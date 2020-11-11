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    Раскусит ли Хорватия турецкий орешек?

    Турция — Хорватия. Прогноз (к. 2.10) и ставки на товарищеский матч 11 ноября 2020 года

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    Прогноз и ставки на Турция — Хорватия
    Хорватия потеряла шансы на финальную часть Лиги наций
    Сборная Турции встретится дома с командой Хорватии в рамках товарищеского матча. Игра состоится 11 ноября, начало — в 20:45 мск. Прогноз на Турция — Хорватия.
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    Футбол. Товарищеские матчи (сборные) 11 Ноября 2020 года
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    Турция

    В нынешнем розыгрыше Лиги наций сборная Турции набрали три очка в группе 3 дивизиона B. Хозяева расписали мировую с Россией (1:1) и по нулям сыграли с Сербией во втором туре.

    Единственное поражение команда потерпела от Венгрии, проиграв 0:1. «Лунные звезды» оставались без побед в четырех матчах подряд.

    Кроме ничейных результатов с Сербией и Россией можно выделить ничью с Германией в товарищеской встрече. В том поединке счет составил 3:3, при этом коллектив выступал в роли догонявшего.

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    В предыдущем туре Лиги наций коллектив разошелся мировой против Сербии (2:2) на своем поле. Тем самым он сыграл вничью в четырех предыдущих матчах, а в 11 играх не знает поражений.

    Хорватия

    В четырех турах Лиги наций эта команда забила шесть голов, но пропустила при этом 11 мячей. Набрав 3 очка, она потеряла шансы на выход в финальную стадию.

    В первой игре нового сезона Лиги наций Хорватия в гостях потерпела разгром от Португалии (1:4). Во втором туре подопечные Златко Далича снова проиграли — Франции (2:4).

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    • 7 октября сборная Хорватии сыграла в товарищеском матче со Швейцарией и добыла победу (2:1), а первые три очка в Лиге наций коллектив Далича завоевал в противостоянии со шведами (2:1).

    Тем не менее, в прошлом туре Лиги наций балканская сборная снова уступила. Домашнее поражение ей нанесла команда Франции со счетом 2:1.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,37.

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    Успех хозяев поля оценивается в 3,20, тогда как ничья — в 3,10.

    Наши прогноз и ставка — тотал больше 2,5 голов за 2,10. 0

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    Турция — Хорватия. Прогноз (к. 2.10) и ставки на товарищеский матч 11 ноября 2020 года. Прогноз на Турция — Хорватия. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.10
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