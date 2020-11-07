«Тамбов» — «Ахмат». Прогноз (к. 1.90) и ставки на матч чемпионат России 7 ноября 2020 года

В субботу, 7 ноября, «Тамбов» в домашнем матче сыграет с грозненским «Ахматом» в 14-м туре РПЛ. Начало встречи — в 19:00 по мск. Прогноз на «Тамбов» — «Ахмат».

«Тамбов»

«Тамбов» по итогам 13 проведенных матчей в российском первенстве набрал 12 баллов, с которыми идет на 12 позиции в турнирной таблице, опережая 13 строку только по дополнительным показателям.

В минувшем туре первенства «волки» в домашней встрече уступили московскому «Динамо» со счетом 1:2, а перед этим они не проигрывали в четырех поединках подряд с учетом всех турниров.

Непосредственно в РПЛ в этот отрезок тамбовцы одолели в Волгограде 2:0 «Ротор», а также расписали мировые с тульским «Арсеналом » (1:1) дома и «Уралом» (0:0) в гостях.

Все прогнозы на РПЛ

На своей территории в текущем чемпионате «Тамбов» добыл две виктории при одной ничьей и четырех поражениях, разница забитых и пропущенных составляет 5:7.

«Ахмат»

«Ахмат» с 20 набранными пунктами идет на девятой строке в турнирной таблице РПЛ, однако отставание от четвертой строки составляет всего три балла.

«Зелено-белые» вышли победителями из своих последних двух матчей первенства, одолев поочередно в Грозном 3:1 «Уфу» и 2:0 «Краснодар».

А перед этим чеченский коллектив не смог выиграть в двух играх, проиграв крупно на выезде 0:3 «Ростову» и расписав мировую с «Рубином» (1:1) в Казани.

Вне родных стен «Ахмат» в текущем чемпионате выиграл две встречи, дважды делил очки с оппонентами и три раза был повержен, разница мячей — 6:10.

В минувшем сезоне «Ахмат» победил в Тамбове со счетом 2:1, а в Грозном коллективы расписали мировую — 1:1.

Прогноз и ставки

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Ахмата» предлагают — 1.97.

На викторию «Тамбова» дают — 4.64, ничья оценена — в 3.42.

Хотя «Тамбов» и переживает сейчас трудные времена, но дома отобрать очки у грозненцев хозяевам вполне по силам. Наша ставка на эту игру — 1Х. 0