«Барселона» — «Бетис». Прогноз (к. 2.62) и ставки на матч Примеры 7 ноября 2020 года

В рамках 9 тура испанской Примеры «Барселона» примет у себя дома «Бетис». Игра состоится 7 ноября на стадионе «Камп Ноу». Начало в 18:15 по мск. Прогноз на «Барселона» — «Бетис».

«Барселона»

«Барселона» расположилась на 12-й строчке турнирной таблицы чемпионата Испании с 8 набранными очками.

Каталонцы провели шесть матчей, в которых записали на свой счет две победы, две ничьи и два поражения.

«Сине-гранатовые» обыграли «Вильярреал» (4:0) и «Сельту» (3:0), поделили очки с «Севильей» (1:1) и «Алавесом» (1:1), а также проиграли «Хетафе» (0:1) и «Реалу» (1:3).

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Куда лучше обстоят дела в Лиге чемпионов, где «блауграна» лидирует в группе с девятью очками. В трех стартовых турах группы она обыграла «Ференцварош» (5:1), «Юве» (2:0) и «Динамо» Киев (2:1).

«Бетис»

Между тем, «Бетис» сыграл восемь матчей, в которых набрал 12 очков. Команда Мануэля Пеллегрини очень бодро стартовала, но потом начались проблемы.

В пяти предыдущих матчах «Бетис» потерпел три поражения, при этом в каждом случае пропуская по три мяча. Севильскому клубу «прилетело» от «Реала», «Хетафе» и «Реал Сосьедада».

При этом в двух поединках «Огурцам» удалось выиграть — у «Валенсии» (2:0) и «Эльче» (3:1). У последнего — в предыдущем туре.

Отставание «Бетиса» от лидирующего «Реал Сосьедада» составляет пять баллов. От зоны Лиги чемпионов — три очка.

Прогноз и ставка

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,40.

Успех гостей оценивается в 8,00, тогда как ничья — в 4,80.

Наши прогноз и ставка — «Барселона» выиграет, и обе команды забьют за 2,62. 0