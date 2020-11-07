«Барселона» — «Бетис». Прогноз (к. 2.62) и ставки на матч Примеры 7 ноября 2020 года

«Барселона»
«Барселона» расположилась на 12-й строчке турнирной таблицы чемпионата Испании с 8 набранными очками.
Каталонцы провели шесть матчей, в которых записали на свой счет две победы, две ничьи и два поражения.
«Сине-гранатовые» обыграли «Вильярреал» (4:0) и «Сельту» (3:0), поделили очки с «Севильей» (1:1) и «Алавесом» (1:1), а также проиграли «Хетафе» (0:1) и «Реалу» (1:3).
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Куда лучше обстоят дела в Лиге чемпионов, где «блауграна» лидирует в группе с девятью очками. В трех стартовых турах группы она обыграла «Ференцварош» (5:1), «Юве» (2:0) и «Динамо» Киев (2:1).
«Бетис»
Между тем, «Бетис» сыграл восемь матчей, в которых набрал 12 очков. Команда Мануэля Пеллегрини очень бодро стартовала, но потом начались проблемы.
В пяти предыдущих матчах «Бетис» потерпел три поражения, при этом в каждом случае пропуская по три мяча. Севильскому клубу «прилетело» от «Реала», «Хетафе» и «Реал Сосьедада».
При этом в двух поединках «Огурцам» удалось выиграть — у «Валенсии» (2:0) и «Эльче» (3:1). У последнего — в предыдущем туре.
Отставание «Бетиса» от лидирующего «Реал Сосьедада» составляет пять баллов. От зоны Лиги чемпионов — три очка.
Прогноз и ставка
Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,40.
Успех гостей оценивается в 8,00, тогда как ничья — в 4,80.
Наши прогноз и ставка — «Барселона» выиграет, и обе команды забьют за 2,62. 0