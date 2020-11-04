«Дженоа» — «Торино». Прогноз (к. 2.90) и ставки на матч Серии А 4 ноября 2020 года

В отложенном, 3-м туре чемпионата Италии «Дженоа» будет принимать «Торино». Игра пройдет на стадионе «Луиджи Феррарис» 4 ноября. Начало встречи — в 19:00 мск. Прогноз на «Дженоа» — «Торино».

«Дженоа»

«Дженоа» в прошлом чемпионате Италия успешно сохранил прописку в элите. В этом первенстве коллектив четырьмя баллами идет 11-м в турнирке.

В стартовом матче сезона они смогли одолеть на своей территории «Кротоне» (4:1). После этого «Грифоны» проиграли на выезде «Наполи» — 0:6.

Затем клуб набрал свой четвертый балл, разошедшись миром с «Вероной» (0:0) на выезде. После поражения от «Интера» (0:2) коллектив победил «Катандзаро» (2:1) в Кубке Италии.

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В прошлом туре «россоблу» разошлись миром с «Сампдорией» (1:1) в дерби. В случае победы в грядущей игре они поднимутся на 11-ю позицию.

«Торино»

В текущем первенстве у «быков» пока все плохо. «Торино» проиграл все четыре из шести проведенных встреч и засел на предпоследнем месте в турнирной таблице.

На старте турнира «бордовые» на выезде уступили «Фиорентине» со счетом 0:1, а затем на своей территории потерпели фиаско от «Аталанты» (2:4) и «Кальяри» (2:3).

Первый балл туринцы набрали в прошлом туре против «Сассуоло» (3:3) на выезде. Посреди прошлой недели команда одержала и первую победу в сезоне, одолев в дополнительное время «Лечче» (3:1) в Кубке Италии.

В предыдущем туре «Гранатовые» проиграли «Лацио» (3:4). До безопасной 17-й позиции — четыре очка.

Прогноз и ставка

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,40.

Успех гостей оценивается в 2,87, тогда как ничья оценивается в 3,40.

Наши прогноз и ставка на матч — «Дженоа» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 2,90. 0