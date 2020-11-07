ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Юсуф ЯзыджиЯзыджи разгромил «Милан», «Селтик» на грани провала. Интересные события Лиги Европы «Фейенорд» — ЦСКАИ эта лига — не наша. ЦСКА проиграл в Роттердаме, но сохранил шансы на евровесну Рональд КуманФеноменальная игра вратарей и очередные ошибки Кумана. «Барселона» с трудом обыграла «Динамо»
  • 18:01
    • Гол Шапи признан лучшим в третьем туре Лиги чемпионов
  • 18:52
    • Нагельсманн претендует на пост наставника «Манчестер Юнайтед»
  • 17:47
    • Медведев вышел в полуфинал «Мастерса» в Париже
  • 14:47
    • Жота — игрок недели в Лиге чемпионов
  • 14:15
    • Шварц: Вполне вероятно, что Шунин не сыграет с «Локомотивом»
  • 13:09
    • Сторона избитого Широковым арбитра отказалась от рассмотрения дела в особом порядке
  • 12:52
    • Скорую помощь с игроком «Рубина» не выпускали со стадиона 20 минут
    Все новости спорта

    Поднимется ли «Барселона» с 12 места?

    «Барселона» — «Бетис». Прогноз (к. 2.62) и ставки на матч Примеры 7 ноября 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Примеру Прогнозы на футбол Испании Прогнозы на Барселону Прогнозы на Бетис Календарь Примеры
    Прогноз и ставки на «Барселона» — «Бетис»
    «Барселона» занимает 12 место
    В рамках 9 тура испанской Примеры «Барселона» примет у себя дома «Бетис». Игра состоится 7 ноября на стадионе «Камп Ноу». Начало в 18:15 по мск. Прогноз на «Барселона» — «Бетис».
    ×
    Футбол. Испания. Примера 07 Ноября 2020 года
    Барселона
  • Барселона
    •  Барселона 18:15 Бетис Бетис
  • Севилья
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.40
  • X
  • 5.10
  • 2
  • 7.20
  • Ставка!
    •

    «Барселона»

    «Барселона» расположилась на 12-й строчке турнирной таблицы чемпионата Испании с 8 набранными очками.

    Каталонцы провели шесть матчей, в которых записали на свой счет две победы, две ничьи и два поражения.

    «Сине-гранатовые» обыграли «Вильярреал» (4:0) и «Сельту» (3:0), поделили очки с «Севильей» (1:1) и «Алавесом» (1:1), а также проиграли «Хетафе» (0:1) и «Реалу» (1:3).

    Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

    Куда лучше обстоят дела в Лиге чемпионов, где «блауграна» лидирует в группе с девятью очками. В трех стартовых турах группы она обыграла «Ференцварош» (5:1), «Юве» (2:0) и «Динамо» Киев (2:1).

    «Бетис»

    Между тем, «Бетис» сыграл восемь матчей, в которых набрал 12 очков. Команда Мануэля Пеллегрини очень бодро стартовала, но потом начались проблемы.

    В пяти предыдущих матчах «Бетис» потерпел три поражения, при этом в каждом случае пропуская по три мяча. Севильскому клубу «прилетело» от «Реала», «Хетафе» и «Реал Сосьедада».

  • Подарок «Реалу». «Барса» оступилась в Витории, но вера в Кумана сохраняется
  • Каталонцы уже на восемь очков отстают от принципиального соперника из Мадрида
  • 01/11/2020

    • При этом в двух поединках «Огурцам» удалось выиграть — у «Валенсии» (2:0) и «Эльче» (3:1). У последнего — в предыдущем туре.

    Отставание «Бетиса» от лидирующего «Реал Сосьедада» составляет пять баллов. От зоны Лиги чемпионов — три очка.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,40.

    8000ПолучитьБонус эксклюзив по промо LIVESPORT1xstavka.ru 500ПолучитьФрибет за регистрациюolimp.bet

    Успех гостей оценивается в 8,00, тогда как ничья — в 4,80.

    Наши прогноз и ставка — «Барселона» выиграет, и обе команды забьют за 2,62. 0

    20 000
  • Сделать ставкуleon.ru
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    1.69
  • Прогноз на матч Сочи — Уфа
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Брайтон — Бернли
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.88
  • Прогноз на матч Кардифф Сити — Бристоль Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Вердер — Кельн
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.02
  • Прогноз на матч Сассуоло — Удинезе
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.90
  • Прогноз на матч Саутгемптон — Ньюкасл
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Эльче — Сельта
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Страсбур — Марсель
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.76
  • Экспресс дня 6 ноября
  • Сегодня в 23:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Урал — Спартак
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Спартак-2 — Нижний Новгород
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Швеция — Россия
  • Хоккей
  • Завтра в 14:30
    •  2.35
  • Прогноз на матч Эвертон — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Завтра в 15:30
    •  1.91
  • Прогноз на матч Арсенал Тула — Ротор
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    Шапи открывает счет со штрафного
  • Безумный матч «Краснодара». Вели 2:0, но посыпались и проиграли
    • Вчера в 02:24     Антуан Гризманн
  • Трансферный дайджест. 27 октября — 2 ноября
    • 21:58 02/11/2020     Фрагмент матча
  • Обалдеть! Российская молодежка вынесла взрослую сборную Финляндии
    • 00:22
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 5000ПолучитьБонус на первый депозит
    «Барселона» — «Бетис». Прогноз (к. 2.62) и ставки на матч Примеры 7 ноября 2020 года. Прогноз на «Барселона» — «Бетис». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.62
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 20 000
  • рублей
    бонус
    • получить
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры