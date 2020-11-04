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    Оторвется ли «Дженоа» от зоны вылета?

    «Дженоа» — «Торино». Прогноз (к. 2.90) и ставки на матч Серии А 4 ноября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Дженоа» — «Торино»
    «Дженоа» занимает 11 место
    В отложенном, 3-м туре чемпионата Италии «Дженоа» будет принимать «Торино». Игра пройдет на стадионе «Луиджи Феррарис» 4 ноября. Начало встречи — в 19:00 мск. Прогноз на «Дженоа» — «Торино».
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    Футбол. Италия. Серия А 04 Ноября 2020 года
    Дженоа
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    •  Дженоа 19:00 Торино Торино
  • Турин
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    Коэффициенты на матч
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  • 3.50
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  • 2.85
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    «Дженоа»

    «Дженоа» в прошлом чемпионате Италия успешно сохранил прописку в элите. В этом первенстве коллектив четырьмя баллами идет 11-м в турнирке.

    В стартовом матче сезона они смогли одолеть на своей территории «Кротоне» (4:1). После этого «Грифоны» проиграли на выезде «Наполи» — 0:6.

    Затем клуб набрал свой четвертый балл, разошедшись миром с «Вероной» (0:0) на выезде. После поражения от «Интера» (0:2) коллектив победил «Катандзаро» (2:1) в Кубке Италии.

    Все прогнозы на Серию А

    В прошлом туре «россоблу» разошлись миром с «Сампдорией» (1:1) в дерби. В случае победы в грядущей игре они поднимутся на 11-ю позицию.

    «Торино»

    В текущем первенстве у «быков» пока все плохо. «Торино» проиграл все четыре из шести проведенных встреч и засел на предпоследнем месте в турнирной таблице.

    На старте турнира «бордовые» на выезде уступили «Фиорентине» со счетом 0:1, а затем на своей территории потерпели фиаско от «Аталанты» (2:4) и «Кальяри» (2:3).

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  • 22/10/2020

    • Первый балл туринцы набрали в прошлом туре против «Сассуоло» (3:3) на выезде. Посреди прошлой недели команда одержала и первую победу в сезоне, одолев в дополнительное время «Лечче» (3:1) в Кубке Италии.

    В предыдущем туре «Гранатовые» проиграли «Лацио» (3:4). До безопасной 17-й позиции — четыре очка.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,40.

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    Успех гостей оценивается в 2,87, тогда как ничья оценивается в 3,40.

    Наши прогноз и ставка на матч — «Дженоа» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 2,90. 0

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    «Дженоа» — «Торино». Прогноз (к. 2.90) и ставки на матч Серии А 4 ноября 2020 года. Прогноз на «Дженоа» — «Торино». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.90
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