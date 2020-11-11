Италия — Эстония. Прогноз (к. 1.80) и ставки на товарищеский матч 11 ноября 2020 года

Сборная Италии сыграет дома с командой Эстонии в рамках товарищеского матча. Встреча состоится 11 ноября во Флоренции, начало — в 22:45 мск. Прогноз на Италия — Эстония.

Италия

Сборная Италии по итогам октября продлила свою невероятную беспроигрышную серию, которая теперь составляет 19 матчей. Если же говорить только об официальных матчах, то эта серия насчитывает 16 встреч — до повторения рекорда осталась одна игра.

Однако пока итальянцы вряд ли сильно довольны своими результатами, несмотря на отсутствие поражений. В прошлом месяце «Скуадра Адзурра» дважды сыграла вничью в рамках Лиги наций — с Польше (0:0) и Нидерландами (1:1). После этого итальянцы опустились в своей группе на второе место, пропустив вперед Польшу.

В Италии немного напряглись, поскольку теперь уже не такой уверенности, как раньше, что они сыграют в плей-офф Лиги наций.

В сентябре Италия тоже потеряла очки, причем случилось это в домашней встрече с Боснией (1:1). Правда, после этого была победа над Нидерландами (1:0).

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Ну а самым ярким стал товарищеский матч с Молдавией, в котором итальянцы забили шесть безответных мячей.

Эстония

Про Эстонию, в принципе, почти нечего рассказывать. Кроме того, что эта сборная рискует вылететь из третьего по силе дивизиона Лиги наций.

После четырех туров в текущем розыгрыше эстонцы занимают в своей группе последнее место. В сентябре Эстония потерпела поражения от Армении и Грузии. А

В прошлом месяце результаты были получше — сначала ничья в матче против Северной Македонии, а потом и с Арменией.

Был еще товарищеский матч с Литвой, в котором эстонцы уступили со счетом 1:3.

Прогноз и ставка

В данном случае вопрос лишь в том, какое количество мячей пропустит сборная Эстонии. А так, букмекеры предлагают поставить на Италию за 1.067, на ничью за 12.00, а на Эстонию — за 34.00.

У Италии вряд ли будет оптимальный состав, цель ближайшей игры — проверить ближайший резерв. Кстати, главный тренер «Скуадры Адзурры» Роберто Манчини, по всей видимости, не будет присутствовать на игре, поскольку на прошлой неделе у него обнаружили коронавирус.

Но вряд ли для итальянцев станет проблемой временное отсутствие Манчини. Матч с Эстонией — слишком простой тест для Италии.

Ставка — тотал сборной Италии больше 3,0 за 1.80. Вряд ли Эстония пропустит от «Скуадры Адзурры» намного меньше, чем Молдавия. 0