ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Юсуф ЯзыджиЯзыджи разгромил «Милан», «Селтик» на грани провала. Интересные события Лиги Европы «Фейенорд» — ЦСКАИ эта лига — не наша. ЦСКА проиграл в Роттердаме, но сохранил шансы на евровесну Фрагмент матчаОбалдеть! Российская молодежка вынесла взрослую сборную Финляндии
  • 18:01
    • Гол Шапи признан лучшим в третьем туре Лиги чемпионов
  • 21:58
    • Гендиректор «Рубина»: Арбитры привыкли всех обманывать, решать свои вопросы независимо от правил игры
  • 21:48
    • Вилков признался, что дал ложные показания КДК
  • 21:23
    • Манчини сдал положительный тест на COVID-19
  • 20:54
    • «Уфа» спаслась от поражения в матче с «Сочи»
  • 19:53
    • «Реал» — основной претендент на Холанна
  • 19:36
    • Ибрагимович признан лучшим игроком Серии А в октябре
    Все новости спорта

    Справится ли «ПСЖ» с «Ренном» без Неймара и Мбаппе?

    «ПСЖ» — «Ренн». Прогноз (к. 2.68) и ставки на чемпионат Франции 7 ноября 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу 1 Прогнозы на футбол Франции Прогнозы на ПСЖ Прогнозы на Ренн Календарь Лиги 1
    Прогноз и ставки на «ПСЖ» — «Ренн»
    «ПСЖ», скорее всего, снова придется сыграть без Неймара и Мбаппе
    «Пари Сен-Жермен» встретится на своем поле с «Ренном» в рамках 10-го тура чемпионата Франции. Матч состоится 7 ноября в Париже, начало — в 23:00 мск. Прогноз на «ПСЖ» — «Ренн».
    ×
    Футбол. Франция. Лига 1 07 Ноября 2020 года
    ПСЖ
  • Париж
    •  ПСЖ 23:00 Ренн Ренн
  • Ренн
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.42
  • X
  • 4.90
  • 2
  • 7.50
  • Ставка!
    •

    «ПСЖ»

    Сейчас, наверное, уже никто и не вспомнит, как «ПСЖ» провел первые матчи нового сезона. А там были поражения от «Ланса» и «Марселя», после которых начались разговоры о возможном провале парижан.

    Однако «ПСЖ» быстро успокоил общественность. Команда Томаса Тухеля выиграла семь матчей кряду в рамках Лиги 1.

    На данный момент действующий чемпион возглавляет турнирную таблицу. Правда, ближайших конкурентов «ПСЖ» опережает всего лишь на несколько очков, но и это тоже дело времени.

  • Засуха в Лиге чемпионов. Мбаппе давно не забивал в сильнейшем клубном турнире
  • Нападающему «Пари Сен-Жермен» пора задуматься о будущем
  • 29/10/2020

    • И все-таки настроение перед встречей с «Ренном» у «ПСЖ» не очень хорошее. Если в чемпионате все под контролем, то в Лиге чемпионов у парижской команды пока что серьезные проблемы. Среди недели «ПСЖ» проиграл в гостях «Лейпцигу» (1:2). Обидное поражение, несмотря на то, что матч пропускали Неймар и Килиан Мбаппе.

    «Ренн»

    «Ренн» очень бодро начал, но, похоже, команду начинает потихоньку накрывать усталость. Непросто каждую неделю играть и в Лиге чемпионов, и в Лиге 1.

    В последних пяти матчах чемпионата Франции «Ренн» одержал только одну победу. На прошлой неделе команда Жюльена Стефана с трудом выиграла у «Бреста», а перед этим и вовсе было поражение от «Анже». Ничьи с «Реймсом» и «Дижоном» — тоже так себе результаты для участника Лиги чемпионов.

    Все прогнозы на Лигу 1

    В турнирной таблице «Ренн» ожидаемо покинул первую строчку. Сейчас ближайший соперник «ПСЖ» находится на третьем месте.

    К слову, несколько дней назад «Ренн» без шансов проиграл «Челси» (0:3). Пока что в Лиге чемпионов «Ренну» нечем похвастаться, единственный положительный момент — ничья с «Краснодаром».

    Прогноз и ставка

    Букмекеры, как обычно, не верят, что «ПСЖ» потеряет очки. На хозяев предстоящего матча можно поставить за 1.38, ничью предлагают за 5.95, а победу «Ренна» — за 9.20.

    20 000ПолучитьБонус для новичковvulkanbet.ru 10 000ЗабратьФрибет для новых игроковbetcity.ru

    И, наверное, с этим раскладом можно согласиться. У «Ренна» банально не хватает ресурсов, чтобы демонстрировать качественную игру каждые три дня.

    У «ПСЖ» точно не будет Неймара, пока не очень понятно, сыграет ли Килиан Мбаппе, но за счет достаточно длинной скамейки парижане могут спокойно справиться и без своих лидеров.

    Ставка — победа «ПСЖ» + обе команды забьют за 2.68.

    А также ставка на тотал второго тайма больше 1,5 за 1.78. 0

    20 000
  • Сделать ставкуleon.ru
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    1.95
  • Прогноз на матч Урал — Спартак
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Спартак-2 — Нижний Новгород
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Швеция — Россия
  • Хоккей
  • Сегодня в 14:30
    •  2.02
  • Прогноз на матч Волгарь — Торпедо
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Эвертон — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  1.91
  • Прогноз на матч Арсенал Тула — Ротор
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.61
  • Прогноз на матч Динамо Рига — Нефтехимик
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.62
  • Прогноз на матч РБ Лейпциг — Фрайбург
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.90
  • Прогноз на матч Кристал Пэлас — Лидс
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.62
  • Прогноз на матч Барселона — Бетис
  • Футбол
  • Сегодня в 18:15
    •  1.67
  • Прогноз на матч Барселона — Бетис
  • Футбол
  • Сегодня в 18:15
    •  1.62
  • Прогноз на матч Финляндия — Чехия
  • Хоккей
  • Сегодня в 18:30
    •  1.89
  • Прогноз на матч Бордо — Монпелье
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Тамбов — Ахмат
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    Шапи открывает счет со штрафного
  • Безумный матч «Краснодара». Вели 2:0, но посыпались и проиграли
    • 02:24 05/11/2020     Антуан Гризманн
  • Трансферный дайджест. 27 октября — 2 ноября
    • 21:58 02/11/2020     Фрагмент матча
  • Обалдеть! Российская молодежка вынесла взрослую сборную Финляндии
    • Вчера в 00:22
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 5000ПолучитьБонус на первый депозит
    «ПСЖ» — «Ренн». Прогноз (к. 2.68) и ставки на чемпионат Франции 7 ноября 2020 года. Прогноз на «ПСЖ» — «Ренн». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.68
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры