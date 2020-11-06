«Страсбур» — «Марсель». Прогноз (к. 1.75) и ставки на матч чемпионата Франции 6 ноября 2020 года

В десятом туре французской Лиги 1 «Страсбур» будет принимать «Марсель». Игра пройдет на «Стад де ла Мено» 6 ноября. Начало встречи — в 23:00 мск. Прогноз на «Страсбур» — «Марсель».

«Страсбур»

В турнирной таблице Лиги 1 команда из одноименного города находится на предпоследнем месте. За девять матчей чемпионата она заработала всего 6 очков.

Новый сезон французского первенства «Страсбур» начал с трех поражений кряду. Проиграл этот скромный коллектив «Лорьяну» (1:3), «Ницце» (0:2) и «Сент-Этьену» (0:2).

Затем подопечные Тьерри Лорея завоевали первые баллы, обыграв дома «Дижон» (1:0). Но позже его команда уступила «Монако» (2:3), «Лиллю» (0:3) и «Лиону» (2:3).

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Вторую победу в сезоне «Страсбур» добыл в поединке с «Брестом» 25 октября (3:0). А первого ноября эта команда в гостях оказалась слабее «Реймса» (1:2).

«Марсель»

Команда из одноименного города на юго-востоке Франции приняла участие в восьми играх чемпионата. Набрав 15 очков, она заняла пятое место в таблице Лиги 1.

Первое поражение в сезоне «Марсель» потерпел в своем третьем матче чемпионата. На «Велодроме» «провансальцы» оказались слабее «Сент-Этьена» (0:2).

Затем были три ничьих в поединках с «Лиллем» (1:1), «Мецом» (1:1) и «Лионом» (1:1). А 17 октября команда Андре Виллаша-Боаша взяла верх над «Бордо» (3:1). Еще в одном матче Лиги 1 «южане» переиграли «Лорьян» (1:0).

А вот в ЛЧ «Марсель» не побеждает и не забивает. В трех еврокубковых встречах бело-голубые были слабее «Олимпиакоса» (0:1), «Манчестер Сити» (0:3) и «Порту» (0:3).

Прогноз и ставка

На победу «Страсбура» в игре десятого тура Лиги 1 букмекеры предлагают поставить за 2.86, на ничью они дают коэффициент 3.40, а на победу «Марселя» — 2.61.

После двух провальных матчей ЛЧ кряду тренер «Марселя» открыто выразил недовольство игрой своих подопечных. Атмосфера в команде сейчас не самая благоприятная. Безусловно, это может негативно сказаться на выступлениях во всех турнирах.

Сейчас «провансальцы» имеют проблемы с результативностью. В игре со «Страсбуром» им будет нелегко. Наши прогноз и ставка — тотал меньше 2.5 с коэффициентом 1.75. 0