняла второе место в группе с Турцией (2:1, 2:0) и Швецией (0:0, 0:2) и осталась в лиге В.
В квалификации Евро-2020 россияне выступили уверенно, заняв второе место в группе I выиграв 8 матчей из 10, причем 7 — «всухую».
В сентябрьских матчах нового сезона Лиги Наций сборная России дома обыграла команду Сербии (3:1) и в Будапеште удержала победу над командой Венгрии (3:2).
В октябре сборная России дома проиграла в товарищеском матче Швеции (1:2), а в рамках Лиги Наций сыграла вничью с Турцией (1:1).
Календарь и таблица Лиги наций
В последних матчах россияне в октябре разошлись миром с Венгрией (0:0) в Лиге Наций, а в ноябре сыграли вничью 0:0 с Молдавией в выездном товарищеском матче.
В состав сборной вернулись форвард Антон Заболотный, а также хавбеки Александр Ерохин и Даниил Лесовой.
Прогноз и ставки
На победу Турции в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.50, на ничью — 3.20, а на победу России — 3.00.
Россия возглавляет группу В3 с 8 очками, второй идет Венгрия (7), Турция с 3 очками на 3-м месте, у Сербии 2 балла. Турция обязан побеждать, чтобы сохранить шансы на первое место.
Последние матчи Турции были результативным, но в 5 матчах с Россией лишь один был «верховым», не было ни одной победы, зато три «низовых» ничьи. Прогнозируем, что сборная России не проиграет на выезде.
Сборная России не забивала уже в двух последних матчах. Интересны варианты для ставок ТМ 2,5 за 1.65 и «обе забьют — нет» за 1.85. 0