Турция — Россия. Прогноз (к. 1.80) и ставки на матч Лиги наций 15 ноября 2020 года

В матче 5-го тура Лиги наций сборная Турции примет дома Россию. Место встречи — стадион «Улкер — Шюкрю Сараджоглу» в Стамбуле. Игра состоится 15 ноября в 20:00 по мск. Прогноз на Турция — Россия.

Сборная Турции

Сборная Турции в прошлом сезоне Лиги Наций заняла последнее место в группе Лиги В, где ей противостояли Россия и Швеция, проиграв три матча из 4 (победив дома Швецию).

За последние 6 матчей в квалификации чемпионата Европы турецкая сборная не проиграла ни разу, одержав 4 «сухие» победы и выйдя в финальную часть турнира

В 2020 году турки еще не побеждали. В сентябре, в 2 турах Лиги Наций они набрали всего 1 балл, уступив дома венграм (0:1) и сыграв вничью с Сербией (0:0) на выезде.

Все прогнозы на Лигу наций

В октябре сборная Турции спаслась в выездном товарищеском матче с Германией (3:3), а затем отыгралась в гостевом матче Лиги Наций с Россией (1:1)

Также в октябре немцы дома ушли от поражения в матче Лиги Наций с Сербией (2:2), а в ноябре на своем поле устроили перестрелку с Хорватией (3:3) в контрольном матче.

Сборная России

В первом сезоне Лиги Наций сборная России заняла второе место в группе с Турцией (2:1, 2:0) и Швецией (0:0, 0:2) и осталась в лиге В.

В квалификации Евро-2020 россияне выступили уверенно, заняв второе место в группе I выиграв 8 матчей из 10, причем 7 — «всухую».

В сентябрьских матчах нового сезона Лиги Наций сборная России дома обыграла команду Сербии (3:1) и в Будапеште удержала победу над командой Венгрии (3:2).

В октябре сборная России дома проиграла в товарищеском матче Швеции (1:2), а в рамках Лиги Наций сыграла вничью с Турцией (1:1).

Календарь и таблица Лиги наций

В последних матчах россияне в октябре разошлись миром с Венгрией (0:0) в Лиге Наций, а в ноябре сыграли вничью 0:0 с Молдавией в выездном товарищеском матче.

В состав сборной вернулись форвард Антон Заболотный, а также хавбеки Александр Ерохин и Даниил Лесовой.

Прогноз и ставки

На победу Турции в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.50, на ничью — 3.20, а на победу России — 3.00.

Россия возглавляет группу В3 с 8 очками, второй идет Венгрия (7), Турция с 3 очками на 3-м месте, у Сербии 2 балла. Турция обязан побеждать, чтобы сохранить шансы на первое место.

Последние матчи Турции были результативным, но в 5 матчах с Россией лишь один был «верховым», не было ни одной победы, зато три «низовых» ничьи. Прогнозируем, что сборная России не проиграет на выезде.

Сборная России не забивала уже в двух последних матчах. Интересны варианты для ставок ТМ 2,5 за 1.65 и «обе забьют — нет» за 1.85. 0