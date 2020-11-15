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    Будет ли матч сборной России в Стамбуле результативным?

    Турция — Россия. Прогноз (к. 1.80) и ставки на матч Лиги наций 15 ноября 2020 года

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    Прогноз и ставки на Турция — Россия
    Россия — Турция
    В матче 5-го тура Лиги наций сборная Турции примет дома Россию. Место встречи — стадион «Улкер — Шюкрю Сараджоглу» в Стамбуле. Игра состоится 15 ноября в 20:00 по мск. Прогноз на Турция — Россия.
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    Футбол. Лига наций УЕФА. B3 15 Ноября 2020 года
    Турция
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    •  Турция 20:00 Россия Россия
  • Москва
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    Коэффициенты на матч
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  • X
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  • 2.85
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    Сборная Турции

    Сборная Турции в прошлом сезоне Лиги Наций заняла последнее место в группе Лиги В, где ей противостояли Россия и Швеция, проиграв три матча из 4 (победив дома Швецию).

    За последние 6 матчей в квалификации чемпионата Европы турецкая сборная не проиграла ни разу, одержав 4 «сухие» победы и выйдя в финальную часть турнира

    В 2020 году турки еще не побеждали. В сентябре, в 2 турах Лиги Наций они набрали всего 1 балл, уступив дома венграм (0:1) и сыграв вничью с Сербией (0:0) на выезде.

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    В октябре сборная Турции спаслась в выездном товарищеском матче с Германией (3:3), а затем отыгралась в гостевом матче Лиги Наций с Россией (1:1)

    Также в октябре немцы дома ушли от поражения в матче Лиги Наций с Сербией (2:2), а в ноябре на своем поле устроили перестрелку с Хорватией (3:3) в контрольном матче.

    Сборная России

    В первом сезоне Лиги Наций сборная России заняла второе место в группе с Турцией (2:1, 2:0) и Швецией (0:0, 0:2) и осталась в лиге В.

    В квалификации Евро-2020 россияне выступили уверенно, заняв второе место в группе I выиграв 8 матчей из 10, причем 7 — «всухую».

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    • В сентябрьских матчах нового сезона Лиги Наций сборная России дома обыграла команду Сербии (3:1) и в Будапеште удержала победу над командой Венгрии (3:2).

    В октябре сборная России дома проиграла в товарищеском матче Швеции (1:2), а в рамках Лиги Наций сыграла вничью с Турцией (1:1).

    Календарь и таблица Лиги наций

    В последних матчах россияне в октябре разошлись миром с Венгрией (0:0) в Лиге Наций, а в ноябре сыграли вничью 0:0 с Молдавией в выездном товарищеском матче.

    В состав сборной вернулись форвард Антон Заболотный, а также хавбеки Александр Ерохин и Даниил Лесовой.

    Прогноз и ставки

    На победу Турции в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.50, на ничью — 3.20, а на победу России — 3.00.

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    Россия возглавляет группу В3 с 8 очками, второй идет Венгрия (7), Турция с 3 очками на 3-м месте, у Сербии 2 балла. Турция обязан побеждать, чтобы сохранить шансы на первое место.

    Последние матчи Турции были результативным, но в 5 матчах с Россией лишь один был «верховым», не было ни одной победы, зато три «низовых» ничьи. Прогнозируем, что сборная России не проиграет на выезде.

    Сборная России не забивала уже в двух последних матчах. Интересны варианты для ставок ТМ 2,5 за 1.65 и «обе забьют — нет» за 1.85. 0

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    Турция — Россия. Прогноз (к. 1.80) и ставки на матч Лиги наций 15 ноября 2020 года. Прогноз на Турция — Россия. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.80
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