«ПСЖ» — «Ренн». Прогноз (к. 2.68) и ставки на чемпионат Франции 7 ноября 2020 года

«Пари Сен-Жермен» встретится на своем поле с «Ренном» в рамках 10-го тура чемпионата Франции. Матч состоится 7 ноября в Париже, начало — в 23:00 мск. Прогноз на «ПСЖ» — «Ренн».

«ПСЖ»

Сейчас, наверное, уже никто и не вспомнит, как «ПСЖ» провел первые матчи нового сезона. А там были поражения от «Ланса» и «Марселя», после которых начались разговоры о возможном провале парижан.

Однако «ПСЖ» быстро успокоил общественность. Команда Томаса Тухеля выиграла семь матчей кряду в рамках Лиги 1.

На данный момент действующий чемпион возглавляет турнирную таблицу. Правда, ближайших конкурентов «ПСЖ» опережает всего лишь на несколько очков, но и это тоже дело времени.

И все-таки настроение перед встречей с «Ренном» у «ПСЖ» не очень хорошее. Если в чемпионате все под контролем, то в Лиге чемпионов у парижской команды пока что серьезные проблемы. Среди недели «ПСЖ» проиграл в гостях «Лейпцигу» (1:2). Обидное поражение, несмотря на то, что матч пропускали Неймар и Килиан Мбаппе.

«Ренн»

«Ренн» очень бодро начал, но, похоже, команду начинает потихоньку накрывать усталость. Непросто каждую неделю играть и в Лиге чемпионов, и в Лиге 1.

В последних пяти матчах чемпионата Франции «Ренн» одержал только одну победу. На прошлой неделе команда Жюльена Стефана с трудом выиграла у «Бреста», а перед этим и вовсе было поражение от «Анже». Ничьи с «Реймсом» и «Дижоном» — тоже так себе результаты для участника Лиги чемпионов.

Все прогнозы на Лигу 1

В турнирной таблице «Ренн» ожидаемо покинул первую строчку. Сейчас ближайший соперник «ПСЖ» находится на третьем месте.

К слову, несколько дней назад «Ренн» без шансов проиграл «Челси» (0:3). Пока что в Лиге чемпионов «Ренну» нечем похвастаться, единственный положительный момент — ничья с «Краснодаром».

Прогноз и ставка

Букмекеры, как обычно, не верят, что «ПСЖ» потеряет очки. На хозяев предстоящего матча можно поставить за 1.38, ничью предлагают за 5.95, а победу «Ренна» — за 9.20.

И, наверное, с этим раскладом можно согласиться. У «Ренна» банально не хватает ресурсов, чтобы демонстрировать качественную игру каждые три дня.

У «ПСЖ» точно не будет Неймара, пока не очень понятно, сыграет ли Килиан Мбаппе, но за счет достаточно длинной скамейки парижане могут спокойно справиться и без своих лидеров.

Ставка — победа «ПСЖ» + обе команды забьют за 2.68.

А также ставка на тотал второго тайма больше 1,5 за 1.78. 0