Турция — Хорватия. Прогноз (к. 2.10) и ставки на товарищеский матч 11 ноября 2020 года

Сборная Турции встретится дома с командой Хорватии в рамках товарищеского матча. Игра состоится 11 ноября, начало — в 20:45 мск. Прогноз на Турция — Хорватия.

Турция

В нынешнем розыгрыше Лиги наций сборная Турции набрали три очка в группе 3 дивизиона B. Хозяева расписали мировую с Россией (1:1) и по нулям сыграли с Сербией во втором туре.

Единственное поражение команда потерпела от Венгрии, проиграв 0:1. «Лунные звезды» оставались без побед в четырех матчах подряд.

Кроме ничейных результатов с Сербией и Россией можно выделить ничью с Германией в товарищеской встрече. В том поединке счет составил 3:3, при этом коллектив выступал в роли догонявшего.

Все прогнозы на футбол

В предыдущем туре Лиги наций коллектив разошелся мировой против Сербии (2:2) на своем поле. Тем самым он сыграл вничью в четырех предыдущих матчах, а в 11 играх не знает поражений.

Хорватия

В четырех турах Лиги наций эта команда забила шесть голов, но пропустила при этом 11 мячей. Набрав 3 очка, она потеряла шансы на выход в финальную стадию.

В первой игре нового сезона Лиги наций Хорватия в гостях потерпела разгром от Португалии (1:4). Во втором туре подопечные Златко Далича снова проиграли — Франции (2:4).

7 октября сборная Хорватии сыграла в товарищеском матче со Швейцарией и добыла победу (2:1), а первые три очка в Лиге наций коллектив Далича завоевал в противостоянии со шведами (2:1).

Тем не менее, в прошлом туре Лиги наций балканская сборная снова уступила. Домашнее поражение ей нанесла команда Франции со счетом 2:1.

Прогноз и ставка

Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,37.

Успех хозяев поля оценивается в 3,20, тогда как ничья — в 3,10.

Наши прогноз и ставка — тотал больше 2,5 голов за 2,10. 0