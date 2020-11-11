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    Лидер ФНЛ обыграет аутсайдера «всухую»?

    «Нижний Новгород» — «Чертаново». Прогноз (к. 1.70) и ставки на матч ФНЛ 11 ноября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Нижний Новгород» — «Чертаново»
    Николай Калинский
    В среду, 11 ноября, «Нижний Новгород» в 21-м туре первенства первой российской лиги на своем поле примет «Чертаново». Начало — в 16:00 по мск. Прогноз на «Нижний Новгород» — «Чертаново».

    «Нижний Новгород»

    «Нижний Новгород» по итогам 20-ти игровых дней является лидером первого дивизиона. На счету у команды 45 набранных баллов и отрыв от ближайшего преследователя в два очка.

    Нижегородцы прекрасно провели последние две гостевые встречи, в которых поочередно «всухую» обыграли сперва в Красноярске 1:0 «Енисей», а затем в Москве 4:0 «Спартак-2».

    Перед этим подопечные Роберта Евдокимова не выигрывали в трех встречах подряд. Началась она с поражения по пенальти от «Химок» в Кубке России, после чего расписали мировые в первенстве с «Чайкой» (1:1) на выезде и с «Оренбургом» (0:0) дома.

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    На своей арене в текущем розыгрыше ФНЛ «Нижний Новгород» выиграл восемь матчей, две встречи завершил мировыми исходами и один раз потерпел фиаско, разница мячей — 16:4.

    «Чертаново»

    «Чертаново» находится в зоне вылета, на 19-м месте. У коллектива в копилке после 20 матчей 14 очков и отставание от безопасной позиции составляет аж восемь пунктов.

    «Чертята» проиграли последние свои шесть проведенных встреч с учетом всех турниров, где пять из них пришлись на поединки первенства первой российской лиги, забив в них три гола при 12-ти пропущенных.

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    • В минувшем игровом дне московский клуб на своей территории потерпел фиаско от «Енисея» со счетом 1:2, а туром ранее он на выезде уступил «Оренбургу» — 1:2.

    В текущем розыгрыше ФНЛ «Чертаново» в гостях одержало две виктории, один матч свело вничью и шесть встреч проиграли, разница забитых и пропущенных — 6:16.

    В минувшем сезоне эти команды провели между собой лишь одну игру, которая прошла в Нижнем Новгороде и закончилась вничью 0:0.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Нижнего Новгорода» — 1.30, победа «Чертаново» — 9.70, ничья — 4.60.

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    Лидер ФНЛ надежно играет в обороне, особенно на своей арене. Прогнозируем, что нижегородцы смогут обыграть дома одного из аутсайдеров «всухую».

    Наша ставка на эту игру — «Нижний Новгород» победит и не пропустит. 0

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    «Нижний Новгород» — «Чертаново». Прогноз (к. 1.70) и ставки на матч ФНЛ 11 ноября 2020 года. Прогноз на «Нижний Новгород» — «Чертаново». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.70
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