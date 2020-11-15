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    Все новости спорта

    Выйдет ли Финляндия в лидеры группы Лиги наций?

    Болгария — Финляндия. Прогноз (к. 3.60) и ставки на матч футбольной Лиги наций 15 ноября 2020 года

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    Прогноз и ставки на Болгария — Финляндия
    Финляндия обыграла Францию в прошлом матче
    В воскресенье, 15 ноября, сборная Болгарии на своем поле примет команду Финляндии в рамках Лиги наций. Встреча лиги B группы 4, которая пройдет на стадионе «Васил Левски» в Софии, начнется в 20:00 по московскому времени. Прогноз на Болгария — Финляндия.
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    Футбол. Лига наций УЕФА. B4 15 Ноября 2020 года
    Болгария
  • София
    •  Болгария 20:00 Финляндия Финляндия
  • Хельсинки
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 3.70
  • X
  • 3.15
  • 2
  • 2.15
  • Ставка!
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    Болгария

    Болгары еще не побеждали в рамках нынешнего розыгрыша Лиги наций. Всего у хозяев один набранный балл благодаря ничьей в стартовой игре против Ирландии (1:1).

    В трех последующих турах Болгария терпела только поражения. Команда дважды проиграла Уэльсу (дважды по 0:1) и один раз Финляндии (0:2).

    Поскольку между этими результатами было поражение в матче за право участвовать в финальной стадии плей-офф продвижения на Евро-2020 от Венгрии (1:3), то серия неудач составила четыре поединка.

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    Ее прервала победа над скромным Гибралтаром (3:0) в товарищеской встрече на текущей неделе.

    Финляндия

    Сборная Финляндии занимает второе место по итогам четырех сыгранных туров. «Филины» имеют на своем счету девять набранных очков, всего на один балл отставая от команды Уэльса.

    Подопечные Маркку Канервы дважды обыграли Ирландию (1:0 и 1:0), переиграли Болгарию (2:0), но уступили валлийцам (0:1).

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    • В октябрьском товарищеском матче финны в Гданьске потерпели крупное поражение от Польши (1:5).

    В предыдущем контрольном поединке, который состоялся посреди текущей недели, сборная сенсационно победила на выезде Францию (2:0).

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,10.

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    Успех хозяев поля оценивается в 3,70, тогда как ничья — в 3,00.

    Наши прогноз и ставка — Финляндия выиграет, и в матче будет забито меньше 2,5 гола за 3,60. 0

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    Болгария — Финляндия. Прогноз (к. 3.60) и ставки на матч футбольной Лиги наций 15 ноября 2020 года. Прогноз на Болгария — Финляндия. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 3.60
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